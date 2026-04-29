سازمان هواشناسی در بیانیهای توضیح داد که رادارهای هواشناسی و نظامی با انرژی بسیار کم و جذب محدود امواج الکترومغناطیس، هیچ تأثیر قابل توجهی بر تغییرات جوی، بارش و ساختار ابرها ندارند. این گزارش همچنین پروژههای علمی مانند HAARP و EISCAT را بررسی کرده و نشان داده است که حتی این پروژهها نیز نمیتوانند آب و هوا را تغییر دهند.
در بیانیه سازمان هواشناسی آمده است که رادارهای هواشناسی صرفاً ابزاری برای آشکارسازی پدیدههای جوی هستند که با ارسال امواج الکترومغناطیس بهصورت پالسی و دریافت بازتابش آنها از هدف عمل میکنند.
امواج الکترومغناطیس ارسال شده توسط رادار اساساً به دلیل انرژی بسیار کم ارسالی و سهم کم انرژی جذب شونده و مدت زمان کم برخورد، موجب هیچگونه تغییر فاز (تغییر از حالت آب یا یخ به بخار و یا بالعکس) در جو نمیشوند. این امواج الکترومغناطیس تغییری در ساختار ابر و دما و رطوبت آن پدید نمیآورند و انرژی آنها در مقایسه با خورشید که همه طیف الکترومغناطیس را دارد بسیار بسیار کمتر است.
به دلیل جذب بسیار بسیار کم امواج راداری در جو، این امواج باعث یونیزهشدن نیتروژن و اکسیژن جو و در نتیجه گرمشدن جو نمیشوند و از این رو هیچ مادهای که بتواند باعث باروری هرچند ناچیز ابرها شود را به جو اضافه نمیکنند. شعاع پوششی رادارهای هواشناسی حدود ۲۵۰ کیلومتر و کمتر هستند.
اساساً پرتو رادارهای مستقر در سطح زمین به دلیل انحنای زمین، در فواصل دورتر از ۲۵۰ کیلومتر از جو نزدیک زمین خارج میشوند و امکان دریافت امواج رادار جز توسط ابرهای ارتفاع بالا و بدون بارش وجود ندارد. رادارهای هواشناسی در باندهای مختلف (S, X, C) از چند دهه گذشته در تمامی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و حتی کمتر توسعه یافته برای شناسایی پدیدههای بارشی و پیشبینی و مدیریت بحرانهای جوی و مدیریت آب استفاده میشوند و گزارشی از کاهش یا افزایش بارش ناشی از کارکرد رادارها وجود ندارد.
بررسی مشخصات فنی رادار سامانه AN/TPY-۲ (THAAD Radar) نشان میدهد توان بیشینه این رادارها ۲ مگاوات و میانگین توان مؤثر آنها کمتر از ۲ کیلووات است. پرتو تابشی در باند X پهنای حدود ۱ تا ۲ درجه دارد که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری، قطر پرتو به حدود ۳ کیلومتر میرسد و این پرتو در اتمسفر به سرعت جذب و پراکنده میشود.
این رادارها یکی از مهمترین رادارهای نظامی آمریکا در خاورمیانه هستند که با هدف ردیابی موشکهای بالستیک و دفاع موشکی با برد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر در باند X طراحی شدهاند و ۱۲ واحد عملیاتی آن در سطح جهان وجود دارد. این رادارها یا رادارهای مشابه آن در کشورهای عربی و سرزمینهای اشغالی و با هدف هشدار زود هنگام و دفاع موشکی مستقر شدهاند.
با توجه به جذب بسیار کم در جو و عبور بخش بزرگی از انرژی در رادارهای باند X، و نیاز به میدان الکتریکی بسیار قوی و انرژی بسیار بالا برای یونیزاسیون، توانایی اعمال یونیزاسیون مستقیم جو در این رادارها بسیار محدود است. تغییر فرکانس از ۵۰۰ مگاهرتز تا ۷۰ گیگاهرتز که در متن یکی از محتواهای منتشر شده، ادعایی کاملاً مردود و غیرممکن است.
آنتنهای آرایه فازی سامانه راداری تاد برای یک باند فرکانسی خاص طراحی شدهاند و تغییر بسیار زیاد در فرکانس نیازمند تغییر ابعاد المانها و کل زنجیره دامنه فرکانس (RF) است و نوسانگرها امکان تغییر فرکانس به این گستردگی را ندارند و حداکثر پهنای باند فرکانسی این نوع رادارها کمتر از ۲۰ درصد فرکانس مرکزی است. بر اساس مدارک پژوهشی، تنها اثر قابل مشاهده رادارها میتواند تغییرات یونوسفر (ionospheric heating)، تغییر انتشار (propagation) امواج رادیویی و تولید plasma مصنوعی در ارتفاع بالا باشد که هیچ اتصال فیزیکی معتبری به cloud formation در تروپوسفر ندارد.
