بررسی مفصل مصاحبه دونالد ترامپ در برنامه فول مژر که در آن به موضوعات حساسی چون تقلب در انتخابات ۲۰۲۰، نقد شدید ناتو، وضعیت مهاجرتی ایالات متحده، روابط با چین و تداوم عملیات نظامی علیه ایران پرداخته است.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در گفت‌وگویی گسترده با برنامه فول مژر، مواضع جنجالی خود را در مورد طیف وسیعی از مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی مطرح کرد.

او در ابتدای این گفتگو در واکنش به حادثه حمله یک فرد مسلح به مراسم شام خبرنگاران در کاخ سفید، بار دیگر از عملکرد سرویس مخفی آمریکا دفاع کرد و هرگونه کوتاهی در این زمینه را رد نمود. اما بخش قابل توجه این مصاحبه زمانی آغاز شد که ترامپ با لحنی تند، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا همان ناتو را ببری کاغذی توصیف کرد.

وی با ابراز نارضایتی شدید، خاطرنشان کرد که کشورهای عضو این پیمان در خاورمیانه حمایت‌های لازم را از او به عمل نیاورده‌اند و عملاً در لحظات حساس او را تنها گذاشته‌اند. ترامپ در ادعایی بحث‌برانگیز مدعی شد که ایالات متحده اساساً نیازی به کنترل یا نظارت بر تنگه هرمز ندارد و تمامی تلاش‌های نظامی و حفاظتی در این منطقه صرفاً برای کمک به رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه صورت گرفته است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تلاش‌های مکرر و جنگ‌های یک‌جانبه او علیه ایران برای از بین بردن کنترل تهران بر این گذرگاه استراتژیک، هرگز به نتیجه مطلوب نرسیده است. در بخش دیگری از این گفتگو، ترامپ بار دیگر به موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ پرداخت و با تکرار ادعاهای پیشین، مدعی شد که در این انتخابات تقلب گسترده‌ای رخ داده است.

او با اشاره به ایالت‌هایی نظیر جورجیا و پنسیلوانیا، تأکید کرد که نتایج انتخابات دستکاری شده است. به گفته او، سیستم رأی‌گیری پستی و نبود الزامی برای ارائه کارت شناسایی توسط رأی‌دهندگان، عاملی کلیدی در وقوع این تقلب‌ها بوده است. وی دموکرات‌ها را متهم کرد که عمداً با الزام ارائه مدارک هویتی مخالفت می‌کنند تا راه برای دستکاری‌ها باز شود.

ترامپ همچنین ابراز نگرانی کرد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، آن‌ها بار دیگر برای استیضاح او تلاش خواهند کرد. این در حالی است که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل تصمیمات نسنجیده او در حمله به ایران و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی با چالش‌های بسیار دشواری روبرو هستند. سیاست‌های مهاجرتی دولت جو بایدن نیز هدف حملات شدید ترامپ قرار گرفت.

او در ادعاهایی که هیچ سند رسمی برای اثبات آن‌ها وجود ندارد، مدعی شد که طی چهار سال گذشته حدود ۲۵ میلیون نفر به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا شده‌اند و در میان این جمعیت، هزاران قاتل و قاچاقچی مواد مخدر حضور دارند. او حتی ادعا کرد که برخی کشورهای آمریکای جنوبی بیماران مراکز روانی خود را به ایالات متحده فرستاده‌اند.

در مورد کوبا، او این کشور را یک تجربه شکست‌خورده خواند و وضعیت معیشتی مردم آن را وخیم توصیف کرد و اشاره کرد که مارکو روبیو در حال پیگیری پرونده‌های مربوط به این کشور است. در مقابل، او مدعی شد که مردم ونزوئلا اکنون خوشحال هستند و تولید نفت این کشور افزایش یافته است.

اما واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که پس از کنار رفتن نیکلاس مادورو، ایالات متحده عملاً کنترل منابع نفتی ونزوئلا را در دست گرفته و در حال غارت سرمایه‌های ملی این کشور است. در مورد روابط با شرق، ترامپ از سفر قریب‌الوقوع خود به چین خبر داد و با تمجید از شی جین‌پینگ، او را فردی باهوش توصیف کرد که عمیقاً چین را دوست دارد. وی ابراز امیدواری کرد که سفرش به پکن فوق‌العاده باشد.

او همچنین با ادعایی عجیب مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به هشت جنگ پایان داده و اقتصاد آمریکا را در بهترین وضعیت تاریخ قرار داده است. این ادعاهای اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که مردم آمریکا با افزایش شدید قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی به دلیل تنش‌های با ایران، در کنار مشکلات بهداشت و درمان و بیکاری، به شدت ناراضی هستند.

در نهایت، ترامپ در مورد عملیات نظامی علیه ایران، در حالی که ۷۰ روز از آغاز تنش‌ها گذشته و هنوز پایان قطعی جنگ اعلام نشده، مدعی شد که هرگز نگفته است عملیات رزمی تمام شده، بلکه تنها گفته است که ایران شکست خورده است. او تهدید کرد که هر زمان بخواهد می‌تواند اهداف جدیدی را در ایران بزند و مدعی شد ایران موشک‌هایی دارد که به اروپا می‌رسند.

تحلیلگران معتقدند ترامپ به دلیل فشار قیمت‌های جهانی نفت و نیاز به آرام کردن فضای خلیج فارس برای سفر به پکن، در حال تغییر لحن است تا از خسارات بیشتر به هم‌پیمانان اروپایی و آسیایی خود جلوگیری کند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامپ ایران ناتو انتخابات آمریکا روابط چین و آمریکا

United States Latest News, United States Headlines