تحلیل فرشاد شکرخدایی از کیفیت حکمرانی و ادغام استانداردها

فرشاد شکرخدایی با انتقاد از پراکندگی مقررات و تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین فنی و پذیرش میزبانی کمیته ISO/TC 176، کیفیت را فراتر از صنعت خودرو می‌داند.

فرشاد شکرخدایی ، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ، در نشست خبری دوشنبه برگزار شده در تهران تأکید کرد که مفاهیم کیفیت نباید صرفاً به محصولات صنعتی و خودرو محدود شود. وی با اشاره به تاریخ برگزاری روز ملی کیفیت در پانزدهم آبان‌ماه اعلام داشت که عملکرد نهادهای عمومی باید در کانون توجهات قرار گیرد.

تفاوت بنیادین خرابی محصول و بی‌کیفیتی

شکرخدایی با تشریح تفاوت میان مفهوم خرابی و بی‌کیفیتی، عنوان داشت که کیفیت زمانی معنا پیدا می‌کند که محصول یا خدمت از مرحله خرابی عبور کرده باشد. وی توضیح داد که اگر عملکرد اصلی یک کالا مختل باشد، با خرابی مواجهیم و صحبت از کیفیت بی‌معنی است. به عنوان مثال، بالا نرفتن شیشه خودرو از مصادیق خرابی است اما حرکت همراه با صدا و نقص ایمنی، بیانگر مشکل کیفیت است.

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وی افزود که وقتی یک قانون قابلیت اجرا ندارد یا دستورالعمل‌های متعارض در یک حوزه وجود دارد، با مشکل خرابی در نظام قانون‌گذاری مواجه هستیم. بنابراین، رفع موانع بنیادین پیش‌شرط بحث درباره کیفیت قوانین و میزان رضایت‌بخشی اجرای آن‌هاست. این تفکیک، دیدگاه جدیدی را برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد می‌کند.

تجدید نظر در نظام آموزشی و نقش فناوری

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه نظام آموزشی کشور باید متناسب با تغییرات فناوری بازنگری شود، گفت که انتقال محفوظات دیگر کافی نیست. وی تأکید کرد که در شرایطی که ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی به اطلاعات را متحول کرده‌اند، تمرکز آموزش باید به سمت خلاقیت و حل مسائل پیچیده حرکت کند.

شکرخدایی بر اهمیت پیوند کیفیت و فناوری تأکید کرد و گفت که ابزارهای هوش مصنوعی فرصت تاریخی برای ارتقای بهره‌وری سازمانی ایجاد کرده‌اند. وی مثال زد که در حوزه آزمایشگاه‌ها می‌توان با بارگذاری استانداردها، از ابزارهای هوشمند برای دریافت راهنمایی مرحله به مرحله و تحلیل نتایج استفاده کرد. این تغییر رویکرد، نیازمند مهارت‌آموزی و استفاده مؤثر از فناوری است.

چالش تعدد مقررات و درخواست یکپارچگی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، تعدد و تعارض مقررات و نبود نظام یکپارچه فنی را یکی از مشکلات مهم محیط کسب و کار کشور دانست. وی گفت که فعالان اقتصادی برای انجام یک فعالیت خاص باید با چندین دستگاه نظارتی مواجه شوند که هرکدام ضوابط جداگانه دارند.

شکرخدایی بر ضرورت شفافیت مقررات تأکید کرد و گفت که پراکندگی قوانین زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و افزایش عدم شفافیت را فراهم می‌کند. وی افزود که دستگاه‌های اجرایی باید مقررات فنی حوزه فعالیت خود را ساماندهی کنند اما این موضوع هنوز به شکل مطلوب محقق نشده است. پیگیری اجرای الزامات یکپارچه‌سازی مقررات فنی، یکی از مطالبات جدی این انجمن در سال پیش‌رو خواهد بود.

پذیرش میزبانی کمیته فنی ISO/TC 176

در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران از پذیرش پیشنهاد میزبانی کمیته فنی متناظر ISO/TC 176 خبر داد. خانواده استانداردهای ISO 9000 در سازمان بین‌المللی استانداردسازی از طریق این کمیته تدوین و بازنگری می‌شود و انجمن مدیریت کیفیت ایران این مسئولیت را بر عهده دارد.

این عضو هیات مدیره یادآور شد که استانداردهای بین‌المللی در دوره‌های سه تا پنج ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرند. وی تأکید کرد که کمیته‌های فنی نباید ساختاری تشریفاتی داشته باشند بلکه باید بتوانند تجربیات کشور را جمع‌آوری و پیشنهادهای اصلاحی مشخص ارائه دهند. این اتفاق فرصتی برای مشارکت فعال متخصصان و فعالان اقتصادی در فرآیندهای بین‌المللی است.