حسین راغفر مدعی هدف‌گذاری نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومان است و سهم سیاست داخلی در تورم را بسیار بیشتر از جنگ می‌داند، در حالی که بانک مرکزی طرح واگذاری ۱۰ هزار دلار را توجیه می‌کند.

حسین راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، معتقد است که افزایش نرخ دلار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان از سال گذشته، نه یک پدیده تصادفی، بلکه بخشی از یک هدف‌گذاری از پیش تعیین‌شده در سازمان برنامه و بودجه بوده است. این اقتصاددان در مصاحبه‌ای تأکید می‌کند که کاهش ارزش پول ملی در ایران، فراتر از افزایش ساده قیمت‌هاست و به طور نامتناسبی هزینه بحران اقتصادی را بر دوش اقشار کم‌درآمد و صاحبان پس‌اندازهای ریالی قرار می‌دهد. او با نقد شدید سیاست‌های پولی و ارزی اخیر، استدلال می‌کند که سیاستگذاران داخلی سهم بسیار بیشتری در ایجاد تورم کنونی دارند تا پیامدهای مستقیم جنگ.

هدف‌گذاری نرخ دلار و نقش سازمان برنامه

به گفته راغفر، در سال گذشته تصمیماتی در سازمان برنامه اتخاذ شد مبنی بر این که در صورت عدم مساعد شدن وضعیت اقتصادی، نرخ دلار باید به ۲۷۰ هزار تومان برسد. او این اقدام را فراتر از یک پیش‌بینی ساده می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که وقتی سیاستگذاران نرخ خاصی را برای آینده تعیین می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات و فضاسازی‌ها شکل می‌گیرد تا آن نرخ محقق شود. او با اشاره به نقش رسانه‌ها در آماده‌سازی افکار عمومی، بیان می‌کند که تکرار مکرر یک نرخ مشخص توسط رسانه‌های نزدیک به گروه‌های دارای نفوذ، می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و پذیرش جامعه برای افزایش قیمت ارز منجر شود.

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این تحلیلگر اقتصادی همچنین به سابقه طرح‌های مشابه اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که چنین رویکردهایی قبلاً نیز دیده شده است. از نظر او، این فرآیند منافع گروه‌های خاصی را مورد توجه قرار می‌دهد، در حالی که هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی به بخش وسیعی از جامعه تحمیل می‌شود. راغفر معتقد است که چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود انتظارات تورمی در جامعه تثبیت شده و زمینه برای پذیرش افزایش نرخ ارز در ذهنیت عمومی فراهم گردد. این روند نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌تواند دستخوش اهداف مشخصی باشد که لزوماً با منافع عمومی همسو نیست.

تبعات واگذاری ۱۰ هزار دلار به مردم

در فاصله تیر تا مهر ماه ۱۴۰۵، قیمت هر دلار آمریکا ۹۰ هزار تومان افزایش یافت که این امر بانک مرکزی را وادار کرد تا در تاریخ یازدهم مهر ماه طرحی برای واگذاری ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی با ارائه کارت ملی اجرا کند. این طرح که با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رسیدن قیمت دلار به مرز ۳۰۰ هزار تومان که توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود، راه‌اندازی شد، با انتقاد شدید منتقدان مواجه گردید. بانک مرکزی استدلال می‌کند که اجرای این طرح ضروری بوده تا از جهش ناگهانی و مخرب نرخ ارز جلوگیری شود.

با این حال، راغفر این ادعا را رد می‌کند و بیان می‌دارد که حفظ ارزش پول ملی تصمیمی صحیح است، اما روش اجرا شده بدترین الگوی ممکن بوده است. او تأکید می‌کند که راه‌های بسیاری برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که مشکلات کمتری برای کشور ایجاد می‌کنند. بر اساس گفته‌های این متخصص، ادعای بانک مرکزی مبنی بر ضرورت اجرای چنین طرحی پذیرفتنی نیست و می‌توانست با روش‌های کارشناسی‌تر و کم‌هزینه‌تر مدیریت شود. پس از چند هفته از اجرای این طرح، قیمت دلار مجدداً رشد کرد و تا ۲۷۳ هزار تومان نیز بالا رفت که نشان‌دهنده ناکارآمدی موقتی این سیاست در کنترل بازار ارز است.

توزیع نابرابر ثروت و تبعات تورم

یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش ارزش پول ملی، افت شدید قدرت خرید نیروی کار و خانوارهایی است که پس‌اندازهای خود را به ریال نگهداری می‌کنند. راغفر این پدیده را به عنوان مالیات تورمی توصیف می‌کند که در آن تورم ارزش واقعی درآمدها و پس‌اندازهای ریالی را کاهش می‌دهد و بخش بزرگی از منابع این گروه‌ها عملاً از بین می‌رود. او بر این نکته تأکید دارد که آثار تورم برای همه گروه‌های اقتصادی یکسان نیست و شرایط افت ارزش پول ملی، گروه‌هایی را که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، در موقعیت مساعدتری قرار می‌دهد.

در مقابل، حقوق‌بگیران و خانوارهایی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، با کاهش مستمر قدرت خرید و افت سطح رفاه مواجه هستند. این اقتصاددان به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و همچنین بدهکاران ارزی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند ارزش ریالی دارایی‌ها و درآمدهای ارزی این گروه‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، بدهکاران بزرگ بانکی نیز ممکن است در شرایط تورمی از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های ریالی خود منتفع شوند و بار بدهی‌هایشان سبک‌تر گردد.

سهم سیاست داخلی در تورم و انتقاد از سیاستگذاران

حسین راغفر با انتقاد از عملکرد سیاستگذاران اقتصادی، معتقد است که تصمیم‌هایی که منجر به تضعیف ارزش پول ملی می‌شوند، نباید صرفاً با ضرورت تأمین کسری بودجه توجیه شوند. به نظر او، چنین سیاست‌هایی علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به خانوارها، زمینه شکل‌گیری رانت و افزایش نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کنند. او همچنین این وضعیت را در ارتباط با فشارهای خارجی ارزیابی می‌کند و اشاره می‌کند که تضعیف قدرت خرید مردم می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. با توجه به مواضع مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی درباره فشار اقتصادی بر ایران، برخی تحلیل‌ها حاکی از هم‌راستا بودن بخشی از این روند با اهداف خارجی است.

در بخش دیگری از تحلیل خود، راغفر درباره عوامل شکل‌گیری تورم کنونی بیان می‌کند که سهم جنگ در تورم حدود ۹۰ درصدی امروز، بسیار کمتر از سهم سیاستگذاری داخلی است. برآورد او نشان می‌دهد که ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات تورمی ناشی از سیاست‌های داخلی باشد و سهم جنگ به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد محدود شود. اگرچه او تأکید می‌کند که سهم هر یک از عوامل باید به صورت دقیق محاسبه شود، اما نتیجه‌گیری کلی او این است که مناسبات توزیع درآمد و ثروت در اثر سقوط ارزش پول ملی تغییر کرده و هزینه بحران به شکلی ناعادلانه بر دوش بخش‌های آسیب‌پذیرتر جامعه نهاده شده است. این نگاه انتقادی نشان‌دهنده نیاز مبرم به بازنگری در مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است.