بررسی مفصل گزارشهای والاستریت ژورنال، واشینگتنپست و بلومبرگ در مورد خواستههای سختگیرانه آمریکا برای برچیدن زیرساختهای هستهای ایران، وضعیت راهبردی تنگه هرمز، فشارهای مالی چین و تحلیل خسارات وارده به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی مفصل و تحلیلی، پرده از جزئیات پیچیده و سختگیرانه چارچوب پیشنهادی دولت ایالات متحده به جمهوری اسلامی برداشته است. این پیشنهاد که قرار است به عنوان سندی بنیادین برای مذاکرات احتمالی آینده عمل کند، نشاندهنده تغییر رویکرد واشینگتن از توقف موقت فعالیتها به سمت برچیدن کامل زیرساختهاست.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده خواستار تخریب و برچیدن کامل تمامی تاسیسات هستهای در نقاط حساس از جمله فردو، نطنز و اصفهان شده است. واشینگتن در این چارچوب تاکید کرده است که هرگونه فعالیت هستهای در محیطهای زیرزمینی باید به طور مطلق ممنوع شود تا امکان پنهانکاری یا توسعه مخفیانه برنامهها از بین برود.
علاوه بر این، آمریکا یک بازه زمانی ۲۰ ساله را برای توقف کامل غنیسازی اورانیوم پیشنهاد داده و خواستار تحویل تمامی ذخایر اورانیوم غنیشده فعلی به نهادهای بینالمللی شده است. نکته کلیدی در این پیشنهاد، پذیرش بازرسیهای فوری، گسترده و بدون هیچگونه محدودیتی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هر مکان مشکوکی است.
مقامهای آمریکایی بر این باورند که صرفِ متوقف کردن فرآیند غنیسازی کافی نیست، بلکه باید توانمندی فنی و زیرساختی ایران به گونهای تخریب شود که بازسازی مجدد آن در آینده کوتاه مدت غیرممکن باشد. در محورهای دیگر این پیشنهاد، مسائل امنیتی و اقتصادی به طور متقابل گره زده شدهاند.
ایالات متحده پیشنهاد داده است که جمهوری اسلامی به صورت تدریجی و گام به گام تنگه هرمز را بازگشایی کند و در مقابل، واشینگتن بخشی از محاصره دریایی خود علیه ایران را کاهش خواهد داد. با این حال، بازگشایی کامل و رسمی تنگه هرمز تنها به دستیابی به یک توافق نهایی و جامع موکول شده است.
در مورد لغو تحریمها نیز، والاستریت ژورنال تاکید میکند که واشینگتن دیگر به امضای توافقنامه به تنهایی اکتفا نمیکند، بلکه لغو تحریمها منوط به اجرای واقعی و عملی تعهدات توسط تهران خواهد بود. اگرچه احتمال آزاد شدن بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران در مراحل اولیه وجود دارد، اما دولت دونالد ترامپ هشدار داده است که هرگونه تلاش برای ایجاد ابهام یا تعلل در روند اجرا، با واکنش سخت مواجه خواهد شد.
در همین راستا، شبکه سیانان گزارش داده است که احتمالاً ایران پاسخ خود را به این پیشنهادهای صلح و پایان جنگ از طریق میانجیهای منطقهای در روزهای آینده ارائه خواهد کرد. همچنین دونالد ترامپ در مصاحبهای با شبکه پیبیاس اشاره کرد که امیدوار است پیش از سفر جنجالیاش به پکن برای دیدار با شی جینپینگ، توافقی با ایران حاصل شود تا فشارها بر محورهای متخاصم مدیریت گردد.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک از سوی متحدان و رقبای آمریکا نیز تشدید شده است. بلومبرگ گزارش داد که نهاد ناظر مالی چین به بزرگترین بانکهای این کشور دستور داده است که اعطای وامهای جدید به پنج پالایشگاه بزرگ که به دلیل تجارت نفت با ایران تحت تحریمهای آمریکا هستند، را به طور موقت متوقف کنند. این اقدام نشاندهنده تلاش چین برای کاهش ریسکهای مالی در مواجهه با سیستم بانکی آمریکا است.
در جبهه دیپلماتیک منطقهای، وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیهای تند، حمایت کامل خود را از حاکمیت امارات متحده عربی اعلام کرده و اتهامات ایران را رد کرد. بحرین از تهران خواست تا به قوانین بینالمللی احترام گذاشته و از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد تنش در تنگه هرمز خودداری کند.
همزمان، واشینگتنپست با تکیه بر تحلیل تصاویر ماهوارهای فاش کرد که حملات ایران به پایگاههای آمریکا در خاورمیانه خساراتی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی وارد کرده است. بر اساس این تحلیل، دستکم ۲۲۸ سازه شامل آشیانهها، انبارهای سوخت و تجهیزات راداری در ۱۵ پایگاه مختلف آسیب دیدهاند. هرچند این حملات توان عملیاتی کلی آمریکا را برای بمباران ایران مختل نکرد، اما باعث شد تا امنیت استقرار نیروها در برخی مناطق به خطر بیفتد.
نکته قابل تامل این است که در حالی که دولت آمریکا دسترسی به تصاویر ماهوارهای تجاری را محدود کرده است، رسانههای رسمی ایران از این تصاویر برای تبلیغات استفاده میکنند، اما همزمان شهروندانی را که تصاویری از خسارات داخلی را منتشر کردهاند، به جرم جاسوسی بازداشت کردهاند. در نهایت، گزارشهای نظامی از اسرائیل حاکی از مجروح شدن شدید یک سرباز بر اثر برخورد پهپاد انتحاری است که نشاندهنده تداوم تنشهای نظامی در سطح منطقه است
