حسین مرتضی، کارشناس مسائل سیاسی ، در تحلیل خود از توافق اخیر بین سوریه و اسرائیل ، نکات کلیدی را روشن میسازد و به بررسی عواقب این توافق میپردازد. او معتقد است که این توافق از جهات مختلفی قابل بررسی است و زوایای پنهانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مرتضی با اشاره به دیدگاههای متفاوت در مورد این توافق ، به این نکته اشاره میکند که برخی آن را به رسمیت شناختن خودمختاری سویدا میدانند، در حالی که برخی دیگر آن را پایان قدرت جولانی پس از این خودمختاری تلقی میکنند.
این اختلاف نظرها نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در این توافق و پیامدهای آن است. مرتضی فاش میکند که تام باراک، نمایندهای از طرف اسرائیل، به طرفهای اردنی و سوری هشدار داده است که هرگونه تأخیر در امضای توافق سوریه با اسرائیل، منجر به حمله مجدد اسرائیل به نیروهای جولانی خواهد شد که در اطراف سویدا مستقر هستند و شهر را محاصره کردهاند. این هشدار، به گفته مرتضی، سرعت امضای توافق و پذیرش بندهای آن را افزایش داد. او معتقد است که این اقدام اسرائیل نشاندهنده قاطعیت و جدیت آن در دستیابی به اهداف خود است. مرتضی همچنین به توافق پاریس اشاره میکند که اکنون اجرایی شده و بخشی از طرح گسترده خلع سلاح در جنوب سوریه است که اسرائیل به دنبال آن است تا هیچ نیروی نظامی مؤثر در این منطقه باقی نماند. این طرح، به گفته مرتضی، گامی مهم در جهت تحقق اهداف استراتژیک اسرائیل در منطقه است.\در ادامه تحلیل خود، حسین مرتضی به بررسی عواقب این توافق برای جولانی و نقش رسانهها در این میان میپردازد. او پیشبینی میکند که رسانههای وابسته به جولانی، او را پیروز میدان دیپلماسی معرفی خواهند کرد، اما در واقعیت، اسرائیل به تمام اهداف خود رسیده است. این تناقض، به گفته مرتضی، نشاندهنده تلاش برای پنهان کردن واقعیت و تحمیل پیروزی ساختگی به افکار عمومی است. مرتضی تأکید میکند که این توافقات، به ظاهر توقف حملات اسرائیل و بازگشت به وضعیت پیش از سقوط حکومت سوریه را وعده میدهند، اما در عمل، اسرائیل جنوب سوریه را در اختیار گرفته، توان نظامی سوریه را نابود کرده و خلع سلاح سنگینی را تحمیل کرده است. او معتقد است که جولانی هیچ انتخابی جز پذیرش این توافقات نداشت و این توافقات، خواستههای آمریکا و اسرائیل را محقق کرد. به نظر مرتضی، این توافقات به مثابه یک پیروزی دیپلماتیک برای جولانی تبلیغ خواهد شد، اما در واقع اسرائیل بدون هزینه نظامی بیشتر، به اهداف استراتژیک خود در منطقه جبلالشیخ و جنوب سوریه دست یافته است. این امر نشاندهنده توانایی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود از طریق دیپلماسی و فشار سیاسی است. مرتضی با اشاره به این نکته که شاید برخی در لبنان از دیپلماسی جولانی تمجید کنند، تأکید میکند که واقعیت این است که اسرائیل پیروز میدان است، نه جولانی. این سخنان نشاندهنده درک عمیق مرتضی از پیچیدگیهای ژئوپلیتیک منطقه و واقعیتهای موجود در آن است. او با صراحت، پیروزی اسرائیل را اعلام میکند و تلاش برای پنهان کردن این واقعیت را بیفایده میداند.\در جمعبندی تحلیل خود، حسین مرتضی به اهمیت درک درست از این توافق و پیامدهای آن اشاره میکند. او تأکید میکند که باید مراقب بود تا فریب تبلیغات گمراهکننده را نخورد و واقعیتهای موجود را در نظر گرفت. مرتضی معتقد است که این توافق، تنها یک گام در جهت تحقق اهداف بلندمدت اسرائیل در منطقه است و نباید آن را به عنوان یک پایان در نظر گرفت. او همچنین به اهمیت نقش رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی اشاره میکند و نسبت به تأثیر تبلیغات نادرست هشدار میدهد. به گفته مرتضی، درک صحیح از این توافق، مستلزم بررسی دقیق تمام جوانب آن و توجه به اهداف واقعی بازیگران اصلی در این ماجرا است. او با این تحلیل، خوانندگان را به تفکر انتقادی و ارزیابی مستقل از رویدادها دعوت میکند. مرتضی با ارائه این تحلیل جامع، تصویری روشن از وضعیت موجود در منطقه و پیامدهای توافق اخیر ارائه میدهد و خوانندگان را به درک عمیقتری از این موضوع دعوت میکند. تحلیل او نشاندهنده تسلط وی بر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه است و میتواند برای فهم بهتر این رویدادها، راهنمای ارزشمندی باشد
