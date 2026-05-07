تحلیل جامع نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی

بررسی وضعیت قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها در معاملات روز پنجشنبه، تحلیل اثر تضعیف دلار، کاهش بازده اوراق قرضه و چشمانداز بازار پیش از گزارش اشتغال آمریکا.
در جریان آخرین معاملات بازار جهانی طلا در روز پنجشنبه، قیمتها با یک روند تثبیت شده در نزدیکی بالاترین سطوح یک هفته اخیر خود قرار گرفتند.
این وضعیت پس از یک دوره نوسانی شدید رخ داد که در آن فلز زرد توانست جایگاه خود را در برابر فشارهای اقتصادی بازسازی کند. بر اساس دادههای منتشر شده، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با افزایشی اندک به میزان ۰.۱ درصد، به رقم ۴۶۹۲ دلار و ۴۵ سنت رسید.
این ثبات پس از آن صورت گرفت که در روز چهارشنبه، بازار شاهد جهشی چشمگیر و حدود ۳ درصدی بود که قیمت طلا را به بالاترین سطح خود از تاریخ ۲۷ آوریل رساند. همچنین در بازار معاملات آتی آمریکا، قیمت هر اونس طلا برای تحویل در ماه ژوئن با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۷۰۱ دلار دست یافت که نشاندهنده امیدواری نسبی معاملهگران به حفظ روند صعودی در کوتاهمدت است.
از منظر تحلیلهای تخصصی، تیم واتر که تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی سی ام ترید است، معتقد است که بازار طلا در حال حاضر تحت تاثیر مجموعهای از عوامل متضاد قرار دارد. از یک سو، تضعیف ارزش دلار آمریکا و کاهش قیمتهای جهانی نفت، محیطی حمایتی برای رشد قیمت طلا ایجاد کردهاند.
دلار در روزهای اخیر در نزدیکی پایینترین سطح خود در سه ماه گذشته قرار گرفته است و این موضوع باعث میشود که طلا برای سرمایهگذارانی که از ارزهای غیر دلاری استفاده میکنند، ارزانتر و جذابتر شود. علاوه بر این، کاهش ۰.۶ درصدی بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا از ابتدای هفته جاری، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده است.
از آنجایی که طلا دارایی بدون بهره است، هرگاه بازده اوراق قرضه کاهش یابد، جذابیت این فلز گرانبها در مقایسه با ابزارهای درآمدزای ثابت افزایش مییابد. در تحلیل رابطه میان قیمت نفت و طلا، باید به این نکته اشاره کرد که قیمت نفت برنت از ابتدای هفته جاری حدود ۶ درصد کاهش یافته است. به طور معمول، افزایش قیمت نفت خام منجر به تشدید تورم میشود و این امر احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی را بالا میبرد.
اگرچه طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش در برابر تورم شناخته میشود، اما افزایش نرخ بهره فشار نزولی شدیدی بر قیمت آن وارد میکند، زیرا هزینه نگهداری این فلز را افزایش میدهد. در همین راستا، بررسیها نشان میدهد که قیمت طلا از زمان آغاز تنشهای نظامی و تجاوزات ایالات متحده به ایران در اواخر فوریه، که منجر به جهش قیمت نفت و نگرانیهای تورمی گسترده شد، بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است تا نشان دهد که سیاستهای پولی فدرال رزرو تاثیر بیشتری نسبت به تکانههای ژئوپلیتیک بر قیمت طلا دارد.
اکنون تمامی چشمهای سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار به روز جمعه و انتشار گزارش ماهانه اشتغال در ایالات متحده دوخته شده است. این گزارش یکی از حیاتیترین دادههای اقتصادی است که تعیین میکند آیا اقتصاد آمریکا همچنان به اندازه کافی مقاوم است که فدرال رزرو سیاستهای پولی انقباضی خود را بدون تغییر نگه دارد یا خیر.
اگر دادههای اشتغال ضعیفتر از حد انتظار باشد، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش یافته و این موضوع میتواند موج جدیدی از رشد قیمتها را برای طلا به ارمغان بیاورد. در نهایت، نگاهی به سایر فلزات گرانبها نشان میدهد که نقره با افزایش ۰.۳ درصدی به ۷۷ دلار و ۵۲ سنت رسید، در حالی که پلاتین با کاهش ۰.۴ درصدی به ۲۰۵۴ دلار و ۹۵ سنت و پالادیوم با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۵۳۸ دلار و ۲۲ سنت معامله شدند که نشاندهنده یک فضای متغیر در کل بازار فلزات گرانبها است
قیمت طلا بازار جهانی فدرال رزرو دلار آمریکا تورم