توان تابشی موثر در پروژه High-frequency Active Auroral Research Program (HARP) در حد گیگاوات است و با هدف تحت تاثیر قراردادن یونسفر از آنتنهای آرایه فازی بزرگ استفاده شده است. در این سامانه یک فرستنده 3.6 مگاواتی در فرکانس 7.2 تا ۱۰ مگاهرتز برای مطالعه یونوسفر در ارتفاع ۶۰ تا ۵۰۰ کیلومتری طراحی شده است.
نتایج رسمی منتشر شده در خصوص این پروژه نشان میدهد که HAARP نمیتواند آب و هوا را تغییر دهد و هیچ شواهدی برای تغییر آب و هوا توسط HAARP وجود ندارد. گرمایش یونوسفر با توان هارپ کمتر از ۰.۰۱٪ گرمایش ناشی از طوفانهای خورشیدی است. پروژههای مشابه دیگری مانند EISCAT در کشورهای دیگر اروپایی شامل نروژ، فنلاند و سوئد با هدف تحت تاثیر قراردادن یونسفر اجرا شدهاند که موجب یونیزاسیون محدود بدون تاثیرات آب و هوایی بودهاند.
پروژه SURA مشابه پروژه هارپ در روسیه با به کارگیری رادارهای پرقدرت HF انجام شده که در آن اثرگذاری بر یونسفر بدون تغییر در بارش مشاهده شده است. تحلیل فنی مشترک همه پروژهها نشان میدهد که در تمام این پروژهها چگالی الکترونی یونوسفر تغییر پیدا کرده است که میتواند موجب تغییر مسیر امواج رادیویی شود و هیچ اثری بر بارش، ابرهای تروپوسفری (۱ تا ۱۲ کیلومتری)، طوفانها و الگوهای اقلیمی نداشته است.
اصولا رادارها به علت عدم همپوشانی ارتفاعی و فاصله بسیار زیاد که ناشی از انرژی الکترومغناطیس کم چال و عمدتا عبوری (نه جذب شونده) آنها هستند، نمیتوانند بارش را تغییر دهند بنابراین هیچ شباهتی بین توان عملیاتی رادارها با سامانههای گرمایش یونسفری مانند فرستندههای هارپ با توان مگاوات در فرکانسهای پایین و آنتنهای بسیار بزرگ وجود ندارد. گرمایش یونوسفر: پروژه هارپ در فرکانسهای ۲ تا ۱۰ مگاهرتز (نه ۸ تا ۱۲ گیگاهرتز) کار میکند که به دلیل بازتاب از یونوسفر با توان مؤثر تابشی (ERP) چند مگاوات و آنتن عظیم چند هکتاری با سامانه تاد کاملا متفاوت است.
در سامانه تاد ERP حدود ۱ تا ۲ گیگاوات در باند X است که این امواج در یونوسفر جذب نمیشوند (یونوسفر برای فرکانسهای بالای ۳۰ مگاهرتز شفاف است). پس هیچ گرمایش یونوسفری رخ نمیدهد که حتی در آن صورت هم توان تاثیر بر امواج و سامانههای جوی را نمیتواند داشته باشد.
برای اینکه در مساحتی به شعاع برد یک رادار هواشناسی (حدود ۲۵۰ کیلومتر) بارش باران به میزان یک میلی متر در یک ساعت رخ دهد انرژی آزاد شده ناشی از گرمای نهان مایع (تبدیل بخار آب به آب) حدود ۴ تراوات ساعت است. این مقدار انرژی حدود ۲۰۰۰ برابر از توان تابشی رادارهای هواشناسی بیشتر است. بنابراین، حتی اگر فرض کنیم که تمام انرژی تابشی رادار به گرمایش جو اختصاص یابد، این انرژی برای تغییر بارش کافی نیست.
همچنین، رادارهای هواشناسی به دلیل طراحی خاص خود، انرژی را به صورت پالسی و با مدت زمان بسیار کوتاه ارسال میکنند که این امر نیز از تأثیرگذاری آنها بر جو میکاهد. در نتیجه، ادعای تغییر آب و هوا توسط رادارها از نظر علمی و فنی بیاساس است و هیچ شواهدی از تأثیر رادارها بر بارش و تغییرات جوی وجود ندارد
