فرشاد مومنی، تحلیلگر اقتصادی، ریشه بحران‌های انرژی، بانکی و فقر در ایران را فساد ساختاری و ناکارآمدی می‌داند و تفکیک میان علم اقتصاد و مناسبات غارتگرانه را ضروری می‌شمارد.

فرشاد مومنی ، تحلیلگر اقتصادی، در نشست خبری با عنوان "چالش‌های پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین" اعلام کرد که بسیاری از بحران‌های فعلی ایران از ناترازی انرژی و کمبود آب گرفته تا مشکلات نظام بانکی و گسترش فقر، ریشه در فساد ساختاری ، ناکارآمدی، ضعف نظارت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دارد. وی تأکید کرد که اتلاف روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی، نشان‌دهنده هزینه‌بر کردن این ناکارآمدی‌ها بر دوش مردم است.

اتلاف انرژی و تحمیل هزینه بر خانوارها

مومنی با انتقاد شدید از سیاست‌های شوک‌درمانی و افزایش نرخ ارز، این رویکردها را از عوامل اصلی تشدید فقر و کاهش قدرت خرید مردم دانست. وی تصریح کرد که پرداخت یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی باشد و جبران‌کننده آسیب‌های ناشی از تورم نیست. اقتصاددانان معتقدند که بار مشکلات باید بر دوش اصلاح ساختارها باشد، نه خانوارها.

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نقش مافیاهای اقتصادی در بحران آب و انرژی نیز از دیگر محورهای گفتار مومنی بود. وی بر ضرورت شفافیت در بخش نفت و گاز و محدودیت دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. خواستار توجه به ریشه‌های نهادی و ساختاری مشکلات شد و خواستار فراهم کردن زمینه نظارت کارشناسی و اصلاحات واقعی در اقتصاد کشور گردید. تفکیک میان نگرش اقتصادی و رویکردهای مبتنی بر غارتگری، ظلم و تجاوز، از نکات کلیدی دیدگاه‌های اوست.

نقد سوءتفاهم از اقتصاد سیاسی و جان کینز

در بخش دیگری از سخنان، مومنی به اشتباه رایج در تفسیر "اقتصاد سیاسی" اشاره کرد و گفت که این مفهوم الزاما به معنای اقتصاد سیاسی سرمایه‌سالارانه و ظالمانه نیست. وی با اشاره به جایگاه جان نویل کینز به عنوان بنیان‌گذار اقتصاد کلان، یادآور شد که کینز در کتابی به موضوع اقتصاد سیاسی پرداخته است. استفاده نادرست از این مفهوم، باعث بدنامی آن شده و باید تمایز میان دانش اقتصاد و مناسبات غارتگرانه قائل شد.

اقتصاددانان نشان می‌دهند که یک عالم دینی یا اقتصاددان برجسته می‌تواند دیدگاه‌های عمیقی در این باره داشته باشد. مومنی دوره‌های آموزشی خود را درباره مفهوم اقتصاد سیاسی و بدنامی‌های نسبت داده شده به آن مطرح کرد. علاقه‌مندان می‌توانند برای شناخت دقیق‌تر این موضوع به مباحث آن دوره‌های آموزشی مراجعه کنند تا از سوءتفاهم‌ها دور شوند.

سه رکن علم اقتصاد مدرن و آدام اسمیت

مومنی با تشریح سه رکن علم اقتصاد مدرن گفت که بزرگ‌ترین خطا از نیمه دوم قرن نوزدهم این است که تمام علم اقتصاد به یک بخش تقلیل یافته است. دانش اقتصادی باید با اقتضائات هنجاری و نظام باورهای محیطی پیوند داشته باشد. اگر این پیوند برقرار نشود، دانش می‌تواند به ابزاری برای تهاجم و سلطه‌جویی تبدیل شود. آدام اسمیت پیش از آنکه اقتصاددان باشد، یک اخلاق‌گرای تمام‌عیار و معلم اخلاق بود.

تعریف اسمیت از قیمت‌های بازاری، قیمت‌هایی است که در آن سهم عوامل تولید به شکل عادلانه در نظر گرفته شود. مومنی با اشاره به کتاب "بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار" نوشته محمدقلی یوسفی، همکار خود، اظهار کرد که در چارچوب مناسبات رانتی و غارتی، سوءبرداشتی از مفهوم بازار ایجاد شده است. این سوءبرداشت باعث شده که هر ظلم، جنایت و غارتی را به نام بازار توجیه کنند.

در مقدمه کتاب یوسفی پرسشی مطرح شده که چه بر سر مفهوم بازار آورده‌ایم که مردم ایران به محض شنیدن آن دچار وحشت می‌شوند. مومنی تأکید کرد که مسئله این است که نه مفهوم اقتصاد سیاسی و نه علم اقتصاد هیچ نسبتی با فجایع غارتگرانه ندارند. تفکیک این مفاهیم آبرومند از مناسبات ظالمانه‌ای که به نام آن‌ها اجرا می‌شود، ضروری است. اگر بخواهیم مسائل ایران و تمدن ایرانی را از منظر علم اقتصاد بررسی کنیم، باید میان واقعیت‌های علمی و آنچه در عمل در کشور جریان دارد تفاوت قائل شویم. آنچه امروز در ایران اتفاق می‌افتد تأسف‌بار است و اگر نتوانیم این مسائل را از مفاهیمی مانند عدالت‌خواهی و استقلال‌خواهی تفکیک کنیم، خودمان متضرر خواهیم شد.