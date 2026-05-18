بررسی احتمال حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و تحلیل استراتژی پاسخ متقابل تهران از طریق تعریف بانک اهداف جدید در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه.

در شرایطی که جامعه جهانی با دقت تحرکات کشورهای منطقه را زیر نظر دارد، گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که مذاکرات دیپلماتیک علی‌رغم تلاش‌های مستمر و تبادل پیام‌های متعدد از سوی میانجی‌های بین‌المللی، اکنون به یک بن‌بست کامل و مطلق رسیده است.

تحلیل‌های استراتژیک نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا احتمالاً به این نتیجه رسیده است که مسیر دیپلماسی به تنهایی قادر به تغییر معادلات نیست و ممکن است برای گشودن قفل مذاکرات و فشار بر طرف مقابل، استراتژی حمله محدود اما موثر را در پیش بگیرد. این رویکرد که در ادبیات نظامی به عنوان فشار حداکثری برای دستیابی به امتیازات سیاسی شناخته می‌شود، احتمال وقوع عملیات‌های نظامی در روزهای آتی را به شدت افزایش داده است.

در همین راستا، در بدنه تصمیم‌گیرنده تهران این جمع‌بندی صورت گرفته است که احتمال درگیری نظامی نه تنها ممکن، بلکه اجتناب‌ناپذیر و قریب‌الوقوع است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سناریوهای احتمالی، بانک اهداف جدید و گسترده‌تری را تعریف کرده است تا در صورت وقوع هرگونه تجاوز، بتواند شوک‌های استراتژیک مشابه با آنچه در نخستین روزهای جنگ رمضان رخ داد، ایجاد کند و دشمن را در موقعیت دفاعی قرار دهد.

در لایه‌های پیچیده سیاست‌های منطقه‌ای، مشاهده می‌شود که برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر و عمان در تلاش هستند تا در صورت بروز درگیری‌های نظامی در خلیج فارس و خاورمیانه، خود را به طور کامل از معادلات جنگی کنار بکشند و از هرگونه درگیری مستقیم دوری گزینند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پیام‌های محرمانه‌ای میان این کشورها و طرف‌های درگیر رد و بدل شده تا بی‌طرفی آن‌ها حفظ شود.

با این حال، تعیین تکلیف در مورد خارج کردن یا باقی ماندن عربستان سعودی در بانک اهداف ایران به متغیرهای متعددی بستگی دارد. یکی از کلیدی‌ترین این متغیرها، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی ایران است؛ در صورتی که تأسیسات نفتی و گاز ایران هدف حملات قرار گیرند، احتمالاً تأسیسات انرژی در عربستان سعودی نیز در صدر اهداف تلافی‌جویانه قرار خواهند گرفت تا توازنی در میزان خسارات ایجاد شود.

همچنین، احتمال اقدامات متهورانه و ریسک‌پذیر از سوی ایالات متحده و اسرائیل، از جمله حمله به مراکز حساس انرژی، اجرای عملیات‌های ویژه نفوذی و حتی بحث استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برای دستیابی به یک پیروزی سریع و ضربتی، بیش از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هدف نهایی این استراتژی، وارد کردن بیشترین میزان آسیب در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا ایران را مجبور به عقب‌نشینی سیاسی و پذیرش شرایط سخت مذاکرات کند.

در تحلیل سناریوهای احتمالی موج اول حملات، انتظار می‌رود که ترور تعدادی از چهره‌های کلیدی سیاسی و نظامی در دستور کار باشد، اما بر خلاف تجربیات دو جنگ قبلی، احتمالاً شاهد ترورهای دسته‌جمعی و گسترده در روزهای نخستین نخواهیم بود، زیرا سطح غافلگیری در فضای اطلاعاتی امروز کمتر از گذشته است و آمادگی‌ها افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در استراتژی جدید ایران این است که تمرکز تهاجمی بیشتری بر اسرائیل معطوف خواهد شد و این رژیم برخلاف دوره‌های گذشته، در اولویت نخست اهداف تهاجمی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، در حوزه خلیج فارس، کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، کویت و بحرین نیز بسته به نقش آن‌ها در تسهیل عملیات دشمن، در صدر اولویت‌های احتمالی قرار دارند و عربستان و قطر نیز بسته به رفتار استراتژیکشان، در رتبه‌های بعدی بانک اهداف جای می‌گیرند. تهدیدات جدی در تجمعات شبانه و هشدارها توسط مقامات منطقه‌ای، از جمله نایب رئیس مجلس کشورهای منطقه، نشان‌دهنده این است که اگر نفت ایران هدف قرار گیرد، پاسخ متقابل می‌تواند تمام تأسیسات نفتی منطقه را، فارغ از دوست یا دشمن بودن، در بر گیرد تا هزینه‌های جنگ برای همه طرف‌ها غیرقابل تحمل شود.

این فضای متشنج نشان می‌دهد که منطقه در لبه یک پرتگاه است و هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند منجر به یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه گردد





