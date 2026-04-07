نیروانا مهرآیین، پژوهشگر حقوق بینالملل، به بررسی پیچیدگیهای بحران ژئوپلیتیکی ایران و آمریکا پرداخته و سهگانهای از گزینهها را از سوی ترامپ مطرح میکند: فشار، عبور از طریق تنگه هرمز و فرسایش. وی معتقد است که درک این سهگانه بدون توجه به شکاف میان آمریکا و اسرائیل ممکن نیست. همچنین، تناقض اهداف آمریکا و اسرائیل در قبال ایران را مورد بررسی قرار داده و به خطرات ناشی از فروپاشی ایران اشاره میکند.
نیروانا مهرآیین، پژوهشگر ارشد حقوق بینالملل، معتقد است که در بحبوحه یکی از پیچیدهترین بحرانهای ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، آنچه در ظاهر از سوی دونالد ترامپ بهعنوان «دو گزینه کلاسیک جنگ یا مذاکره» در برابر جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود، در واقع یک ساختار سهلایه و پیچیدهتر است که میتوان آن را «سهگانه فشار، عبور و فرسایش» نامید.
به گفته وی، ایران با یک انتخاب ساده روبرو نیست، بلکه سه مسیر متفاوت پیش روی خود دارد: توافق مستقیم با آمریکا، گشودن عملی تنگه هرمز بهعنوان ابزاری برای کاهش تنش بدون مذاکره و در نهایت، تداوم بنبست و تشدید تقابل نظامی. مهرآیین تأکید میکند که درک این سهگانه، بدون در نظر گرفتن منطق قدرت در روابط بینالملل و شکاف استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل، امکانپذیر نیست. ضربالاجل ۴۸ ساعته ترامپ، که در ظاهر یک اولتیماتوم دیپلماتیک بود، در واقع حامل یک پیام چندلایه ژئوپلیتیکی است. در عرصه سیاست قدرت، ضربالاجلها اغلب برای تغییر قواعد بازی و نه لزوماً دستیابی به توافق فوری به کار میروند. ترامپ تلاش کرده است تا معادله بحران را از یک دوگانهی ساده به یک سهگانهی استراتژیک تبدیل کند؛ بهطوری که ایران میتواند بدون بازگشت به میز مذاکره، از طریق مدیریت تنگه هرمز، مسیر تنشزدایی موقت را فعال سازد. مجوزهای اخیر برای عبور کشتیها از تنگه هرمز نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است: سیگنالی ژئواکونومیک به بازارهای جهانی مبنی بر اینکه ایران قادر است بدون پذیرش شروط سیاسی واشنگتن، هزینههای جنگ را برای همه کاهش دهد. اما این گزینه به ظاهر کمهزینه، ممکن است در بلندمدت برای ایران گران تمام شود. گشودن تنگه هرمز بهعنوان یک ابزار کاهش تنش، اگرچه میتواند به آتشبس یا حتی پایان نسبی درگیری منجر شود، خطر تثبیت یک الگوی فشار ساختاری را در پی دارد؛ الگویی که در آن ایران، بدون کسب امتیازات سیاسی یا امنیتی، صرفاً با استفاده از اهرمهای ژئوپلیتیکی خود به مدیریت بحران میپردازد. این وضعیت، شباهتهایی به «مهار غیررسمی» در نظریههای روابط بینالملل دارد؛ جایی که یک قدرت منطقهای در چارچوب محدودیتهای تعیینشده توسط قدرتهای بزرگ عمل میکند، بدون اینکه توافق رسمی یا تضمین امنیتی پایداری وجود داشته باشد.\از سوی دیگر، تحلیل رفتار آمریکا بدون توجه به شکاف راهبردی میان واشنگتن و تلآویو، ناقص خواهد بود. فرید زکریا به درستی به ناسازگاری اهداف آمریکا و اسرائیل اشاره میکند. سیاست ایالات متحده در این منازعه دچار نوسان در اهداف است؛ از تشویق به تغییر رژیم تا مذاکره با عناصری درون نظام و محدودسازی توان نظامی ایران، و سپس بازگشت به ادبیات «تسلیم بیقید و شرط». این نوسانات، نشاندهندهی فقدان یک استراتژی منسجم در ساختار تصمیمگیری واشنگتن است. در مقابل، اسرائیل با هدفی مشخصتر عمل میکند: تضعیف بنیانهای قدرت در ایران و در صورت امکان، سوق دادن کشور به سمت فروپاشی یا جنگ داخلی. از منظر نظریههای ثبات منطقهای، این تفاوت در اهداف بسیار حائز اهمیت است. آمریکا، به عنوان قدرتی که به ثبات بازار انرژی و جریان آزاد تجارت جهانی وابسته است، نمیتواند به راحتی سناریوی فروپاشی یک کشور بزرگ و پیچیده مانند ایران را بپذیرد. تجربههای عراق، لیبی و سوریه نشان دادهاند که فروپاشی دولتهای منطقهای، نه تنها به ثبات نمیانجامد، بلکه به چرخهای از جنگهای فرسایشی، ظهور بازیگران غیردولتی و اختلال در بازارهای جهانی منجر میشود. در مورد ایران، این خطر بزرگتر است؛ کشوری با تنوع قومی، جمعیت زیاد و شبکهای پیچیده از نیروهای مسلح که فروپاشی نظم سیاسی در آن میتواند به یک بحران چندلایه در قلب خاورمیانه تبدیل شود. در این شرایط، سهگانه ترامپ را میتوان تلاشی برای مدیریت همزمان چند متغیر دانست: اعمال فشار حداکثری بر تهران، جلوگیری از فروپاشی کامل نظم منطقهای و حفظ اهرمهای اقتصادی غرب. توافق، برای واشنگتن بهترین سناریو از منظر کنترل بحران است؛ گشودن تنگه هرمز، یک مکانیسم موقت برای جلوگیری از جهش قیمت انرژی و آرامکردن بازارهاست؛ و تشدید جنگ، ابزاری برای حفظ فشار در صورت شکست دو مسیر دیگر.\آنچه این معادله را پیچیدهتر میکند، تضاد منافع میان بازیگران اصلی در این منازعه است. اگر اسرائیل واقعاً بهدنبال فروپاشی ساختاری ایران باشد، هرگونه مسیر کاهش تنش - چه از طریق توافق و چه از طریق مدیریت بحران در هرمز - میتواند با مقاومت تلآویو مواجه شود. از این منظر، جنگ جاری نه تنها یک تقابل میان ایران و یک ائتلاف خارجی، بلکه یک رقابت درونائتلافی نیز هست؛ رقابتی بین منطق ثباتگرایانه آمریکا و منطق بیثباتساز اسرائیل. در نهایت، چالش اصلی پیش روی ایران، انتخاب میان جنگ و صلح نیست، بلکه نحوه مواجهه با این سهگانه استراتژیک است. هر یک از این مسیرها، پیامدهای متفاوتی برای توازن قدرت منطقهای، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و آینده نظم خاورمیانه به همراه خواهد داشت. در این شرایط، مسئلهی کلیدی، نه تنها تصمیمگیری در مورد بحران جاری، بلکه چگونگی جلوگیری از تثبیت یک الگویی است که در آن ایران همواره در وضعیت «مدیریت بحران بدون حل بحران» باقی بماند؛ وضعیتی که ممکن است در کوتاهمدت از تشدید جنگ جلوگیری کند، اما در بلندمدت میتواند به فرسایش تدریجی قدرت ملی و محدود شدن افقهای استراتژیک کشور منجر شود
