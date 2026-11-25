بررسی جامع وضعیت بازار در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵؛ ثبت رکورد جدید برای طلای ۲۴ عیار با قیمت ۳۴ میلیون تومان و آخرین تحولات ارزی و سکه‌های بانکی.

بازارهای مالی کشور در تاریخ چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با تغییرات قابل‌توجهی در شاخص‌های کلیدی خود همراه بود. در این روز، قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در بازار آزاد به رقم ۳۴ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده فشار شدید تقاضا و نوسانات ارزی است.

تحلیل قیمت طلا و سکه در ۴ آذر ۱۴۰۵

قیمت طلای ۲۴ عیار در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ به ۳۴ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان رسید. این عدد دقیق نشان‌دهنده اوج‌گیری قیمت‌ها در این روز خاص است و مبنای اصلی محاسبات برای سایر عیارهای طلا می‌باشد.

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همزمان با این افزایش قیمت، بازار سکه نیز تحت تأثیر مستقیم این نوسانات قرار گرفت. اخبار منتشر شده درباره پیش‌بینی وضعیت سکه برای همین روز، حاکی از تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم است.

علاوه بر طلا و سکه، قیمت دلار نیز در این بازه زمانی مورد توجه قرار گرفت. در روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ که مقدمه‌ای بر وضعیت چهارشنبه بود، قیمت دلار در سطح ۲۷۰ هزار تومان بسته شده بود که این نرخ مرجع، تاثیر خود را بر قیمت طلا در روز بعد گذاشت.

تأثیرات اقتصادی و سایر کالاهای اساسی

در کنار بازارهای موازی، قیمت سیمان بسته نیز در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ منتشر شد که نشان‌دهنده پویایی بازار مصالح ساختمانی است. این تغییرات قیمت در بازارهای مختلف، همبستگی بالایی با یکدیگر دارند.

همچنین قیمت دام زنده به‌ویژه گوساله زنده در همین تاریخ مورد پایش قرار گرفت. نوسانات در بخش دام و طیور نیز می‌تواند بر تورم غذایی و سبد معیشتی خانوارها اثر بگذارد که نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

روند آینده و پیش‌بینی کانال‌های قیمت

پیش‌بینی‌ها برای چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ نشان می‌داد که طلا برای ورود به کانال ۲۶ میلیون تومانی خیز برداشته است. با این حال، رقم ثبت شده برای طلای ۲۴ عیار (۳۴ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان) فراتر از این پیش‌بینی اولیه بوده و نشان‌دهنده قدرت خرید بالاتر است.

تحلیلگران بر این باورند که تداوم این روند صعودی وابسته به ثبات نرخ ارز و وضعیت جهانی طلا خواهد بود. ثبت این رکوردها در تاریخ‌های مختلف از جمله ۱۰ مرداد و ۱۵ مرداد نیز نشان می‌دهد که بازار طلا در ایران همواره در حال نوسان است.

اقدامات حمایتی دولت و سامانه کالابرگ

در سمت دیگر اقتصاد، خبر جدیدی از طرف پزشکیان درباره کالابرگ الکترونیکی منتشر شد. ساماندهی سهمیه آرد و نان با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد در حال اجراست که نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت فشارهای تورمی بر بخش آسیب‌پذیر جامعه است.

تاریخ‌های ۷ و ۸ ماه بعد نیز برای شارژ کالابرگ کدهای ملی پنجشنبه ۵ آذر تعیین شده است. این برنامه‌ریزی برای شارژ اعتبار، یکی از راهکارهای مستقیم حمایتی است که می‌تواند قدرت خرید برخی اقشار را در کوتاه‌مدت حفظ کند.

در مجموع، داده‌های مالی چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ تصویر پیچیده‌ای از اقتصاد ارائه می‌دهد. از یک سو رکوردهای قیمتی در بازار طلا و ارز ثبت می‌شود و از سوی دیگر، اقدامات رفاهی برای مقابله با این تورم در حال انجام است.