گزارش جدید اندیشکده امبر نشان می‌دهد ذخیره‌سازی باتری می‌تواند هزینه برق ایتالیا را تا ۴۹ درصد کاهش دهد و وابستگی به گاز طبیعی را در ساعات اوج مصرف کم کند.

تحلیل جدید منتشر شده از سوی اندیشکده انرژی اِمبر (Ember) نشان می‌دهد که توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری در ایتالیا می‌تواند وابستگی شدید این کشور به گاز طبیعی را در ساعات اوج مصرف کاهش دهد. این تغییر ساختاری با جایگزینی برق تجدیدپذیر ذخیره‌شده به جای نیروگاه‌های گازی، به طور مستقیم به کاهش قبوض انرژی خانوارهای تحت فشار مالی خواهد کمک کرد.

در ساعات پیک مصرف که معمولاً حوالی ساعت هشت شب رخ می‌دهد، ایتالیا همچنان به گاز وابسته است زیرا در این زمان تولید برق خورشیدی به دلیل نبود نور خورشید متوقف می‌شود و همزمان بازگشت مردم از محل کار و مدرسه تقاضا را به بالاترین حد می‌رساند. گاز در حال حاضر گران‌ترین روش تولید برق در این کشور محسوب می‌شود و قیمت‌های سرسام‌آور آن بار مالی سنگینی بر دوش مصرف‌کنندگان نهاده است.

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مکانیزم کاهش هزینه‌ها و تحلیل اندیشکده امبر

تحقیقی که با همکاری "کلی‌تک فور ایتالیا" (Cleantech for Italy) و "اِنرجی اسکوئر" (Energy Square) انجام شده است، نشان می‌دهد ترکیب برق خورشیدی و بادی با سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری (بی‌ای‌اِس‌اِس) به محور اصلی نظام برق ایتالیا تبدیل خواهد شد. برآوردهای محافظه‌کارانه حاکی از آن است که برق تجدیدپذیر ذخیره‌شده در شرایط قیمت گاز اکتبر ۲۰۲۶، هزینه‌ای معادل ۱۰۶ یورو به ازای هر مگاوات دارد. در مقابل، برق تولیدشده با گاز در همان بازه زمانی ۲۱۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت هزینه خواهد داشت. این اختلاف قیمت به این معناست که ذخیره‌سازی باتری می‌تواند در مقایسه با تولید برق در یک نیروگاه گازی معمولی، قیمت نهایی برق را تا ۴۹ درصد کاهش دهد.

تجربه موفق بلغارستان و وضعیت فعلی ایتالیا

در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، باتری‌ها به طور متوسط ۲.۸ درصد از اوج تقاضای برق ایتالیا را تامین کردند که این رقم بیش از دو برابر سطح ثبت‌شده در نیمه نخست سال گذشته است. این سهم اگرچه در مقایسه با سهم ۴۰ درصدی برق فسیلی کوچک به نظر می‌رسد، اما تحلیلگران معتقدند با آغاز به کار پروژه‌های قراردادشده می‌تواند به سرعت افزایش یابد. تجربه بلغارستان نیز حاکی از موفقیت این روش است؛ چرا که این کشور ظرفیت ناوگان باتری‌های متصل به شبکه خود را از تقریبا هیچ در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۳ گیگاوات‌ساعت تا پایان سال ۲۰۲۵ و ۱۶ گیگاوات‌ساعت تا اوت ۲۰۲۶ رسانده است.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، باتری‌ها در بلغارستان به طور منظم در اوج تقاضای ساعت هشت شب، بیش از یک‌چهارم نیاز برق این کشور را تامین کردند، یعنی ۲۸ درصد در مقایسه با ۴ درصد در یک سال پیش. در همین مدت، سهم برق فسیلی از اوج مصرف شبانه از ۳۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافت. بلغارستان در موج گرمای تابستان ۲۰۲۶ نسبت به کشورهای همسایه با جهش‌های قیمتی کمتر و ملایم‌تری روبه‌رو شد که یکی از عوامل اصلی آن، تخلیه گسترده باتری‌ها برای توازن شبکه بود.

چالش‌های ساختاری و راهکارهای آینده

پتروویچ، تحلیلگر ارشد انرژی در اندیشکده امبر، گفت: "ایتالیا آفتاب فراوانی دارد، اما هنوز شامگاهان خود را با گاز گران می‌گذراند. باتری‌ها این وضعیت را تغییر می‌دهند و برق تجدیدپذیر کم‌هزینه را به ساعاتی می‌برند که قیمت‌ها در اوج است. ایتالیا همین حالا هم یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا از نظر باتری‌های متصل به شبکه برق است." او افزود که اگر ایتالیا قواعد را درست تنظیم کند، شتاب گرفتن در زمینه ذخیره‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر به معنای قیمت‌های پایین‌تر برق برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.

قیمت برق در ایتالیا همچنان به سوخت‌های فسیلی پرنوسان گره خورده است، به دلیل اصل "مرِیت اوردر" که بر اساس آن قیمت برق بر مبنای گران‌ترین نیروگاهی تعیین می‌شود که برای پاسخ‌گویی به تقاضا مورد نیاز است. اگر نیاز برقی ایتالیا فقط با انرژی پاک تامین نشود و منابع گران‌تر مانند زغال‌سنگ یا گاز وارد مدار شوند، قیمت‌ها جهش خواهد یافت. میکله تورسلو، مدیر "اِنرجی اسکوئر"، خاطرنشان می‌کند که چالش ایتالیا صرفا نصب باتری‌های بیشتر نیست، بلکه ساختن نظام برقی است که بیشترین استفاده را از انرژی تجدیدپذیر ببرد و هم‌افزایی‌ها را برای کاهش هزینه‌ها در کل نظام برق مدیریت کند.