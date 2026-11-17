بررسی تخصصی وحید محمودی درباره انتقال فقر به نسل‌ها، افزایش پایه پولی ناشی از دریافت منابع بانک مرکزی و پیش‌بینی رشد تورم در ماه‌های آتی.

وحید محمودی ، اقتصاددان برجسته ایرانی، در گفت‌وگوی تخصصی با نشریه شرق، به کالبدشکافی عمیق پدیده تورم مزمن در اقتصاد کشور و پیامدهای استراتژیک آن پرداخت. این گفت‌وگو با تمرکز بر چگونگی انتقال بدهی‌های اقتصادی و فقر ساختاری به نسل‌های آینده شکل گرفته است. تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی اخیر نه تنها بر شاخص‌های کوتاه‌مدت، بلکه بر سرمایه انسانی و آینده اقتصادی جامعه اثرات ماندگار داشته است. تمرکز اصلی بر مکانیسم‌های ایجاد نقدینگی و نحوه توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی

همتی، مقام مسئول در وزارت اقتصاد، اعتراف کرده است که منابع دریافت شده از بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه، محرک اصلی رشد پایه پولی بوده است. این اعتراف مهم نشان می‌دهد که تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه می‌تواند عواقب تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد. وقتی دولت برای جبران کسری‌های خود به چرخه چاپ اسکناس یا تعهدات بانکی روی می‌آورد، قدرت خرید پول ملی به سرعت کاهش می‌یابد. این فرآیند مستقیماً بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و به قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و لوکس فشار وارد می‌کند.

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احتمال افزایش تورم در ماه آینده نیز توسط کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است. این پیش‌بینی بر اساس داده‌های فعلی بازار و انتظارات تورمی جامعه شکل گرفته است. اگر سیاست‌های انقباضی فوری اجرا نشوند، چرخه تورم ممکن است خودتقویت‌شونده شده و کنترل آن را دشوارتر کند. این وضعیت نگرانی‌های جدی را در میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

قیمت‌گذاری خودرو و طلا در بازار

در بخش بازار خودرو، قیمت‌های اعلامی برای محصولات سایپا در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است. این قیمت‌گذاری‌ها نشان‌دهنده تلاش تولیدکننده بزرگ خودروسازی کشور برای تطبیق قیمت‌ها با شرایط جدید اقتصادی است. مدل کوییک نیز در این جدول قیمتی قرار دارد و تغییرات قیمت آن مورد توجه خریداران است. این نوسانات قیمتی بازتاب‌دهنده تورم عمومی حاکم بر اقتصاد است.

همزمان با نوسانات خودرو، بازار طلا نیز در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ شاهد افزایش قیمت بود. قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار در این تاریخ اعلام شد و روند صعودی قیمت‌ها ادامه یافت. این افزایش قیمت طلا نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم است. سکه امامی نیز در روزهای قبل، مانند پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ و شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، از نوسانات مشابهی برخوردار بوده است. طلا همواره به عنوان یک پناهگاه امن در برابر بی‌ارزشی پول ملی شناخته می‌شود.

پیامدهای بلندمدت بر نسل‌های آینده

وحید محمودی در تحلیل خود هشدار داده است که تورم مزمن منجر به انتقال فقر به نسل‌های آینده می‌شود. این انتقال به معنای کاهش فرصت‌های آموزشی، بهداشتی و شغلی برای کودکان و جوانان است. وقتی خانواده‌ها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های تورمی می‌کنند، سرمایه‌گذاری روی آینده فرزندانشان محدود می‌شود. این پدیده می‌تواند شکاف طبقاتی را در بلندمدت عمیق‌تر کند و حرکت اجتماعی را مختل نماید.

بیمه سلامت و دسترسی به خدمات درمانی نیز تحت تأثیر این تورم قرار می‌گیرد. هزینه‌های درمانی که با نرخ تورم رشد می‌کند، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد می‌کند. در نتیجه، دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات ضروری سلامت کاهش می‌یابد. این موضوع نگرانی‌های اخلاقی و اجتماعی جدی را برای برنامه‌ریزان کلان اقتصادی ایجاد کرده است.

نشانه‌های آلودگی هوا و تعطیلی مدارس

در کنار چالش‌های اقتصادی، آلودگی هوای تهران نیز یک معضل جدی در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا نشان‌دهنده حساسیت بالای مسئولان به وضعیت کیفی هوای پایتخت است. احتمال تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای آینده وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر روتین زندگی شهروندان دارد. این تعطیلی‌ها نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند، بلکه سلامت عمومی جامعه را نیز به خطر می‌اندازند.

مصرف گاز در بخش خانگی از مرز ۴۵۸ میلیون مترمکعب عبور کرده است. این رقم نشان‌دهنده میزان بالای مصرف انرژی در فصل سرد است. ترکیب آلودگی ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی و شرایط جوی، وضعیت هوا را نگران‌کننده کرده است. این موارد نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی در ایران به هم گره خورده و نیازمند راهکارهای جامع هستند.

پیش‌بینی بورس و شاخص کل

در بازار سرمایه، پیش‌بینی‌ها برای روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ حاکی از احتمال حرکت شاخص کل به سمت محدوده ۱۱ تا ۱۲ میلیون واحد است. این بازدهی نشان‌دهنده امیدواری برخی سرمایه‌گذاران به تثبیت وضعیت بازار است. با این حال، نوسانات قیمت‌ها و تأثیر تورم بر سودآوری شرکت‌ها، ریسک‌هایی را به همراه دارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت بر اخبار اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی نظارت داشته باشند.

جمع‌بندی گفت‌وگو با وحید محمودی نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختاری در پایه پولی و کنترل تورم، انتقال فقر به نسل‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است. اقدامات فوری برای تثبیت قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف ضروری به نظر می‌رسد. وضعیت بازارهای طلا، خودرو و بورس نیز همبستگی زیادی با این متغیرهای کلان دارد. آینده اقتصادی کشور به تصمیمات امروز سیاست‌گذاران وابسته است.