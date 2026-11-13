گزارش جامع یورواستات درباره نابرابری مسکن در اتحادیه اروپا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد رشد کرده و پرتغال و رومانی در دو قطب قرار دارند.

بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، قیمت مسکن در ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با سرعتی بیشتر از رشد درآمدهای خانوارها افزایش یافت و شکاف عمیقی در توانایی خرید ایجاد کرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها برای تهیه مسکن نسبت به ده سال پیش به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

رشد انفجاری قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید

بر اساس گزارش رسمی یورواستات، قیمت خانه‌ها در اتحادیه اروپا در دوره ده ساله منتهی به سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، مجموعاً ۶۲ درصد افزایش یافته است. در مقابل، شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کل این اتحادیه در این دوره زمانی ۶.۸ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده سخت‌تر شدن شرایط برای خریداران است. اگرچه این نسبت در ۱۰ کشور عضو کاهش یافته، اما تصویر کلی بازار مسکن در قاره کهن تیره‌تر شده است. کمیسیون اروپا با تعریف این شاخص، تغییرات قیمت خانه را با تغییرات درآمد قابل‌تصرف هر عضو خانوار مقایسه می‌کند تا عمق بحران را اندازه‌گیری کند.

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برجسته‌ترین موارد افزایش قیمت در کشورهای اروپایی

پرتغال با ثبت افزایش ۶۰.۸ درصدی در نسبت قیمت مسکن به درآمد، بالاترین نرخ رشد را در میان ۱۷ کشور مورد بررسی اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. هلند نیز با ۳۴.۳ درصد افزایش در این نسبت، در رتبه دوم قرار دارد. مایک لانگن، اقتصاددان ارشد حوزه مسکن در بانک ای‌بی‌ان آمرو (ABN AMRO)، معتقد است که ورود سرمایه‌گذاران خارجی از طریق برنامه ویزای طلایی و رونق گردشگری در پرتغال، عامل اصلی فشار بر قیمت‌ها بوده است. کشورهای دیگری مانند مجارستان با ۲۶.۵ درصد، چکيا با ۲۵.۸ درصد، اسپانیا با ۲۴.۵ درصد و یونان با ۲۲.۵ درصد نیز افزایشی بیش از ۲۰ درصد را در نسبت قیمت به درآمد تجربه کرده‌اند.

علاوه بر موارد فوق، اسلوونی با ۱۸.۲ درصد، ایرلند با ۱۴.۴ درصد، اتریش با ۱۳.۶ درصد، اسلواکی با ۱۱.۲ درصد، لوکزامبورگ با ۱۰.۶ درصد و لیتوانی با ۱۰.۱ درصد نیز در لیست کشورهایی قرار دارند که نسبت قیمت مسکن به درآمد در آن‌ها بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است. رونان لیونز، دانشیار اقتصاد در کالج ترینیتی دوبلین (Trinity College Dublin)، توضیح می‌دهد که این کشورها با ترکیبی از تقاضای بسیار بالا در شهرهای اصلی و عرضه‌ای که هم‌پای آن رشد نکرده، دست‌وپنج نرم می‌کنند.

رومانی و فنلاند در قطب مقابل با کاهش چشمگیر نسبت‌ها

در سوی دیگر طیف، رومانی بزرگ‌ترین کاهش ۴۲.۸ درصدی نسبت قیمت مسکن به درآمد را در اتحادیه اروپا تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که قیمت خانه‌ها در سال ۲۰۲۵ نسبت به درآمد خانوارها به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سال ۲۰۱۵ است. فنلاند نیز با ۲۵.۲ درصد و بلغارستان با ۱۶.۲ درصد کاهش را در این شاخص ثبت کرده‌اند. همچنین قبرس با ۱۲ درصد و ایتالیا با ۱۱.۹ درصد کاهش دو رقمی را نشان می‌دهند. مایک لانگن دلیل این امر را رشد شدید درآمدها در بلغارستان و رومانی پس از پیوستن به اتحادیه اروپا می‌داند که باعث شده مسکن نسبت به درآمدها ارزان‌تر شود.

با این حال، رونان لیونز هشدار می‌دهد که این آمارها برای مستأجران رومانی چالش‌برانگیز است. در سال ۲۰۲۵، ۵۶ درصد از افرادی که اجاره در بازار آزاد پرداخت می‌کردند، در خانوارهایی زندگی می‌کردند که فشار مالی شدیدی را تحمل می‌کنند. این رقم بالاترین سهم در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، این نسبت در فرانسه کمتر از ۶ درصد کاهش داشته و در ایتالیا ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که در آلمان ۱.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. اسپانیا با ۲۴.۵ درصد بیشترین افزایش را در میان این چهار کشور بزرگ ثبت کرده است.

مقایسه با میانگین بلندمدت و تأثیر نرخ بهره بانکی

یورواستات نسبت هر کشور در سال ۲۰۲۵ را با میانگین خود آن کشور در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ نیز مقایسه می‌کند. در سطح کل اتحادیه اروپا، این نسبت تنها ۰.۰۳ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت خود بود. پرتغال با ۳۷ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت و رومانی با ۵۳ درصد پایین‌تر از میانگین بلندمدت، بار دیگر در دو سر این طیف قرار گرفتند. لیتوانی نیز الگوی مشابهی دارد؛ نسبت این کشور ۱۰.۱ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۱۵ و در عین حال ۵.۷ درصد پایین‌تر از میانگین بلندمدت خود است.

مایک لانگن تأکید می‌کند که دوره مرجع سال ۲۰۱۵ یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی نسبت قیمت به درآمد را نشان می‌داد و مقایسه با آن ممکن است تصویر اغراق‌آمیزی از گران‌شدن مسکن ارائه دهد. او همچنین بر اهمیت هزینه وام مسکن تأکید دارد، زیرا نرخ سپرده‌گذاری بانک مرکزی اروپا اکنون ۲.۵ درصد است، در حالی که در پایان سال ۲۰۱۵ منفی ۰.۳ درصد بود. رونان لیونز نتیجه می‌گیرد که هیچ‌کدام از این شاخص‌ها به تنهایی وضعیت مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن امروز را به طور کامل نشان نمی‌دهند و کاهش نسبت لزوماً به معنای مقرون‌به‌صرفه شدن یک بازار نیست.