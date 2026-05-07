این گزارش به بررسی احتمال توافق میان واشینگتن و تهران، تحلیل تصاویر ماهوارهای از خسارات وارده به پایگاههای آمریکا، فشارهای مالی چین بر پالایشگاههای مرتبط با ایران و تنشهای دیپلماتیک ترامپ با واتیکان میپردازد.
در حالی که خاورمیانه در لبه یک تحول بنیادین قرار دارد، گزارشهای اخیر حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً در روزهای آتی پاسخ خود را به پیشنهادهای ایالات متحده برای توقف درگیریها و پایان دادن به وضعیت جنگی از طریق میانجیهای بینالمللی ارائه خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، با لحنی تند و در عین حال باز گذاشتن درهای دیپلماسی، مدعی شده است که عملیاتهای نظامی آمریکا ضربات ویرانگری به آنچه رژیم منحوس ایران نامیده وارد کرده است. او در مصاحبهای با شبکه پیبیاس اشاره کرد که پیش از سفر آتیاش به پکن برای دیدار با شی جینپینگ، احتمال دستیابی به یک توافق وجود دارد، اما همزمان هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به نتیجه، واشینگتن بدون درنگ به بمبارانهای شدیدتر باز خواهد گشت.
این رویکرد دوگانه یعنی فشار نظامی حداکثری در کنار پیشنهادهای دیپلماتیک، استراتژی فعلی کاخ سفید برای به زانو درآوردن تهران و تغییر رفتار این کشور در منطقه است. از سوی دیگر، تحلیلهای جدیدی که توسط واشینگتنپست بر اساس دادههای ماهوارهای انجام شده، ابعادی متفاوت از خسارات نظامی را به تصویر میکشد.
بر اساس این گزارش، حملات هوایی جمهوری اسلامی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، بسیار گستردهتر از آمارهای رسمی اعلام شده بوده و دستکم ۲۲۸ سازه و تجهیزات کلیدی از جمله آشیانهها، انبارهای سوخت، سیستمهای راداری و پدافندی را هدف قرار داده است. اگرچه کارشناسان نظامی معتقدند این حملات توان کلی ایالات متحده برای ادامه عملیات بمباران را از بین نبرده است، اما باعث شد تا فرماندهان آمریکایی برای حفظ امنیت نیروها، بخش بزرگی از تجهیزات و پرسنل خود را از مناطق پرخطر خارج کنند.
نکته قابل توجه در این میان، تلاش دولت آمریکا برای محدود کردن دسترسی به تصاویر ماهوارهای تجاری در این منطقه است تا ابعاد واقعی خسارات پنهان بماند، در حالی که رسانههای وابسته به ایران با انتشار تصاویر با وضوح بالا سعی در نمایش قدرت نظامی خود دارند. این تضاد اطلاعاتی در حالی رخ میدهد که در داخل ایران، شهروندانی که تصاویری از تخریبها یا جابجاییها را ارسال کردهاند، متهم به جاسوسی شده و بازداشت گشتهاند.
در سطح منطقهای، فشارها بر ایران افزایش یافته و کشورهای عربی همبستگی خود را با محورهای ضد ایرانی تقویت کردهاند. بحرین در بیانیهای رسمی، حمایت کامل خود را از حاکمیت امارات متحده عربی اعلام کرده و اتهامات ایران را رد کرد. این کشور از جمهوری اسلامی خواست تا به قواعد حقوق بینالملل پایبند باشد و از هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد ناامنی در تنگه هرمز خودداری کند.
همزمان، چین که یکی از شرکای اقتصادی مهم ایران است، تحت فشار تحریمهای آمریکا، گامهای احتیاطی برداشته و به بزرگترین بانکهای خود دستور داده است که اعطای وامهای جدید به پنج پالایشگاه مرتبط با نفت ایران را بهطور موقت متوقف کنند. این اقدام نشاندهنده نفوذ تحریمهای واشینگتن حتی بر شرکای استراتژیک پکن است. در نهایت، ابعاد این درگیریها به عرصههای مذهبی و نمادین نیز کشیده شده است.
تنشهای لفظی میان دونالد ترامپ و پاپ لئو بر سر سیاستهای سختگیرانه علیه ایران و مهاجران، باعث ایجاد یک فضای متشنج در روابط واتیکان و واشینگتن شده است. سفر مارکو روبیو به رم و دیدارهای او با مقامات ایتالیایی و واتیکان، تلاشی برای مدیریت این بحران دیپلماتیک است.
در همین حال، ترامپ با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی تروت سوشال، سعی کرد مدت زمان کوتاه جنگ با ایران را در مقایسه با جنگهای طولانیمدت آمریکا در ویتنام، عراق و افغانستان به رخ بکشد تا نشان دهد که استراتژی او در زمان کوتاهتر، نتایج سریعتری به همراه داشته است. با این حال، ثبات بلندمدت منطقه همچنان در گرو پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا و میزان انعطافپذیری طرفین در مذاکرات پیش رو است
