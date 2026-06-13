پاراگوئه پس از ۱۶ سال به جام جهانی بازگشته و با دفاع مستحکم و جنگندگی به دنبال موفقیت است. آمریکا با نسل جدیدی از ستارگان و هدایت پوچتینو امیدوار به درخشش در خانه است. استرالیا نیز با انضباط تاکتیکی و قدرتبدنی به دنبال تکرار شگفتیهای گذشته.
پاراگوئه پس از ۱۶ سال غیبت، دوباره به جام جهانی فوتبال بازگشته است. این تیم با سبک سنتی خود، یعنی دفاع منسجم، جنگندگی و انضباط تاکتیکی، به دنبال تکرار موفقیتهای گذشته است.
در مرحله مقدماتی، سه سرمربی مختلف هدایت تیم را بر عهده داشتند تا سرانجام گوستاوو آلفارو توانست ثبات را به تیم بازگرداند. پاراگوئه در بازیهای خانگی عملکردی درخشان داشت و برای نخستین بار موفق شد آرژانتین، برزیل و اروگوئه را در یک دوره مقدماتی شکست دهد. این موفقیت به اندازهای مهم بود که پس از قطعی شدن صعود، رئیسجمهور این کشور روز بعد را تعطیل رسمی اعلام کرد.
نقطه قوت اصلی تیم، ساختار دفاعی مستحکم آن است که فقط ۱۰ گل در هجده بازی مقدماتی خورده است. بازیکنانی مانند خولیو انسیسو و میگل آلمیرون نقش تعیینکنندهای در خط حمله دارند، اما هویت اصلی تیم همچنان بر پایه سختکوشی و مبارزه است. در مقابل، کمبود عمق در برخی پستها و تحرک پایین و در نتیجه مشکل در مقابله با پرس شدید حریفان از نقاط ضعف این تیم به شمار میرود.
پاراگوئه امیدوار است در گروه خود بالاتر از تیمهایی مانند آمریکا قرار گرفته و حتی به مرحله یکچهارم نهایی برسد، هرچند صعود از مرحله گروهی هم در این کشور موفقیتی مهم تلقی خواهد شد. از دیگر نکات جالب این است که بستههای سفر جام جهانی برای هواداران پاراگوئه از حدود ۲۰ هزار دلار شروع میشود؛ رقمی که بیش از سه سال حقوق متوسط یک شهروند این کشور است ولی با این حال هزاران نفر راهی آمریکا خواهند شد.
گوستاوو آلفارو، سرمربی آرژانتینی ۶۳ ساله، پس از موفقیت با کاستاریکا و اکوادور، پاراگوئه را تیمی منسجم و شکستناپذیر کرده است. او بهخاطر دانش تاکتیکی بالا و شخصیت احساسیاش، احترام زیادی در فوتبال آمریکای جنوبی دارد. او به شکارچی معروف است و حتی کتابی با عنوان شکارچیان آرمانشهرهای ناممکن نوشته است. گوستاوو گومز، کاپیتان پاراگوئه و رهبر خط دفاعی، یکی از بهترین مدافعان آمریکای جنوبی است.
بازی هوایی، جنگندگی و توانایی رهبری او از مهمترین نقاط قوت تیم به شمار میرود. آمریکا پس از ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۱۸، با نسل جدیدی از بازیکنان مستعد و تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو امیدوار است در جام جهانی خانگی ۲۰۲۶ به موفقیتی بزرگ دست یابد. پوچتینو پس از دورهای ناموفق در چلسی هدایت آمریکا را بر عهده گرفت و مأموریت دارد استعداد بالای این تیم را به نتایج ملموس تبدیل کند.
ستارگانی مانند کریستین پولیشیچ، فولارین بالوگون، وستون مککنی، تایلر آدامز و مالک تیلمان، در بهترین سالهای فوتبالشان قرار دارند. هر چند بسیاری از آنها در لیگهای معتبر اروپا و حتی لیگ قهرمانان اروپا تجربه کسب کردهاند، اما خود پوچتینو پیش از جام جهانی اعتراف کرد که آمریکا برخلاف تیمهایی مانند بلژیک و پرتغال، بازیکنی در سطح ۱۰۰ بازیکن برتر جهان ندارد.
