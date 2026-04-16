حسن لاسجردی، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است اقدام آمریکا در محاصره دریایی تنگه هرمز نه تنها دستاوردی برای ترامپ نخواهد داشت، بلکه موقعیت ایران را نیز تقویت میکند. او بابالمندب را نیز اهرمی بالقوه برای نیروهای مقاومت در صورت تشدید تنشها میداند.
حسن لاسجردی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتوگو با خبرنگار اعتماد آنلاین، رویکرد آمریکا در خصوص ایجاد محاصره دریایی در تنگه هرمز را مورد تحلیل قرار داد. وی با بیان اینکه جنگ و فشار دیپلماتیک اساساً ابزارهایی هستند که هر طرف برای رسیدن به اهداف و خواستههای خود به کار میگیرد، اظهار داشت که آمریکا تلاش دارد تا اقدام در تنگه هرمز را به عنوان یک تحول جدید و موثر معرفی کند.
به اعتقاد لاسجردی، از دیدگاه واشنگتن، بستن تنگه هرمز منافع متعددی را به همراه دارد؛ از جمله تشدید فشار بر مدیریت انرژی ایران، افزایش فشار بر رقبای آمریکا و کشورهای دیگر، و همچنین ایجاد منافع و امتیازاتی برای متحدان این کشور با هدف همراه کردن آنها در شرایط کنونی. با این حال، وی این رویکرد را یک بازی دو سر باخت برای دونالد ترامپ ارزیابی میکند. به این معنی که هم اکنون تنگه هرمز از جانب ایران عملاً تحت کنترل و نظارت است و بستن آن توسط آمریکا، اتفاق تازهای را رقم نمیزند، بلکه به نوعی وضعیت موجود را برجسته میسازد. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و اشراف خود بر منطقه، از توانایی بالایی برای مدیریت تنگه هرمز برخوردار است.
استقرار کشتیها، نیروهای موشکی ساحلی و انواع استحکامات در سواحل جنوبی، امکان تهدید مستقیم کشتیهای آمریکایی را فراهم میآورد و این امر میتواند برتری نظامی ایران را در منطقه تقویت کند. بنابراین، اقدام آمریکا در این زمینه بیش از آنکه دستاوردی برای واشنگتن به ارمغان آورد، میتواند به تقویت موقعیت ایران منجر شود.
نکته حائز اهمیت دیگر که لاسجردی به آن اشاره کرد، دیدگاه بسیاری از فرماندهان نظامی با تجربه، افراد دارای سابقه جنگ، و حتی برخی از مقامات سابق دولت آمریکا است. این دسته از افراد معتقدند که تلاشهای ترامپ در این زمینه به موفقیت نخواهد رسید. به عبارت دیگر، سرمایهگذاری ترامپ بر روی یک گزینه بازنده است و در نتیجه، بسیاری بر این باورند که بستن تنگه هرمز برای وی دستاورد چشمگیری به همراه نخواهد داشت. این ارزیابی نشان میدهد که نه تنها در داخل ایران، بلکه در میان تحلیلگران و صاحبنظران نظامی در سطح بینالمللی نیز، این اقدام آمریکا با تردید و بدبینی مواجه است. این شک و تردیدها ریشه در درک عمیق از پویاییهای منطقه، توانمندیهای دفاعی ایران، و همچنین هزینههای احتمالی چنین اقدامی برای قدرتهای خارجی دارد.
در بخش دیگری از این گفتگو، لاسجردی به احتمال بستن تنگه بابالمندب پرداخت. وی توضیح داد که تنگه بابالمندب ارتباط نزدیکی با تحولات خلیج فارس دارد و نیروهای مقاومت اعلام کردهاند که در صورت لزوم، توانایی بستن این تنگه استراتژیک را نیز دارا هستند. با این حال، تا زمانی که شرایط به حد بحرانی نرسیده و اتفاقات بزرگ منطقهای رخ نداده است، انتظار نمیرود که بابالمندب بسته شود، زیرا حفظ جریان اقتصادی و انرژی میان کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما اگر شرایط منطقه به سمت تنش و درگیری سوق پیدا کند و فشار نظامی علیه ملتها و نیروهای مقاومت افزایش یابد، آنگاه بابالمندب میتواند به عنوان یک اهرم فشار قدرتمند مورد استفاده قرار گیرد و تعادل قدرت را به نفع نیروهای منطقهای تغییر دهد. این سناریو نشاندهنده این است که نیروهای مقاومت، گزینههای متعددی را برای مقابله با تهدیدات احتمالی در اختیار دارند و تنگه بابالمندب یکی از این گزینههاست که در شرایط خاص میتواند فعال شود. این آمادگی، بیانگر قدرت بازدارندگی نیروهای منطقهای و توانایی آنها در تأثیرگذاری بر مسیر تحولات استراتژیک جهانی است
