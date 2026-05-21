بررسی اظهارات سناتور پاکستانی در مورد تلاشها برای توقف جنگها و تحلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا، به همراه تکذیب شایعات هستهای توسط سخنگوی وزارت خارجه ایران.
در شرایطی که منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا با تنشهای بیسابقهای روبروست و تعادل قدرت در حال تغییر است، نقش کشورهای میانجی برای کاهش شدت درگیریها و جلوگیری از گسترش احتمالی جنگها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
افنان الله خان، سناتور پاکستان، در اظهاراتی که ابعادی راهبردی و تحلیلی داشت، به بررسی مذاکرات جاری میان تهران و اسلامآباد و همچنین گفتگوهای دوجانبه میان پاکستان و ایالات متحده پرداخت. وی با تاکید بر این نکته که ثبات منطقهای در گرو تعاملات سازنده است، اظهار داشت که دولت پاکستان هرگونه تلاش ممکنی را به کار خواهد بست تا طرفهای متخاصم را بار دیگر به میز مذاکرات بازگرداند.
هدف نهایی از این میانجیگریها، کاهش اختلافات عمیق، دستیابی به توافقات پایدار و متوقف کردن چرخه خشونت است تا از ویرانیهای بیشتر در منطقه جلوگیری شود. سناتور پاکستانی همچنین با اشاره به پیشرفتهای نسبی در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور به دلیل درک مشترک از هزینههای سنگین ادامه تنشها و فشارهای اقتصادی و سیاسی، خواهان حل مسالمتآمیز مسائل باشند.
او با پذیرش این واقعیت که در گذشته برخی پیشبینیها درباره نتایج مذاکرات محقق نشده است، همچنان بر لزوم تداوم گفتگوها برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگتر در سطح بینالمللی تاکید کرد و خاطرنشان کرد که دیپلماسی تنها راه نجات از بنبستهای فعلی است. یکی از محورهای بسیار بحثبرانگیز و تحلیلگرایانه اظهارات افنان الله خان، تحلیل وضعیت توانمندیهای نظامی ایالات متحده در مدیریت جنگهای طولانیمدت بود.
وی با استناد به دادههایی جنجالی خاطرنشان کرد که ایالات متحده در درگیریهای اخیر و حمایتهای گسترده نظامی، حدود نود درصد از ذخایر تسلیحاتی استراتژیک خود را مصرف کرده است و برای بازسازی این ذخایر عظیم و بازگرداندن آنها به سطح بهینه، به بازه زمانی سه تا پنج سال نیاز دارد. این تحلیل به این معناست که واشنگتن در حال حاضر از ظرفیت لازم برای مدیریت و حمایت بیقید و شرط از یک جنگ گسترده و طولانیمدت در منطقه برخوردار نیست و محدودیتهای لجستیکی بر تصمیمگیریهای سیاسی آن سایه افکنده است.
به باور این سناتور، اگر آمریکا توانایی تداوم تامین تسلیحاتی سریع و گسترده را داشت، رژیم اسرائیل برای تشدید درگیریها و گسترش عملیاتهای نظامی خود در جبهههای مختلف، فشار بسیار بیشتری بر دولت واشنگتن میآورد. این دیدگاه نشاندهنده یک نقطه ضعف استراتژیک در زنجیره تامین نظامی ایالات متحده است که میتواند در محاسبات دیپلماتیک طرفهای مقابل به عنوان یک اهرم فشار یا دلیلی برای پذیرش شرایط صلح مورد استفاده قرار گیرد و نشان میدهد که قدرت نظامی لزوماً با توانایی تداوم جنگ در بلندمدت برابر نیست.
از سوی دیگر، در واکنش به گمانهزنیهای گسترده رسانهای و شایعاتی که در فضای مجازی و خبرگزاریهای مختلف منتشر شده بود، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موضع رسمی و صریح خود را در مورد مذاکرات خاتمه جنگ روشن کرد. اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارتخانه، در پاسخ به پرسشها درباره فضاسازیهای رسانهای، به صراحت اعلام کرد که هیچیک از ادعاهای مطرح شده در روزهای اخیر درباره ابعاد، جزئیات و پیشرفتهای احتمالی مذاکرات قابل تایید نیست.
وی با اشاره به حساسیت موضوعات مطرح شده، تاکید کرد که در مرحله فعلی، تمرکز اصلی تمامی گفتگوها و تلاشهای دیپلماتیک بر دستیابی به یک توافق جامع برای خاتمه جنگ در تمامی جبههها، به طور ویژه شامل جبهه لبنان است. بقائی با رد قاطعانه گزارشهای رسانهای مبنی بر گنجاندن مسائل هستهای، موضوعات مربوط به مواد غنی شده یا درصد غنیسازی در مذاکرات فعلی، این اخبار را صرفاً گمانهزنیهای بیاساس و فاقد اعتبار دانست که احتمالاً با اهداف سیاسی خاصی منتشر شدهاند.
وی در پایان یادآور شد که برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و انتشار اخبار نادرست که میتواند روند مذاکرات را مختل کند، اطلاعرسانی دقیق و جزئیات مربوط به روند پیشرفت گفتگوها تنها توسط مقامهای رسمی دارای صلاحیت و سخنگوی هیات مذاکرهکننده صورت خواهد گرفت تا شفافیت، صحت اطلاعات و منافع ملی کشور به طور کامل حفظ شود و از هرگونه دستانداز رسانهای جلوگیری گردد
