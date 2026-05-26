بررسی جامع حواشی تیم ملی ایران، شکایات حقوقی پرسپولیس، جنجال‌های مدیریتی در رئال مادرید، پرونده قضایی خانی شکرآب و آخرین وضعیت مصدومیت لیونل مسی.

در دنیای ورزش و سیاست، گاهی مرزهای این دو حوزه چنان در هم می‌آمیزند که تصمیمات ورزشی رنگ و بویی سیاسی به خود می‌گیرند. گزارش‌های اخیر روزنامه گاردین حکایت از آن دارد که سردار آزمون ، مهاجم ۳۱ ساله و یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تاریخ تیم ملی فوتبال ایران ، با چالشی جدی روبرو شده است.

حذف این ستاره از فهرست اولیه بازیکنان برای جام جهانی ۲۰۲۶، موجی از بحث‌ها را در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی به راه انداخته است. گفته می‌شود که حمایت‌های او از اعتراضات اجتماعی و انتشار تصویری از دیدار وی با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، باعث جلب توجه نهادهای حکومتی و رسانه‌های نزدیک به قدرت شده و در نهایت منجر به کنار گذاشتن او از ترکیب تیم ملی شده است.

سردار آزمون در واکنش به این اتفاق، با لحنی احساسی در اینستاگرام نوشت که همچنان عشق بی‌پایانی به میهن و تیم ملی دارد و برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد. او همچنین یادآور شد که در گذشته پیشنهادهای مالی وسوسه‌انگیزی را از کشورهای دیگر رد کرده است، زیرا خود را فرزند ایران می‌داند و هویت ملی‌اش برای او اولویت دارد. در همین حال، فضای فوتبال داخلی ایران با تنش‌های مدیریتی و حقوقی میان باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال گره خورده است.

باشگاه پرسپولیس مدعی است که فدراسیون در فرآیند صدور مجوزهای حرفه‌ای برای برخی باشگاه‌ها، استانداردهای لازم را رعایت نکرده و با برخی پرونده‌ها با تساهل برخورد کرده است. این باشگاه در نظر دارد مستندات جامع خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه دهد تا عدالت در صدور مجوزها برقرار شود. علاوه بر این، نحوه تعیین سهمیه‌های آسیایی توسط سازمان لیگ و فدراسیون، محور اصلی شکایت پرسپولیس به فیفا خواهد بود.

از دیدگاه مدیریت این باشگاه، استفاده از جدول فعلی لیگ برای تعیین نمایندگان آسیا در حالی که هنوز یک‌سوم مسابقات باقی مانده و تعداد بازی‌های تیم‌ها برابر نیست، کاملاً غیرمنصفانه است. این در حالی است که پیش از این، تیم‌های استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان اول و دوم و سپاهان به عنوان نماینده سوم ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا معرفی شده بودند.

همزمان با این تحولات، اظهارات جنجالی رئیس فدراسیون فوتبال درباره کتابخوانی و دیدگاه‌های سیاسی‌اش توجهات را جلب کرده است. وی در توصیفی عجیب از عادت‌های مطالعه خود گفت که از خواندن کتاب‌های تاریخی، به‌ویژه در مورد تیمور لنگ، یاد گرفته است که چگونه با دو دست شمشیر بزند و این مهارت را در ایام قهرمانی خود به کار گرفته است.

او همچنین با تاکید بر سرسپردگی مطلق به رهبری جمهوری اسلامی، بیان کرد که هر جا حرف گوش داده است، عاقبت به خیری رسیده است. وی در بخشی از سخنانش به مقایسه‌ای میان ایرانیان و ترک‌ها پرداخت و پیشنهاد کرد که صداوسیما برنامه‌هایی درباره واقعیت‌های زندگی در آمریکا تهیه کند تا مردم متوجه شوند که تصورات آن‌ها درباره غرب مانند کوه یخی است که نیمی از آن پنهان است و در نهایت تاکید کرد که هیچ جای دنیا جایگزین ایران نمی‌شود.

در سطح بین‌المللی، باشگاه رئال مادرید در آستانه یک تغییر تاریخی در ساختار مدیریتی خود قرار دارد. ریکلمه، تاجر ۳۷ ساله و عضو قدیمی این باشگاه، با تایید صلاحیت خود برای نامزدی ریاست باشگاه، پایان دوران تک‌صدایی فلورنتینو پرز را هدف قرار داده است. او با انتقاد شدید از مدیریت فعلی، به‌ویژه هزینه‌های گزاف و نتایج نامطلوب پروژه بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، خواستار شفافیت و دموکراسی در تصمیم‌گیری‌ها شد.

ریکلمه وعده داده است که در صورت پیروزی، دو ستاره بزرگ جهانی را به مادرید بیاورد و با تغییر سرمربی و اصلاح ساختارهای ورزشی، نقش اعضای باشگاه را در مدیریت افزایش دهد تا دورانی تازه در تاریخ این باشگاه پرافتخار آغاز شود. در کنار اخبار ورزشی، گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای درباره پرونده قضایی خانی شکرآب منتشر شده است. بر اساس ادعاهای رسانه فارس، وی به عنوان سرپل عملیاتی موساد متهم شده و پس از انتقال به ایران، به اعدام محکوم گشته است.

با این حال، فعالان حقوق بشری به نبود مستندات مستقل، عدم دسترسی به وکیل انتخابی و ابهامات در روند دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اشاره می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی پیش از این در ترکیه زندگی می‌کرد و در جریان سفری به عراق توسط عوامل امنیتی ربوده و به ایران منتقل شد. انتقال اخیر او به زندان قزلحصار، نگرانی‌ها را درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام وی افزایش داده است.

در نهایت، طرفداران فوتبال جهان با نگرانی خبر تعویض لیونل مسی در جریان بازی اینتر میامی مقابل فیلادلفیا را دنبال کردند. ستاره آرژانتینی به دلیل احساس درد در پشت پای چپ در دقیقه ۷۳ زمین را ترک کرد. اگرچه کادر پزشکی این تعویض را یک اقدام احتیاطی به دلیل شرایط بارانی و سنگین زمین دانسته‌اند، اما این موضوع برای تیم ملی آرژانتین که مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است، بسیار حیاتی است.

با توجه به قرار گرفتن آلبی‌سلسته در گروهی با الجزایر، اردن و اتریش، حضور مسی در ششمین جام جهانی زندگی‌اش برای میلیون‌ها هوادار اهمیت دارد و همه منتظر تایید نهایی کادر پزشکی برای حضور او در این رقابت‌های بزرگ هستند





