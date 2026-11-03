بررسی روند نزولی نمرات ریاضی و علوم دانش‌آموزان ایرانی در آزمون تیمز ۲۰۲۳ و مقایسه آن با عملکرد موفق سیستم‌های آموزشی شرق آسیا.

بررسی دقیق داده‌های حاصل از ارزیابی بین‌المللی تیمز ۲۰۲۳ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده یادگیری دانش‌آموزان ایرانی در مقایسه با سال‌های گذشته است. نمره ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در سال ۲۰۲۳ به عدد ۴۲۰ کاهش یافته که نسبت به نمره ۴۴۳ در سال ۲۰۱۹ یک افت معنادار محسوب می‌شود.

همزمان با این روند، نمره علوم در همان پایه نیز از ۴۴۱ به ۴۳۲ سقوط کرده است. این شیب نزولی در پایه هشتم حتی شدیدتر بوده و نمره ریاضی از ۴۴۶ به ۴۲۳ و نمره علوم از ۴۴۹ به ۴۱۹ رسیده است. این ارقام ثابت می‌کنند که چالش کیفیت آموزش در سطوح مختلف آموزشی ایران به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.

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ریشه‌یابی کاهش کیفیت آموزش و تعطیلی‌ها

در حالی که نتایج تیمز نمی‌تواند به‌تنهایی عامل اصلی افت تحصیلی را تعیین کند، تجمیع این داده‌ها با سایر متغیرها نشان می‌دهد که کیفیت آموزش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. موضوع تعطیلی‌های مکرر مدارس در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای کلیدی مورد توجه وزارت آموزش‌وپرورش تبدیل شده است.

گزارش‌های داخلی حاکی از آن است که مدارس ایران در بازه زمانی مورد بررسی، حدود ۵۵۰ روز تعطیلی را تجربه کرده‌اند. این عدد در مقایسه با عملکرد کشورهای دیگر در دوران کرونا بسیار بالاتر است؛ به‌طوری که چین در همان دوران کمتر از نصف این مدت و ژاپن نیز کمتر از صد روز مدارس خود را تعطیل کرده است.

موضع رسمی وزارت آموزش‌وپرورش در فصل سرما

اکنون با نزدیک‌شدن به فصل سرد سال و افزایش احتمال شکل‌گیری آلودگی هوا و گردوغبار، بار دیگر بحث تعطیلی مدارس مطرح شده است. با این حال، موضع فعلی وزارت آموزش‌وپرورش بر کاهش تعطیلی‌ها و استفاده از راهکارهای جایگزین برای استمرار آموزش حضوری متمرکز شده است.

مسئله اصلی تنها تعداد روزهای تعطیلی نیست، بلکه کیفیت یادگیری، استمرار ارتباط دانش‌آموز با معلم و جلوگیری از تشدید نابرابری آموزشی اهمیت دارد. دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی و خانواده‌هایی که امکانات مناسبی برای پیگیری آموزش مجازی ندارند، بیش از سایر گروه‌ها از وقفه‌های آموزشی آسیب می‌بینند.

تحلیل عملکرد شرق آسیا و مقایسه با آمریکا

رتبه‌بندی دانش‌آموزان بر اساس نتایج آزمون بین‌المللی پیزا که در سال ۲۰۲۵ تهیه شده، مهارت‌های دانش‌آموزان ۱۵‌ساله را در سه حوزه ریاضیات، علوم و خواندن در ۹۱ نظام آموزشی می‌سنجد. شرق آسیا میزبان دانش‌آموزانی است که بالاترین امتیازها را در جهان کسب کرده‌اند.

نظام‌های آموزشی این منطقه هر شش جایگاه نخست رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند. مناطق شرکت‌کننده چین شامل پکن، شانگهای، جیانگسو و ژجیانگ در ریاضیات و علوم پیشتاز هستند، در حالی که سنگاپور در مهارت خواندن رتبه نخست را دارد. این موفقیت‌ها بازتاب‌دهنده شرایط آموزشی و اجتماعی-اقتصادی خاص آن منطقه است.

چالش‌های آموزشی کانادا و آمریکا

در مقایسه جهانی، کانادا با ۴۹۵ امتیاز در جایگاه یازدهم و آمریکا با ۴۸۵ امتیاز در رتبه شانزدهم قرار دارند. دانش‌آموزان آمریکایی در علوم ۵۰۲ و در خواندن ۴۹۰ امتیاز کسب کرده‌اند، اما امتیاز آنان در ریاضیات فقط ۴۶۳ بوده است.

تحلیل‌های مؤسسه بروکینگز نشان می‌دهد نمرات آزمون‌های دانش‌آموزان آمریکایی از دهه ۲۰۱۰ روند کاهشی داشته و اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا این روند را تشدید کرده است. علاوه بر افت یادگیری، افزایش شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی و کمبود معلم فشار بیشتری بر مدارس آمریکای شمالی وارد کرده است.

مقایسه با نظام‌های آموزشی آفریقا

در پایان ارزیابی‌های انجام‌شده، هیچ‌یک از نظام‌های آموزشی آفریقا در میان ۴۰ رتبه برتر این ارزیابی قرار نگرفته‌اند. البته باید توجه داشت که مشارکت محدود کشورهای این قاره در آزمون پیزا، مقایسه عملکرد آموزشی در سراسر آفریقا را دشوار می‌کند.