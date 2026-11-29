شبکه سی‌ان‌بی‌سی هشدار می‌دهد تداوم درگیری‌ها با ایران، احیای صادرات نفت خاورمیانه را مختل کرده و پیش‌بینی‌های مازاد عرضه را به چالش می‌کشد.

شبکه سی‌ان‌بی‌سی به نقل از تحلیلگران بازار نفت اعلام کرده است که تداوم جنگ آمریکا علیه ایران، مانع تحقق پیش‌بینی‌های مربوط به مازاد عرضه نفت می‌شود. این گزارش تأکید دارد که پیش‌بینی‌های قبلی بر این فرض استوار بودند که صادرات نفت از خاورمیانه به طور پایدار احیا خواهد شد. سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی باور داشتند که احیای صادرات نفت خاورمیانه می‌تواند برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ، بازار جهانی را با مازاد عرضه مواجه کند.

قیمت نفت خام در ماه نوامبر با افت قابل توجهی روبه‌رو شد. قیمت قراردادهای آتی شاخص بین‌المللی بهای نفت یعنی برنت، پس از آنکه در اواخر اکتبر به بالاترین سطوح خود در دوران جنگ یعنی ۱۱۸ دلار در هر بشکه رسید، حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا (WTI) نیز پس از عبور از ۱۰۴ دلار در هر بشکه در همان مقطع، حدود ۲۱ درصد ارزان‌تر شده است. قیمت نفت برنت در آخرین معاملات هفته گذشته در سطح ۹۵.۴۴ دلار و وست تگزاس در سطح ۸۳.۰۸ دلار در هر بشکه بسته شد.

Also read انکار اسپیس‌ایکس استفاده ایرانیان از استارلینک در حملات علیه آمریکا

تحلیلگران ریسک مازاد عرضه را اغراق‌آمیز می‌دانند

جیوانی استائونوو، استراتژیست بانک یوبی‌اس، در یادداشتی برای مشتریان این بانک نوشته است که احتمالاً افت قیمت نفت در ماه جاری بیش از حد بوده و بازار بیش از اندازه نسبت به چشم‌انداز عرضه نفت خوش‌بین شده است. وی معتقد است که نباید احیای ادعایی صادرات نفت از منطقه خلیج فارس را با بازگشت بازار نفت به شرایط عادی اشتباه گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که از سه‌ماهه چهارم سال، بازار جهانی نفت با مازاد عرضه مواجه شود.

تحقق این پیش‌بینی، نُه ماه پس از آنکه جنگ ایران بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار نفت را رقم زد، نقطه عطف مهمی برای این بازار خواهد بود. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۷، با ادامه سازگاری تولیدکنندگان نفت خلیج فارس با شرایط جنگی در خاورمیانه، مازاد عرضه نفت خام به روزانه ۲ میلیون بشکه برسد. شرکت کپلر نیز مازاد عرضه روزانه سه میلیون بشکه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

کاهش شدید صادرات نفت خلیج فارس و تهدیدهای دریایی

صادرات نفت خام از خاورمیانه از تابستان تاکنون تا حدودی احیا شده است، اما این روند در هفته‌های اخیر دوباره نزولی بوده و همچنان فاصله زیادی با سطح پیش از جنگ دارد. دلیل این وضعیت، حملات تقریباً روزانه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و نواحی اطراف آن است. طبق گزارش نهادهای امنیت دریایی، دست‌کم ۲۰ مورد حادثه دریایی در ماه جاری میلادی گزارش شده است. این رقم در ماه اکتبر ۳۵ مورد بود که بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ به شمار می‌رفت.

شرکت کپلر مدعی شده که متوسط صادرات نفت خام خاورمیانه در هفته منتهی به چهارشنبه به روزانه ۱۲.۸ میلیون بشکه رسید. این رقم حدود ۲۴ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ یعنی روزانه ۱۷ میلیون بشکه است. صادرات محموله‌های سوخت نیز در همین دوره به روزانه ۳.۲ میلیون بشکه رسید که در مقایسه با سطح پیش از جنگ یعنی ۶.۳ میلیون بشکه در روز، حدود ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تضاد دیدگاه‌ها درباره ثبات قیمت و آینده بازار

باب مک‌نالی، رئیس شرکت مشاوره راپیدان انرژی و مشاور پیشین انرژی جورج دابلیو بوش، گفته است که اگر روند احیای فعالیت‌ها در منطقه خلیج فارس ادامه پیدا کند، با مازاد عرضه روبه‌رو خواهیم شد. با این حال، پیش‌بینی مازاد عرضه به این فرض بستگی دارد که جریان صادرات نفت از خاورمیانه به‌طور پایدار احیا شود. آژانس بین‌المللی انرژی نیز هشدار داده که خطرات نزولی همچنان پابرجاست زیرا حملات به کشتی‌های تجاری، امنیت دریانوردی را تهدید می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، تاکنون از آغاز دور تازه حملات نظامی علیه ایران اجتناب کرده است. اما ترامپ به‌تداوم لفاظی‌های خود علیه تهران ادامه داده و در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شده که ممکن است پس از آغاز سال جدید میلادی، حملات تازه‌ای علیه ایران انجام دهد. دیوید گلدوین، فرستاده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا، هشدار داده که تشدید گسترده درگیری‌های نظامی در منطقه می‌تواند به افزایش پایدار قیمت نفت منجر شود.

گلدوین همچنین اضافه کرده که ایران نیز احتمالا به حملات احتمالی آمریکا، پاسخ تلافی‌جویانه گسترده‌ای خواهد داد. به باور مک‌نالی، سناریوی محتمل‌تر این است که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، قیمت نفت در دامنه‌ای گسترده نوسان کند. در دوره‌های آرامش نسبی، قیمت نفت خام در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه قرار می‌گیرد، اما با تشدید درگیری‌ها ممکن است قیمت‌ها به‌مراتب از ۱۰۰ دلار فراتر بروند.

افزایش تولید نفت در قاره آمریکا و کاهش فصلی تقاضا نیز به افت قیمت‌ها کمک کرده است. پایان فصل سفرهای تابستانی و همچنین توقف‌های دوره‌ای پالایشگاه‌ها برای تعمیر و نگهداری، از جمله عوامل کاهش تقاضا بوده‌اند. قیمت خرده‌فروشی بنزین در آمریکا نیز به کمتر از چهار دلار در هر گالن رسیده و قیمت گازوئیل هم به زیر ۶ دلار در هر گالن کاهش یافته است. مک‌نالی معتقد است اختلالات بیشتری در عرضه رخ خواهد داد و مازاد عرضه در سال آینده محقق نخواهد شد.