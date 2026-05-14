بررسی ثبات قیمت دلار و یورو، تحلیل تاثیر سفر رئیس جمهور آمریکا به چین بر بازار ارز ایران و بررسی وضعیت تولید نفت در اوپک و بحران صنعت خودرو.
بازار ارز در آخرین روز کاری هفته با حالتی از رکود و انتظار همراه بود، به گونه ای که قیمت دلار در معاملات جاری بدون تغییر باقی ماند.
بر اساس گزارش های دریافتی، دلار که از روز سهشنبه با نوساناتی محدود در ساعات مختلف بازار درگیر بود، در نهایت روی رقم ۱۷۹ هزار تومان بسته شد و تا لحظه نگارش این گزارش نیز همین سطح قیمتی را حفظ کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که معاملهگران در حال حاضر در وضعیت تماشاگر قرار گرفتهاند و ترجیح میدهند تا زمان مشخص شدن نتایج تحولات منطقهای و به ویژه سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، وارد معاملات گسترده نشوند.
این سکون در بازار نشاندهنده این واقعیت است که متغیرهای سیاسی در حال حاضر بیش از متغیرهای اقتصادی بر قیمتها اثر میگذارند و هرگونه خبر مثبت یا منفی از سوی قدرتهای جهانی میتواند منجر به جهش یا سقوط قیمتها در بازارهای داخلی شود. در همین راستا، یورو نیز مسیر مشابهی را طی کرد و بدون تغییر نسبت به رقم معاملاتی روز گذشته، روی ۲۰۵ هزار تومان در حال معامله است که نشان از ثبات موقت در سبد ارزهای خارجی دارد.
در بخش دیگری از بازار، قیمت دلار توافقی در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ رشد اندکی را تجربه کرد. طبق دادههای منتشر شده، قیمت دلار توافقی با افزایش ۹۸ تومانی، در سمت فروش به رقم ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ تومان و در سمت خرید به ۱۴۶ هزار و ۶۵۱ تومان رسید. این اختلاف قیمت میان دلار آزاد و توافقی همچنان یکی از نقاط حساس بازار است که نشاندهنده تفاوت در دسترسی به منابع ارزی است.
همزمان، بازار طلا و سکه نیز دچار تلاطم شد؛ در حالی که قیمت طلا روند صعودی را دنبال میکرد، سکه در وضعیت سرگردانی قرار داشت و نتوانست جهت مشخصی را برای حرکت خود بیابد. پیشبینیها برای روزهای آتی نشان میدهد که روند نزولی در بازار طلا ممکن است به دلیل کاهش تقاضا یا تغییر در سیاستهای پولی باشد، اما تلاطمهای جهانی همواره این بازار را در معرض ریسک قرار میدهد.
در سطح کلان اقتصادی، گزارشهای جدید حاکی از آن است که ایران توانسته است جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان نفت اوپک ارتقا دهد و در صدر این لیست قرار گیرد. این موضوع در حالی رخ میدهد که قیمت انرژی نتوانسته است به عنوان یک اهرم فشار موثر برای هیچ یک از طرفین در دیدارهای سران دو اقتصاد بزرگ جهان عمل کند.
با این حال، در کنار موفقیتهای بخش نفت، صنعت خودرو در ایران با بحرانی عمیق روبروست و در دوراهی سخت فروپاشی یا جراحی ساختاری قرار دارد. تحلیلگران بر این باورند که برای عبور از این بحران جنگی، نیاز به یک نقشه راه دقیق و جسورانه است که بتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی نجات دهد. عدم اتخاذ تصمیمات سریع و درست در این حوزه میتواند منجر به خسارات جبرانناپذیری برای تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان شود.
در نهایت، ترکیب این عوامل از نوسانات ارزی گرفته تا چالشهای صنعتی و دستاوردهای نفتی، تصویری پیچیده از اقتصاد کشور را ترسیم میکند که در آن هر تغییری در سیاستهای خارجی میتواند اثرات زنجیرهای بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی داشته باشد
