نیلوفر اورعی با اشاره به هفت برابر شدن آمار تجرد زنان از ۱.۱ تا ۷.۷ درصد، دلایل اقتصادی، فرهنگی و ساختاری این پدیده را در ایران تشریح کرد.

نیلوفر اورعی ، کارشناس مسائل اجتماعی، با انتشار یافته‌های پژوهش خود درباره تجرد پایدار زنان در ایران، بر تغییرات بنیادین در الگوهای ازدواج و تأثیرات چندلایه آن بر جامعه تأکید کرد. این تحلیل که در سلسله نشست‌های گزارش وضعیت زنان ارائه شد، نشان می‌دهد پدیده تجرد قطعی یا پایدار، فراتر از انتخاب‌های فردگرایانه مدرن، ریشه در ساختارهای عمیق اقتصادی و فرهنگی دارد که اکنون واقعیتی اجتناب‌ناپذیر برای بخش قابل توجهی از جامعه زنان کشور شده است.

رشد هفت‌برابری آمار تجرد در ۲۷ سال

بر اساس داده‌های آماری دقیق ارائه شده توسط نیلوفر اورعی، نسبت زنان هرگز ازدواج‌نکرده تا سن ۵۰ سالگی در ایران طی یک بازه زمانی ۲۷ ساله، از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار که تعریف اصلی تجرد پایدار زنان است، نشان‌دهنده یک تحول جمعیت‌شناختی بزرگ و قابل توجه است که در آن نرخ رشد به‌تنهایی عددی گویا است و واقعیت‌های کم‌توجهی را نمایان می‌کند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که از سال ۱۳۷۵ به بعد، نرخ تجرد پایدار زنان از مردان پیشی گرفته و این شکاف جنسیتی سال‌به‌سال عمیق‌تر شده است.

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برتری تجرد در روستاها برخلاف تصورات رایج

یکی از یافته‌های شگفت‌انگیز پژوهش نیلوفر اورعی، تفاوت منطقه‌ای و جنسیتی آمار تجرد است که برخلاف تصور رایج، نشان می‌دهد میزان تجرد زنان روستایی بیشتر از زنان شهرنشین است. داده‌های سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در مناطق روستایی، ۳.۹ درصد زنان و ۱.۶ درصد مردان در وضعیت تجرد قرار داشته‌اند، در حالی که این نسبت در مناطق شهری برای زنان ۳.۷ درصد بوده است. بنابراین، هم میزان تجرد زنان روستایی بیشتر از زنان شهرنشین بوده و هم شکاف جنسیتی بین زنان و مردان در روستاها بیشتر از شهرهاست که این موضوع پدیده‌ای چندبعدی را آشکار می‌کند.

بحران اقتصادی و هزینه‌های بالای تشکیل خانواده

نیلوفر اورعی تشکیل خانواده را به یک تصمیم پرهزینه برای بسیاری از جوانان تبدیل شده و از بحران اقتصادی به عنوان یکی از نیروهای اصلی شکل‌دهنده تجرد پایدار یاد کرد. عواملی نظیر بیکاری، ناامنی شغلی، تورم، بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی، همگی امکان شکل‌دادن به یک زندگی مستقل و تشکیل خانواده را محدود کرده‌اند. این موانع اقتصادی باعث شده‌اند که بسیاری از زنان و مردان مجبور شوند تشکیل خانواده را تا زمان نامشخصی به تعویق بیندازند یا به طور کلی از آن دست بکشند.

تغییر انتظارات و نقشه‌های جدید زنان

بر اساس نظریه گذار دوم جمعیت‌شناختی و نظریه نوسازی، عواملی مانند فردگرایی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی، زمینه‌ساز تحول در انتظارات و ارزش‌های زنان شده‌اند. دسترسی به آموزش عالی، فرصت‌های اشتغال و منابع استقلال باعث شده است که زنان در منابع کسب هویت خود بازاندیشی کنند و نگاه آن‌ها نسبت به ازدواج، دستیابی به امنیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و هویت فردی تغییر پیدا کند. انتظارات زنان از زندگی مشترک نیز تغییر کرده و آن‌ها بیشتر از نسل‌های قبل به کیفیت رابطه، برابری جنسیتی، احترام متقابل و امکان حفظ استقلال فردی فکر می‌کنند.

نابرابری‌های ساختاری و ساختار جمعیتی

نیلوفر اورعی به نابرابری‌های ساختاری و حقوقی زنان در حوزه‌های ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و تأمین اجتماعی اشاره کرد که باعث می‌شود ارزیابی منافع و هزینه‌های ازدواج برای آن‌ها متفاوت باشد. همچنین، ساختار جمعیتی هرمی‌شکل نیست و پیک جمعیتی در میانه آن مانند متولدین دهه ۶۰، در کنار ترجیح مردان به همسرگزینی از میان زنان جوان‌تر، باعث تشدید عدم تعادل و مضیقه ازدواج برای زنان در آن برآمدگی جمعیتی می‌شود.