آمریکا در سالهای اخیر بارها نشانههایی از پیشرفت نشان داده ولی هنوز نتوانسته ثبات لازم را در مسابقات بزرگ به نمایش بگذارد. انتظار میرود آمریکا از مرحله گروهی صعود کند و در مرحله یکشانزدهم یا یکهشتم نهایی حذف شود، اما اگر به یکچهارم نهایی صعود کند، موفقیتی بزرگ برای این تیم خواهد بود. مائوریسیو پوچتینو با وجود شایعات بازگشت به فوتبال اروپا، همچنان هدایت آمریکا را بر عهده دارد.
با این حال، نبود بازیهای رسمی انتخابی باعث شده فرصت چندانی برای جا انداختن ایدههای تاکتیکی و ایجاد هماهنگی کامل میان ستارههای تیم نداشته باشد. فولارین بالوگون پس از شروعی نهچندان موفق در موناکو، یکی از مهاجمان آماده لیگ فرانسه شده است. او تجربه بازی در تورنمنتهای بزرگ را دارد و میتواند مهاجم اصلی آمریکا در جام جهانی باشد. بالوگون میتوانست برای انگلیس یا نیجریه بازی کند اما در نهایت آمریکا را انتخاب کرد.
نقاط قوت اصلی آمریکا عمق بالای ترکیب، کیفیت فنی بازیکنان شاغل در اروپا و انعطافپذیری تاکتیکی تیم است. آمریکا در بیشتر پستها روی نیمکت هم گزینههای قابلاعتمادی دارد. از سوی دیگر، مهمترین ضعف تیم به دروازهبانی و کمبود تجربه در این پست مربوط میشود. آمریکا همچنین در سالهای اخیر بارها در حفظ برتری خود مشکل داشته و معمولا شروعهای بدی در مسابقات داشته است.
فشار ناشی از میزبانی جام جهانی هم میتواند بر عملکرد بازیکنان جوان این تیم تاثیر بگذارد. استرالیا با هدایت تونی پوپوویچ وارد جام جهانی ۲۰۲۶ میشود؛ تیمی که برای ششمین دوره متوالی به این رقابتها راه یافته است. پس از نتایج ضعیف در آغاز مرحله مقدماتی، پوپوویچ جای گراهام آرنولد را گرفت و با ایجاد نظم دفاعی بیشتر، عملکرد تیم را بهبود داد. بزرگترین نقطه قوت این تیم ساختار دفاعی منسجم، قدرت بدنی و انضباط تاکتیکی آن است.
استرالیا معمولا با سیستم سهدفاعه بازی میکند، فضاها را میبندد و از ضدحملات برای ضربه زدن به حریفان بهره میبرد. بازیکنانی مانند متیو رایان در دروازه و استعداد جوانی به نام نستوری ایرانکوندا در خط حمله از مهرههای کلیدی تیم هستند. در مقابل، ضعف اصلی استرالیا کمبود خلاقیت و کیفیت فنی در مقایسه با تیمهای بزرگتر است.
این تیم در خلق موقعیتهای متعدد مشکل دارد و مقابل حریفان تکنیکی ممکن است آسیبپذیر باشد، به ویژه آنکه آنها رایلی مکگری هافبک میدلزبورو را به دلیل مصدومیت همراه نخواهند داشت. استرالیا گرچه در بازیهای تدارکاتی نمایش چندان چشمگیری نداشته است ولی در تورنمنتهای بزرگ معمولا فراتر از انتظار ظاهر میشود. هدف آنها تلاش برای صعود از مرحله گروهی است و میخواهند مانند جام جهانی ۲۰۲۲ نشان دهند حریفی سرسخت و دشوار برای رقبا هستند.
تونی پوپوویچ، مدافع سابق کریستال پالاس و تیم ملی استرالیا، پس از موفقیتهای متعدد در سطح باشگاهی، از جمله قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴ با وسترن سیدنی واندررز، در سال ۲۰۲۴ هدایت استرالیا را بر عهده گرفت
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