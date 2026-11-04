تحلیل فروش هفته سینمای ایران؛ صدرنشینی بورسیه و رکوردشکنی خانم والده

بررسی آمار فروش هفته سینمای ایران نشان‌دهنده حضور قوی فیلم‌های کمدی و درام در صدر جدول است. جزئیات فروش دقیق فیلم‌های بورسیه، خانم والده و حاشیه در این گزارش آمده است.

هفته جاری سینمای ایران با اکران جدید " حاشیه" و تداوم عملکرد موفق سایر آثار، شاهد رکوردهای فروش چشمگیری بود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سامانه جامع سینمای ایران (سمفا)، سینماها در یک هفته منتهی به ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۱۳ آبان، مجموعاً ۲۰ هزار و ۹۰۰ سانس نمایش را اجرا کردند. این نمایش‌ها موفق به جذب ۶۵۰ هزار و ۵۴۶ مخاطب حضوری شدند که منجر به فروش حدود ۸۳ میلیارد تومان شد. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل توجه ۲۲ میلیارد تومانی نسبت به هفته گذشته است.

وضعیت بازار و ورود خانم والده به باشگاه ۳۰۰ میلیاردی

فیلم سینمایی "خانم والده" که محصول کارگردانی سهیل موفق است، با عبور از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان فروش، به باشگاه خاص فیلم‌های پرفروش تاریخ سینمای ایران پیوست. این فیلم از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده و تاکنون ۱۵۳ هزار و ۸۳۸ بلیت فروخته است که معادل ۱۹ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان درآمد برای مجموعه ایجاد کرده است. "خانم والده" در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد و داستان دو برادر بدهکار را روایت می‌کند که با دریافت ارثی غیرمنتظره، درگیر سوءتفاهم‌های طنزآمیز می‌شوند. رضا عطاران و عباس جمشیدی‌فر در نقش دو برادر اصلی بازی می‌کنند.

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تا پیش از موفقیت اخیر "خانم والده"، تنها دو فیلم "فسیل" و "هفتاد سی" موفق شده بودند فروش خود را به مرز ۳۰۰ میلیارد تومان برسانند. حضور سومین اثر در این لیست، نشان‌دهنده تغییر ذائقه مخاطبان و استقبال گسترده از کمدی‌های خانوادگی در سال جاری است. بازیگران دیگری مانند شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی نیز در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

تفکیک عملکرد فیلم‌های صدر جدول و آثار پرفروش

فیلم سینمایی "بورسیه" به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد و تهیه‌کنندگی کامران حجازی، با وجود اکران از ۶ آبان، همچنان در صدر جدول فروش هفتگی باقی مانده است. این اثر توانسته ۲۹۹ هزار و ۶۶ بلیت به فروش برساند که به درآمد ۴۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان منجر شده است. حضور بازیگرانی مانند جواد عزتی، امیر جعفری، عباس جمشیدی فر و پانته‌آ پناهی‌ها در این فیلم، نقش مهمی در جذب مخاطب ایفا کرده است.

در رتبه سوم قرار گرفته فیلم "بی‌دار" به کارگردانی حسین دوماری است که از ۲۲ مهر اکران شده و ۳۸ هزار و ۶۷۲ بلیت فروخته است. این فیلم با درآمد ۵ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان، حضور محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی را در خود دارد. انیمیشن "سفینه نجات" نیز با ۶۲ هزار و ۲۶۲ بلیت و ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروش، در رتبه چهارم قرار دارد. داستان این انیمیشن درباره دختری به نام دریا و پسری به نام هانی است که در سیاره‌ای دوردست با هم مواجه می‌شوند.

سرنوشت سایر آثار و تأثیر اکران‌های جدید بر رقابت

فیلم‌های دیگری مانند "بامبولک ۲"، "اسکورت"، "نبرد بادبادک‌ها"، "زنده شور" و "جانشین" نیز در جدول فروش حضور دارند. "بامبولک ۲" با ۲۸ هزار و ۱۵۹ بلیت و ۲ میلیارد و ۹۵۶ میلیون تومان فروش، در رتبه پنجم قرار گرفته است. فیلم "اسکورت" یوسف حاتمی‌کیا با ۱۱ هزار و ۵۸۸ بلیت و ۱ میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان فروش، داستان سربازی را روایت می‌کند که برای نجات دوستش وارد دنیای خطرناک می‌شود. اکران فیلم "حاشیه" از چهارشنبه ۱۳ آبان، می‌تواند تعادل جدیدی در رقابت‌های آینده ایجاد کند.

انیمیشن "نبرد بادبادک‌ها" با ۱۶ هزار و ۷۶۱ بلیت و یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان فروش، داستان نجات یک جزیره از تسخیر ذهنی را روایت می‌کند. فیلم "زنده شور" کاظم دانشی با ۱۰ هزار بلیت و یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان، و "جانشین" مهدی شامحمدی با ۱۳ هزار و ۳۷۵ بلیت و یک میلیارد و ۱۲۲ هزار تومان فروش، سهم خود را در بازار کسب کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که تنوع ژانرها در بازار فعلی سینمای ایران، فرصت‌های متفاوتی را برای مخاطبان فراهم کرده است.