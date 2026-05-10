تحلیل استراتژیک محسن رضایی از تعاملات ایران و آمریکا و مدل مدیریت دفاعی

بررسی پیش‌شرط‌های مالی و سیاسی ایران برای مذاکره با آمریکا و تبیین تجربه مدیریت همزمان دیپلماسی و میدان جنگ توسط رهبری بر اساس تجربیات دفاع مقدس.

سردار سرلشکر محسن رضایی در گفتگو با شبکه المیادین به تحلیل جامع شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ایالات متحده آمریکا پرداخت. وی در این گفتگو تاکید کرد که جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته ای خود با هیچ طرف خارجی وارد بحث و مذاکره نمی‌شود و این موضوع به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است.

در مورد تنگه هرمز نیز ایشان تصریح کرد که شرایط کاملا روشن است و هرگونه اقدام تحریک‌آمیز با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد. رضایی معتقد است که برای آنکه ایالات متحده بتواند خود را از خشم و واکنش‌های شدید ایران رها سازد، باید گامی رو به جلو بردارد و تلاش کند تا اعتماد مردم و دولت ایران را جلب نماید.

با توجه به سابقه طولانی خیانت‌های آمریکا، در حال حاضر هیچ اعتمادی به وعده‌های این کشور وجود ندارد و پیش‌شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای برای هرگونه تعامل تعریف شده است که اجرای آن‌ها بر عهده طرف آمریکایی است. در ادامه این گفتگو، موضوع جبران خسارات جنگی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین پیش‌شرط‌ها مطرح شد. سردار رضایی اشاره کرد که کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت ایالات متحده جهت خروج از بن‌بست فعلی، پذیرش مسئولیت خسارات وارد شده به ایران است.

وی با اشاره به اینکه این شرایط در ده بند مشخص تدوین و از طریق مجاری مختلف حتی توسط مقامات کشورهای ثالث مانند نخست‌وزیر پاکستان منتقل شده است، تاکید کرد که ایران حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از جنگ را برآورد کرده است. علاوه بر پرداخت این مبالغ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در بانک‌های آمریکا و ارائه تعهدی رسمی مبنی بر عدم تکرار اقدامات خصمانه و تحریمی، از الزامات ضروری است که طرف آمریکایی باید برای پیشبرد هرگونه روند مذاکراتی اجرا کند تا نشان دهد که واقعا به دنبال تغییر رفتار است.

یکی از محورهای مهم سخنان ایشان، تبیین استراتژی تعادل میان میدان نبرد و میز مذاکره بود. رضایی این رویکرد را نتیجه تجربیات ارزشمند دوران دفاع مقدس دانست.

وی یادآور شد که در طول جنگ هشت ساله با رژیم صدام حسین، یک تقسیم کار دقیق وجود داشت؛ به طوری که دکتر ولایتی مدیریت بخش دیپلماتیک را بر عهده داشت و ایشان به همراه شهید صیاد شیرازی حوزه نظامی را هدایت می‌کردند، در حالی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده امام خمینی در میدان جنگ حضور داشت. تمام این تصمیمات در شورای عالی دفاع بررسی شده و در نهایت توسط امام خمینی تصویب می‌گشت.

امروزه نیز رهبر انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از همین مدل موفق، هر دو حوزه نظامی و دیپلماتیک را به طور همزمان مدیریت می‌کنند و بر اساس گزارش‌های دقیق، تصمیمات راهبردی اتخاذ می‌نمایند تا منافع ملی حفظ شود. در پایان، سردار رضایی به دلیل عدم حضور گسترده رهبری در مقابل توده‌های مردم پاسخ داد و این موضوع را به طرح‌های امنیتی و حفاظتی سخت‌گیرانه مرتبط دانست.

وی هشدار داد که رژیم صهیونیستی در پی انجام عملیات‌های تروریستی و ترور شخصیت‌های کلیدی در ایران است. با اشاره به شهادت رهبران پیشین که حتی در محیط‌های امن دفتر خود مورد حمله قرار گرفتند، وی تاکید کرد که برای وارد کردن خسارات سنگین‌تر به دشمنان آمریکایی و صهیونیست در آینده، حفاظت از جان رهبری اولویت مطلق است.

لذا حتی در صورت تمایل ایشان برای گفتگو با مردم، پروتکل‌های امنیتی به دلیل تهدیدات جدی دشمن، بسیار شدیدتر شده است تا از هرگونه مخاطره‌ای جلوگیری شود و ثبات مدیریتی کشور حفظ گردد





