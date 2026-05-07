بازار خودرو در ایران همواره یکی از داغترین و متلاطمترین بخشهای اقتصاد کشور بوده است و نوسانات قیمتی در این حوزه به طور مستقیم بر معیشت و تصمیمات خرید و فروش بسیاری از اقشار جامعه تاثیر میگذارد.
در تاریخ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۵، شاهد تغییرات جدیدی در قیمتهای محصولات شرکت ایران خودرو هستیم که تفاوت فاحشی را میان قیمتهای اعلام شده در نمایندگیهای رسمی و قیمتهای جاری در بازار آزاد نشان میدهد. این شکاف قیمتی که در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است، نشاندهنده تقاضای بالا و عرضه محدود در برخی مدلهای خاص است و باعث شده تا بسیاری از خریداران به جای خرید مستقیم از کارخانه، به سراغ دلالان و بازار آزاد بروند که طبیعتا هزینههای بسیار بیشتری را به همراه دارد.
در این گزارش تفصیلی، قصد داریم نگاهی جامع به لیست قیمتهای امروز داشته باشیم و تحلیل کنیم که کدام مدلها بیشترین تاثیر را از این نوسانات پذیرفتهاند. اگر به بررسی خودروهای اقتصادی و میانرده نگاه کنیم، وانت آریسان با قیمت بازار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و قیمت نمایندگی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار دارد.
در بخش خودروهای سواری، سورن پلاس در نسخههای مختلف خود حضور دارد؛ به طوری که مدل XU7P در بازار ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده در حالی که قیمت نمایندگی آن ۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان است. نسخههای دوگانهسوز سورن پلاس با کپسول کوچک و بزرگ به ترتیب به قیمتهای یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون و دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشوند که نشاندهنده تمایل بیشتر مشتریان به مدلهای کممصرفتر در شرایط فعلی است.
در مورد دنا پلاس، شاهد توقف فروش در برخی نسخهها مانند مدل بورسی هستیم، اما مدل MT6 با رینگ فولادی ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان و مدل معمولی آن ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارند. دنا پلاس اتوماتیک نیز با قیمت ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان، یکی از گزینههای محبوب برای کسانی است که به دنبال راحتی بیشتر در ترافیکهای شهری هستند، هرچند قیمت نمایندگی آن ۱ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان اعلام شده است که تفاوت قیمتی چشمگیری را نشان میدهد.
در بخش محصولات محبوب پژو ۲۰۷، تنوع مدلها باعث ایجاد بازههای قیمتی متفاوتی شده است. پژو ۲۰۷ با موتور TU3 در بازار ۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که مدل دندهای هیدرولیک به قیمت ۱ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان میرسد. نسخههای پانوراما که به دلیل جذابیتهای ظاهری تقاضای بیشتری دارند، در مدل رینگ فولادی ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و در مدل معمولی ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله میشوند.
اما گرانترین نسخه این خانواده، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما است که قیمت بازار آن به رقم خیرهکننده ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که قیمت نمایندگی آن تنها ۱ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان است. این اختلاف قیمتی شدید، نشاندهنده حباب موجود در بازار خودروهای کوچک و شهری است.
همچنین راناپلاس با قیمت بازار یک میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان و تارا در نسخههای مختلف (دستی V1، اتوماتیک V4 و توربو) با قیمتهایی بین ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تا ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. در نهایت، اگر به سراغ خودروهای لوکستر و شاسیبلندهای این شرکت برویم، برند هایما و فوتون در صدر قیمتها قرار دارند.
هایما S5 پرو با قیمت ۴ میلیارد تومان و هایما S7 پرو با قیمت ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در بازار شناخته میشوند. هایما 8S با قیمت ۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و هایما 7X با قیمت ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، بازارهای خاصپسندان را هدف قرار دادهاند.
اما گرانترین محصول در این لیست، پیکاپ فوتون اتوماتیک است که قیمت بازار آن به ۶ میلیارد تومان رسیده است، هرچند قیمت نمایندگی آن ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان اعلام شده است. مدل ری را نیز با قیمت بازار ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
این تحلیل نشان میدهد که بازار خودرو همچنان تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلان است و تفاوت قیمت نمایندگی و بازار، انگیزههای سودجویی را برای برخی افراد افزایش داده است، در حالی که خریداران واقعی با چالشهای مالی بزرگی روبرو هستند تا بتوانند خودروی مورد نیاز خود را تهیه نمایند
