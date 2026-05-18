اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود به موضوعات کلیدی از جمله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، همکاری با عمان، نقد عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و پیگیری پروندههای حقوقی علیه ایالات متحده پرداخت.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، ابتدا با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و بزرگداشت شخصیتهای برجستهای نظیر خیام شاعر و دانشمند بزرگ ایرانی، به تحلیل جامع تحولات جاری در منطقه و ابعاد دیپلماتیک آن پرداخت.
وی با اشاره به گزارشهای منتشر شده درباره تردد مقامات رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای منطقه از جمله امارات در بحبوحه جنگهای جاری، تاکید کرد که حقیقت بنیادین در این است که تهدید و دشمن اصلی منطقه باید به درستی شناسایی شود تا کشورهای منطقه در دام دسیسههای خارجی نیفتند. بقائی خاطرنشان کرد که ایران با هیچ یک از کشورهای همسایه خود دشمنی ندارد و امارات را یک همسایه دائمی میبیند که باید روابط خود را بر پایه منافع مشترک پیش ببرد.
او هشدار داد که تلاشهای خارجی برای ایجاد تفرقه و شکاف میان کشورهای منطقه، به ویژه میان ایران و امارات، نباید مورد توجه قرار گیرد. این مقام دیپلماتیک با نقد شدید سیاست عادیسازی روابط برخی کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی، بیان کرد که این رویکرد نه تنها امنیت را به ارمغان نیاورده، بلکه باعث جسورتر شدن اسرائیل در انجام نسلکشی در غزه و تجاوز به خاک لبنان و سایر کشورهای مسلمان شده است.
وی تاکید کرد که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه هرگز عامل ایجاد امنیت نبوده و تنها به افزایش تنشها و بیثباتی کمک کرده است و امنیت پایدار تنها از طریق همکاریهای درونزا و تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد نظم منطقهای بدون دخالت بیگانگان محقق خواهد شد. در بخش دیگری از سخنان خود، سخنگوی وزارت خارجه به موضوع حیاتی تنگه هرمز و چالشهای مربوط به امنیت کشتیرانی در این آبراه استراتژیک پرداخت.
او با اشاره به پیشنویس قطعنامههای آمریکا و بحرین در شورای امنیت، این اقدامات را تکرار تلاشهایی برای وارونه جلوه دادن واقعیتها توصیف کرد. بقائی تصریح کرد که قطعنامههای پیشین یا نادیده گیرنده تجاوزات طرفهای متجاوز بودهاند و یا با واکنش مسئولانه قدرتهای جهانی مانند چین و روسیه روبرو شده و وتو شدهاند.
او صراحتاً اعلام کرد که عامل اصلی ناامنی در دریانوردی، اقدامات قانونشکنانه ایالات متحده است که در بسیاری از موارد مشابه رفتارهای دزدان دریایی عمل کرده و نظم بینالمللی را به مخاطره انداخته است. وی افزود که ایران برای حفظ امنیت کشتیرانی بر اساس حقوق بینالملل و در راستای صیانت از منافع ملی، تدابیر جامع و لازم را اتخاذ نموده است.
همچنین، وی بر اهمیت همکاریهای دوجانبه با سلطنت عمان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز تاکید کرد و برگزاری نشستهای کارشناسی در مسقط را گامی موثر در راستای ایجاد سازوکاری برای تضمین تردد ایمن و مدیریت بهینه این آبراه برشمرد. وی تاکید کرد که تماسهای مستمر با عمان و سایر جهات ذیربط برای تحقق این هدف ادامه دارد تا امنیت منطقه بر پایه قوانین بینالمللی و بدون دخالتهای تخریبی تامین شود.
در مورد پیگیریهای حقوقی و قضایی علیه ایالات متحده، اسماعیل بقائی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال مستندسازی دقیق تمامی جنایات و نقضهای حقوق بشری آمریکا است. وی اشاره کرد که روندهای حقوقی اگرچه زمانبر هستند اما با استمرار و دقت دنبال میشوند تا حقانیت ایران به اثبات برسد.
در همین راستا، لایحهای در دیوان داوری ایران و آمریکا ثبت شده و شکایتهای رسمی در مورد نقض حقوق بشر، از جمله حملات به مراکز آموزشی مانند مدرسه میناب و بیمارستانها، در سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان جهانی بهداشت ثبت و پیگیری شده است. همچنین در پاسخ به بحثهای مربوط به هزینههای تردد در تنگه هرمز، وی تاکید کرد که تقلیل این موضوع به مسائل مالی، یک انحراف از اصل موضوع است.
اصل مسئله، حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ایران و تضمین تردد ایمن است. وی توضیح داد که هر کشور ساحلی میتواند برای خدمات ناوبری، صیانت از محیط زیست و مدیریت ترافیک دریایی هزینههایی دریافت کند که این امر در سطح بینالمللی شناخته شده و مبنای حقوقی دارد. در نهایت، وی با اشاره به تحلیلهای رسانهای درباره شکست آمریکا در برابر ایران، بیان داشت که ارزیابیهای داخلی برای جمهوری اسلامی ایران اولویت دارد.
او تاکید کرد که ایران نه از تهدیدات دشمن هراسی دارد و نه از تمجیدهای آنها دچار خوشبینی کاذب میشود و تنها به توانمندیهای دفاعی و دیپلماتیک خود و برنامههای راهبردی آتی در مقابله با دشمن ایمان دارد تا امنیت و استقرار صلح در منطقه را تضمین کند
تنگه هرمز امنیت کشتیرانی روابط ایران و عمان حقوق بینالملل دیپلماسی ایران