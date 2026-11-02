تحلیل معاریو: شکاف استراتژیک عربستان و آمریکا در قبال ایران

تحلیل روزنامه معاریو به قلم عمت یاگور نشان می‌دهد که عربستان با مخالفت با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، در تضاد با سیاست واشنگتن و تل‌آویو عمل می‌کند.

روزنامه عبری‌زبان معاریو در تحلیلی راهبردی به قلم عمت یاگور ، کارشناس مسائل راهبردی و افسر بازنشسته، از سیاست‌های جدید ریاض انتقاد کرده است. این رسانه تحلیلی منتشر کرده که عربستان با دوگانه‌سازی رویکرد خود، همزمان با واشنگتن به مذاکره دعوت می‌کند و به دنبال گسترش تعامل مستقیم با تهران است.

بلوک نظام قدیم و مخالفت با فشار آمریکا

نویسنده این تحلیل، عربستان را در کنار ترکیه، پاکستان و قطر قرار داده و این کشورها را بخشی از بلوک نظام قدیم توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، رویکرد کشورهای مذکور با سیاست آمریکا برای تشدید فشار بر ایران و تغییر نظام سیاسی این کشور همخوانی ندارد. این روزنامه معتقد است که ریاض ترجیح می‌دهد تنش‌ها را از مسیر دیپلماسی مدیریت کند.

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همزمان با این رویکرد، روزنامه عبری‌زبان معاریو به تلاش‌های عربستان برای متقاعد کردن دولت ترامپ به ادامه مذاکرات با ایران و خودداری از حمله نظامی اشاره کرده است. سفرهای مقام‌های ارشد عربستان به تهران نیز بخشی از این سیاست دیپلماتیک قلمداد شده است. این گزارش مدعی است که پیشنهاد توافق تا تهدید حمله یک‌ساعته به کوه‌کلنگ، پیام‌های دوگانه‌ای را به تهران منتقل می‌کند.

ائتلاف مکه و تضاد با برنامه پنتاگون

یکی از نکات کلیدی در این تحلیل، اشاره به تحرکات وزیر دفاع عربستان و مقام‌های امنیتی پاکستان و ترکیه در چارچوب ائتلاف مکه است. این روزنامه استدلال می‌کند که مخالفت ریاض با گزینه نظامی علیه ایران، علاوه بر ایجاد مانع در برابر برنامه‌های پنتاگون، با طرح اسرائیل برای شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای نیز در تضاد است.

به نوشته معاریو، رویکرد عربستان با پیش‌شرط‌های عادی‌سازی روابط با تل‌آویو و پیوستن به توافق‌نامه‌های ابراهیم سازگار نیست. این رسانه ادعا کرده است که مخالفت ریاض با استفاده از پایگاه‌ها و حریم هوایی کشورهای منطقه برای حمله به ایران، دست آمریکا را برای اجرای عملیات نظامی گسترده علیه زیرساخت‌های ایران می‌بندد.

تفاوت رویکرد ریاض با ابوظبی و منامه

روزنامه معاریو در ادامه، دو رویکرد متفاوت در میان کشورهای منطقه در قبال ایران ترسیم کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان در برابر امارات و بحرین قرار گرفته است. ادعای نویسنده این است که ابوظبی و منامه به‌جای تعامل مستقیم با تهران، بر تقویت همکاری‌های امنیتی و نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید دارند.

این تحلیل مدعی شده است که عربستان در گذشته توانسته بود با فشارهای سیاسی، واشنگتن را از برخی اقدامات نظامی منصرف کند. اما هشدار داده می‌شود که این بار دونالد ترامپ ممکن است بدون توجه به ملاحظات ریاض، گزینه نظامی را دنبال کند. شمارش معکوس برای ۱۲ آبان و احتمال میانجی‌گری قطر نیز در این زمینه مطرح شده است.

آینده امنیتی و تحولات پیش‌رو

نتیجه‌گیری روزنامه عبری‌زبان معاریو بر این باور است که مخالفت ریاض، فرصت بیشتری برای تهران فراهم می‌کند تا مواضع خود را تقویت و برای تحولات احتمالی آماده شود. این رسانه مدعی شده است که تحولات پیش‌رو می‌تواند معادلات امنیتی منطقه و آینده روابط کشورهای عربی با واشنگتن و تل‌آویو را تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان، این تحلیل با طرح احتمال تشدید تقابل نظامی و تلاش آمریکا برای تغییر نظام سیاسی ایران، هشدار می‌دهد که اختلاف بر سر زمان حمله دوباره به ایران می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. تماس پرتنش ترامپ و نتانیاهو نیز به عنوان نشانه‌ای از این اختلافات داخلی در تیم آمریکایی ذکر شده است.