بررسی دقیق تحتن‌های اخیر در تنگه هرمز، اعلام آمادگی نیروهای نظامی آمریکا، حملات به شناورها و نقش میانجی‌گری قطر در تلاش برای کاهش تنش‌ها و مذاکرات هسته‌ای.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در واکنش به تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و تشکیل کارگروه "دروازه آهنین" آمریکا، هشدار داد که حمله مجدد به ایران در صورت پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و بازگشایی این آبراه بسیار بعید است. این اظهارات در پی گزارش‌های متعدد درباره حملات به کشتی‌ها در این منطقه و استقرار نیروهای نظامی متعدد در اقیانوس هند و خلیج فارس صادر شده است.

آمادگی نظامی آمریکا و اهداف زیرساختی

ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی ۲۰ دقیقه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان که در روز یکشنبه ۱۷ آبان انجام شد، پنج بار تأکید کرد که اقدام نظامی ضروری نخواهد شد، مگر اینکه توافقی بسیار محکم با تهران حاصل نشود. رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به استقرار سه ناو هواپیمابر در منطقه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی کاملاً برای حمله آماده هستند و اهداف زیرساختی مشخصی، از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها، را برای حملات احتمالی شناسایی کرده‌اند.

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او با جزئیات بیشتری اعلام کرد که ۳۸ پل در تیررس سلاح‌های آمریکا قرار دارند و می‌توانند همه آنها را ظرف تنها یک ساعت تخریب کنند. با وجود این توانمندی نظامی، ترامپ تأکید کرد که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های ایران را نابود نکند، زیرا بازسازی چنین تأسیساتی سال‌ها طول خواهد کشید و هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

حملات به کشتی‌ها و گزارش‌های متضاد

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در جمع‌بندی وضعیت تنگه هرمز در ۷۲ ساعت گذشته که عصر یکشنبه ۱۷ آبان منتشر شد، از ثبت دو حمله به کشتی‌ها در این منطقه خبر داد. این نهاد همچنین اعلام کرد که پرواز پهپادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظارت بر کشتی‌های تجاری و ایجاد مزاحمت برای شناورها همچنان ادامه دارد. گزارش‌های مستقل با ادعاهای نیروهای ایرانی همپوشانی دارد که شمار دقیق آسیب‌ها را مبهم کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یک نفتکش در پنجشنبه ۱۴ آبان هنگام خروج از تنگه هرمز از وقوع انفجار در خط آب بدنه خود خبر داد. همچنین در حمله شنبه ۱۶ آبان، یک نفتکش دیگر در مسیر خروج از این آبراه هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت که در آن همه خدمه سالم ماندند و پیامد زیست‌محیطی گزارش نشد. در پی این رویدادها، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش پیش از ظهر یکشنبه در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین آتش‌گرفته است.

دیپلماسی قطر و پیشنهاد دو روزه

همزمان با تنش‌های نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها با میانجی‌گری قطر در جریان است. علی راشد النعیمی، رییس کمیته دفاع، کشور و امور خارجه شورای ملی فدرال امارات متحده عربی، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز از "نشانه‌هایی از پیشرفت" در مذاکرات واشینگتن و تهران خبر داد. او با ابراز خوش‌بینی محتاطانه، احتمال درگیری را منتفی ندانست و بیان کرد که مقامات اماراتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی می‌کنند اما به بهترین نتیجه امیدوارند.

این تحولات در ادامه رایزنی‌های روزهای گذشته صورت گرفت؛ قطر در جمعه ۱۵ آبان اعلام کرد که ترامپ و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور، تلفنی درباره کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کردند. همچنین شبکه الحدث عصر یکشنبه گزارش داد که یک هیات عراقی در سفری هشت‌ساعته به تهران، پیام آمریکا را به مقامات جمهوری اسلامی منتقل کرده است. این سفر پس از تماس تلفنی ترامپ با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، به بغداد انجام شد.

جایگزینی طرح هفت‌روزه با برنامه فشرده

در پس‌زمینه این تحولات، "پیشنهاد دو روزه" تهران همچنان پابرجاست که نسخه فشرده‌شده از طرح هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود چارچوب این طرح همچنان مبنای مذاکره با میانجی‌هاست، اما زمان اجرای آن از هفت روز به دو روز کاهش یافته است. این طرح پیش از این در سفر مصطفی عراقچی به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود.

عراقچی با اشاره به نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزود که رای‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را کرده‌اند و اکنون زمان آن رسیده است که کاخ سفید نیز انتخاب خود را انجام دهد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرد که یک هواپیمای نظامی آمریکا شنبه به بخش عقب کشتی باری "هودا" در دریای عمان شلیک کرد و آن را از حرکت بازداشت. گارد ملی امارات متحده عربی نیز از نجات ۲۲ نفر پس از آتش‌سوزی یک کشتی باری در دریای عمان خبر داد.