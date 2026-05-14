تحلیل دیدارهای دیپلماتیک واشنگتن و پکن درباره بحران ایران و امنیت خاورمیانه

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با شی جینپینگ بر مخالفت دو کشور با هستهای شدن ایران و نظامیسازی تنگه هرمز تأکید کرد اما تصریح نمود که واشنگتن برای حل بحران جمهوری اسلامی نیازی به کمک چین ندارد.
در جریان تحولات اخیر در عرصه دیپلماسی بینالمللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفری جنجالی به پکن با شی جینپینگ رئیس جمهوری چین دیدار کرد تا درباره مسائل حیاتی امنیتی و استراتژیک در خاورمیانه و شرق آسیا گفتگو کند.
این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید، محورهای متعددی از جمله وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی، امنیت تنگه هرمز و چالشهای اقتصادی جهانی را در بر گرفت. یکی از برجستهترین دستاوردهای این گفتگوها، توافق هر دو قدرت بزرگ جهان بر لزوم جلوگیری از نظامیسازی تنگه هرمز بود.
هر دو طرف بر این باورند که تبدیل این گذرگاه حیاتی انرژی به یک منطقه نظامی، نه تنها ثبات منطقهای را به خطر میاندازد، بلکه میتواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین نفت جهانی و ایجاد شوکهای اقتصادی شدید در بازارهای بینالمللی شود. روبیو تصریح کرد که واشنگتن و پکن در این مورد دیدگاهی یکسان دارند و هر دو با ایجاد هرگونه سیستم عوارضگیری یا محدودیتهای نظامی در این منطقه مخالف هستند تا جریان تجارت و انرژی بدون مانع باقی بماند.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع پرونده هستهای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مارکو روبیو با تأکید بر استقلال سیاستهای خارجی ایالات متحده، به صراحت اعلام کرد که دولت ترامپ برای حل بحرانهای مرتبط با جمهوری اسلامی به کمک یا میانجیگری چین نیاز ندارد. او با لحنی قاطع بیان کرد که واشنگتن توانایی و ابزارهای لازم برای مدیریت این بحران را در اختیار دارد و درخواست کمک از پکن در دستور کار آنها نیست.
با این حال، روبیو اشاره کرد که یک زمینه مشترک میان ایالات متحده و چین وجود دارد و آن مخالفت هر دو کشور با دستیابی رژیم ایران به سلاح هستهای است. این همسویی تاکتیکی نشان میدهد که حتی در اوج رقابتهای ژئوپلیتیک، پکن نیز نگران گسترش تسلیحات هستهای در خاورمیانه است، زیرا این امر میتواند توازن قدرت در منطقه را برهم زده و امنیت مسیرهای تجاری چین را تهدید کند.
این موضوع نشاندهنده پیچیدگی روابط سه جانبه است که در آن منافع متضاد و نقاط مشترک به طور همزمان حضور دارند. علاوه بر مسائل امنیتی، چالشهای اقتصادی و نوسانات قیمت نفت جهانی نیز در صدر گفتگوها قرار داشت. وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که اگرچه ایالات متحده به دلیل ساختار اقتصادی خود تا حدودی از نوسانات شدید قیمت نفت مصون است، اما بسیاری از کشورهای دیگر جهان تحت فشار شدید هزینههای بالای انرژی قرار دارند.
او استدلال کرد که مسئولیت مدیریت بحرانهای انرژی نباید تنها بر عهده ایالات متحده باشد و سایر کشورهای اثرپذیر نیز باید در راهکارهای حل این مسئله مشارکت فعال داشته باشند. این اظهارات در واقع پیامی به کشورهای متحد و همچنین رقیب بود تا در برابر بیثباتیهای بازار نفت، رویکردی جمعی و مسئولانه اتخاذ کنند و هزینههای ناشی از تنشهای خاورمیانه را به تنهایی به دوش واشنگتن نیندازند.
در نهایت، این دیدار به موضوعات حساس حقوق بشری و حاکمیت ملی در آسیا پرداخت. مارکو روبیو تأکید کرد که موضع ایالات متحده در قبال تایوان هیچ تغییری نکرده و واشنگتن همچنان به سیاستهای دولتهای پیشین در حمایت از این منطقه پایبند است. همچنین، پرونده جیمی لای، فعال رسانهای و حامی دموکراسی در هنگکنگ که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، توسط پرزیدنت ترامپ در برابر شی جینپینگ مطرح شد.
روبیو امیدوار است که فشار دیپلماتیک ایالات متحده منجر به پاسخی مثبت از سوی پکن در مورد پروندههای حقوق بشری شود. این بخش از گفتگوها نشان میدهد که آمریکا قصد دارد در عین مذاکره بر سر امنیت جهانی، استانداردهای حقوق بشری و دموکراسی را در دستور کار روابط خود با چین حفظ کند، حتی اگر این موضوع باعث ایجاد تنش در روابط دوجانبه شود.
در مجموع، این نشست پکن ترکیبی از توافقات استراتژیک در مورد انرژی و اختلافات عمیق در مورد حاکمیت و حقوق بشر بود که اثرات آن در روزهای آینده بر بازارهای مالی و سیاسی جهان مشهود خواهد بود
