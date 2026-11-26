بررسی تغییرات مکرر نمایندگان ویژه ایران در چین از لاریجانی تا قالیباف و تأثیر آن بر بی‌ثباتی سیاست خارجی تهران و رابطه با پکن.

در هفتم فروردین سال ۱۴۰۰، سند مهم " برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" به امضای دو طرف رسید که در فرآیند نهایی‌سازی این توافق، علی لاریجانی با عنوان "نماینده ویژه رهبر در امور چین" نقشی محوری ایفا کرد. حدود دو ماه پس از این امضا، در چهارم خرداد همان سال، صلاحیت علی لاریجانی برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران توسط نهادهای ذی‌ربط رد شد که نقطه عطفی در سوابق دیپلماتیک تهران محسوب می‌شود.

جایگاه متزلزل نمایندگان ویژه ایران در چین

در دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان و با تأیید مجتبی خامنه‌ای، محمدباقر قالیباف با پیشنهاد رسمی مسعود پزشکیان به عنوان "نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین" منصوب شد. این انتصاب در ۲۷ اردیبهشت رخ داد و درست دو ماه بعد، در تاریخ ۲۷ تیر، پیام مشهور مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در آن به مخالفت اصولی او با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اشاره شده بود و در جریان آن مذاکره محمدباقر قالیباف به عنوان "مذاکره‌کننده ارشد نظام" مورد بحث قرار گرفت.

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این توالی رویدادها نشان می‌دهد که در دوره رهبری جدید، جایگاه فردی که چین‌ها آن را "نماینده معتبر" طرف مقابل می‌دانستند، در نتیجه تحولات سیاسی در رأس حکومت ایران دچار بی‌ثباتی شد. نتیجه‌گیری کارشناسان حاکی از آن است که سرنوشت اولین و دومین نمایندگان جمهوری اسلامی در پرونده چین، نشانه‌هایی از یک پدیده کلی‌تر تحت عنوان "سردرگمی راهبردی" در ارتباط با قدرتی است که حاکمان ایران آن را "متحد راهبردی" خود می‌پندارند.

واکنش رسانه‌ها به دیدار رهبران چین، آمریکا و روسیه

دیدار هفتگی اخیر رهبران چین، آمریکا و روسیه به میزبانی چین‌ها، موضوع روابط تهران و پکن را در کانون توجه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی قرار داد، به‌ویژه با توجه به اعلام پیشین مبنی بر اینکه پرونده ایران قرار است یکی از موضوعات اصلی مذاکرات این سه قدرت باشد. در بیانیه پایانی این نشست، اشاره مستقیمی به ایران به چشم نمی‌خورد که این امر باعث سرخوردگی طیفی از حامیان حکومت شده است که انتظارات بیشتری از پکن داشتند.

در مقابل، طیف دیگری از ناظران سیاسی احتمال داده‌اند که در نشست اخیر، توافقاتی مرتبط با ایران صورت گرفته باشد که هنوز رسانه‌ای نشده است. هرچند در نگاه کلان، تأثیر احتمالی پکن در مناقشات جاری تهران و واشنگتن، خصوصاً در مقطع پس از جنگ ۴۰ روزه، همواره از موضوعات مورد اختلاف در محافل حکومتی ایران بوده است. یکی از مهم‌ترین زوایای این اختلافات داخلی، به ابهامات سیاست "نگاه به شرق" برمی‌گردد که در عمل کارایی خود را از دست داده است.

تاریخچه دیپلماسی چین و تغییر موازنه‌ها در تهران

علی خامنه‌ای زمانی در توضیح سیاست خارجی، به‌طور مشخص "ترجیح شرق بر غرب" را از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و حتی بازنگری در برخی شعارهای بنیادین انقلاب ۱۳۵۷ را مجاز دانست. او با استدلال اینکه "امروز شرق وجود ندارد، غرب وجود دارد"، با دفاع مستقیم از توسعه رابطه با چین تأکید کرد که این رابطه، قدرت‌های غربی را "عصبانی" می‌کند. این اظهارات در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، حدود سه هفته قبل از رد صلاحیت علی لاریجانی به عنوان نخستین "نماینده ویژه رهبر در امور چین" در تاریخ جمهوری اسلامی بیان شد.

رد صلاحیت علی لاریجانی در شورای نگهبان انجام شد که شش عضو آن مستقیماً منصوب رهبر بودند و شش عضو دیگر به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده بودند. کمال خرازی، رئیس سابق "شورای راهبردی روابط خارجی ایران"، روایت می‌کند که ورود علی لاریجانی به این پرونده پس از آن صورت گرفت که چینی‌ها ابراز تمایل کردند نماینده‌ای از "نظام" هم در مذاکرات دولت حسن روحانی با چین حضور داشته باشد. در آن زمان، هدف اصلی دولتمردان بهبود روابط با غرب بود و رابطه با چین اولویت راهبردی محسوب نمی‌شد.

ده ماه پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، محمدجواد ظریف و علی لاریجانی در سفری مشترک به پکن کوشیدند راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پیدا کنند. رد صلاحیت جنجالی علی لاریجانی منطقاً این برداشت را در پکن ایجاد کرد که "مسئول پرونده چین" در حکومت ایران، دیگر در جایگاهی قرار ندارد که مذاکره با او موضوعیتی داشته باشد. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، پرونده چین و پیگیری برنامه ۲۵ ساله به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شد.

دستاوردهای ناقص و انتصاب‌های جدید در دوره پزشکیان

در دوره محمد مخبر، علی‌رغم تأکید دولتمردان جدید بر توسعه مناسبات با چین، پیشرفت جدیدی در این زمینه صورت نگرفت که شاید با توجه به تعدد مسئولیت‌های اداری و اجرایی معاون اول، غیرمنتظره نبود. منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی در مقطع تصدی پرونده چین و مسئول وقت یکی از کمیته‌های پانزده‌گانه پیگیری روابط دوجانبه، بیان می‌کند که در زمان محمد مخبر صورت‌جلسه‌ها و اسناد این کمیته‌ها به‌طور کلی "به بایگانی رفتند".

با ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، به عنوان نماینده ویژه در موضوع روابط دوجانبه منصوب شد. با این حال، نشانه‌ای به چشم نمی‌خورد که نماینده جدید، از علی خامنه‌ای هم نمایندگی داشته باشد. این موضوع از آنجا اهمیت داشت که نماینده قبلی جمهوری اسلامی در پرونده چین، علی‌رغم انتصابش از جانب بالاترین مقام حکومت، به‌سادگی جایگاه خود را از دست داده بود.

ورود عبدالرضا رحمانی فضلی به این پرونده حدود یک هفته پیش از جنگ ۱۲ روزه صورت گرفت، هرچند تا وقتی در این سمت قرار داشت، گزارش مشخصی از فعالیت‌های او در ارتباط با برنامه همکاری ۲۵ ساله انتشار نیافت. نهایتاً به فاصله پنج هفته از "آتش‌بس" جنگ ۴۰ روزه، محمدباقر قالیباف با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجتبی خامنه‌ای به عنوان "نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین" منصوب شد. پس از انتشار این خبر، برخی منابع حکومتی اعلام کردند که جایگاه و اختیارات محمدباقر قالیباف با نمایندگان قبلی تفاوت دارد، اما ابهامات استراتژیک نسبت به آینده این رابطه همچنان پابرجاست.