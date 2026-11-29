بررسی تاثیر کراتین بر عملکرد ورزشکاران بریتانیایی و بازار جهانی مکمل‌ها با تمرکز بر دیدگاه‌های کارشناسان و استراتژی‌های تغذیه‌ای مدرن

استفاده از مکمل‌های ورزشی به‌ویژه کراتین ، به ابزاری حیاتی برای ارتقای عملکرد در میان ورزشکاران نخبه بریتانیایی تبدیل شده است. این ماده که زمانی مورد بدگمانی قرار می‌گرفت، اکنون به عنوان یکی از پژوهش‌شده‌ترین و محبوب‌ترین مواد در قفسه فروشگاه‌های سراسر جهان شناخته می‌شود. در حالی که بسیاری از ورزشکاران برای کسب مزایای جزئی رقابتی به این مواد رو آورده‌اند، بحث بر سر تعادل بین استفاده از مکمل‌ها و پایه‌های اصلی تغذیه همچنان پابرجاست.

تاریخچه و چالش‌های پذیرش کراتین

کراتین ترکیبی طبیعی است که در کلیه‌ها، کبد و پانکراس تولید می‌شود و به عنوان منبع سریع انرژی برای عضلات عمل می‌کند. این ماده به‌ویژه در فعالیت‌های انفجاری مانند دوی سرعت اهمیت حیاتی دارد. گریم کلوز، استاد فیزیولوژی انسانی دانشگاه جان مورز لیورپول، توضیح می‌دهد که برای دریافت مقدار مورد نیاز کراتین از طریق غذا، ورزشکاران به حدود یک کیلوگرم مرغ خام در روز نیاز دارند که به دلیل خطر مسمومیت باکتریایی ایمن نیست.

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تحول بزرگ این ماده در دهه ۱۹۹۰ رخ داد، زمانی که دو دانشمند که دو دهه روی آن پژوهش می‌کردند، یافته‌های خود را با استیو جنینگز در میان گذاشتند. شرکت تغذیه ورزشی ماکسیم او محصولات تیم المپیک بریتانیا را تامین می‌کرد. در طول المپیک ۱۹۹۲ بارسلونا، داگ گیلون، خبرنگار تحقیقی، با مشاهده جعبه‌ای از قرص‌های جوشان کراتین با نام ارگومکس سی۱۵۰ در جریان این موضوع قرار گرفت.

تحولات بازار و پذیرش گسترده مکمل‌ها

ادعای دانشمندان مبنی بر اینکه کراتین می‌تواند عملکرد انفجاری ورزشی را ۱ تا ۳ درصد بهبود بخشد، پیش‌بینی درستی بود. تا زمان المپیک بعدی در سال ۱۹۹۶، تخمین زده می‌شد که ۸۰ درصد ورزشکاران از کراتین استفاده می‌کنند. مجله انجمن بین‌المللی تغذیه ورزشی تحول کراتین در دهه ۱۹۹۰ را آغازگر عصر جدیدی در تغذیه ورزشی و سبب کاوش در مکمل‌های دیگر دانسته است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ گرند ویو ریسرچ، ارزش بازار جهانی مکمل‌های غذایی ۲۰۹/۵ میلیارد دلار ارزیابی شد. پیش‌بینی می‌شود این بازار تا سال ۲۰۳۳ به ۴۳۱/۷ میلیارد دلار برسد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که کراتین ممکن است علاوه بر مزایای جسمی، مزایای شناختی نیز داشته باشد.

دیدگاه‌های کارشناسان درباره اولویت‌های تغذیه‌ای

گریم کلوز که سرپرستی تغذیه تور تیم راگبی شیرهای بریتانیا و ایرلند را در سال گذشته بر عهده داشت، مکمل‌ها را قطعه پایانی پازل می‌داند. او معتقد است که ورزشکاران باید روی غذا تمرکز کنند و بخش اصلی را درست انجام دهند. کلوز اشاره می‌کند که اگر ورزشکاران آن ۹۹ درصد اصلی را نادیده بگیرند، ممکن است از آن سود یک‌درصدی مکمل‌ها محروم شوند.

نیکول فرین، دوچرخه‌سوار استرالیایی، نیز با این موضوع موافق است و معتقد است مکمل‌ها باید مواردی را که قبلا درست انجام شده تکمیل کنند. او تاکید می‌کند که ورزشکاران باید رژیم غذایی متعادل داشته باشند، خوب تمرین کنند، درست بخوابند و آب کافی به بدن برسانند.

رایج‌ترین مکمل‌ها و عملکرد آن‌ها در تیم‌ها

گریم کلوز پودرهای پروتئین را در صدر فهرست مکمل‌های مورد استفاده ورزشکارانی قرار می‌دهد که با آن‌ها کار می‌کند. پودرهای پروتئین بازسازی عضلات را به حداکثر می‌رسانند و به رشد عضلانی کمک می‌کنند. پس از آن کراتین و ویتامین د قرار دارند که ویتامین د برای سلامت استخوان‌ها ضروری است و از عملکرد عضلات پشتیبانی می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد که شاید تا ۹۰ درصد ورزشکاران مکمل مصرف می‌کنند. کلوز اغلب به شوخی می‌گوید این یعنی ۱۰ درصد دروغ می‌گویند. در تیم‌های ورزشی که کار کرده، فکر می‌کند احتمالا رقمی نزدیک به ۱۰۰ درصد ورزشکاران شکل‌هایی از مکمل‌ها را مصرف می‌کنند.