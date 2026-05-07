تحلیل جامع وضعیت بازار جهانی طلا و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر قیمت فلز زرد

بررسی ثبات قیمت طلا در سطوح بالای یک هفته‌ای، تاثیر کاهش ارزش دلار و نفت بر بازار و تحلیل چشم‌انداز قیمت‌ها پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا.

در معاملات روز پنجشنبه در بازار جهانی فلزات گرانبها، قیمت طلا تا حد زیادی در نزدیکی بالاترین سطح یک هفته اخیر خود تثبیت شد و نوسانات اندکی را تجربه کرد.

بر اساس آخرین گزارش‌های بازار، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با افزایشی حدود ۰.۱ درصدی به ۴۶۹۲ دلار و ۴۵ سنت رسید. این وضعیت پس از آن رخ داد که در روز چهارشنبه، این فلز ارزشمند جهشی چشمگیر و حدود ۳ درصدی را تجربه کرد و به بالاترین سطح قیمتی خود از تاریخ ۲۷ آوریل دست یافت.

همچنین در بازار معاملات آتی ایالات متحده، قیمت هر اونس طلا برای تحویل در ماه ژوئن با رشد ۰.۲ درصدی به رقم ۴۷۰۱ دلار رسید که نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حفظ موقعیت‌های خرید در کوتاه‌مدت است. تحلیلگران بازار، از جمله تیم واتر از شرکت کی سی ام ترید، معتقدند که مجموعه‌ای از عوامل متضاد در حال هدایت قیمت‌ها هستند.

از یک سو، تضعیف ارزش دلار آمریکا و کاهش قیمت نفت خام به عنوان عوامل حمایتی عمل می‌کنند و از سوی دیگر، افزایش نرخ‌های بهره واقعی به عنوان یک سد مقاوم در برابر رشد بیشتر قیمت طلا ظاهر شده است. در حال حاضر، دلار در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود در سه ماه گذشته قرار دارد که این موضوع باعث می‌شود طلا برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.

علاوه بر این، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از ابتدای هفته جاری حدود ۰.۶ درصد کاهش یافته است. از آنجایی که طلا یک دارایی بدون بازده یا سود سالانه است، کاهش بازده اوراق قرضه هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند. در بخش انرژی، قیمت نفت برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است.

به طور معمول، افزایش قیمت نفت می‌تواند منجر به تشدید تورم شود و در نتیجه فدرال رزرو را مجبور کند تا نرخ بهره را افزایش دهد. اگرچه طلا به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک در برابر تورم شناخته می‌شود، اما نرخ بهره بالا فشار نزولی بر قیمت آن ایجاد می‌کند زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌هایی با سود تضمین شده را انتخاب کنند.

نکته قابل توجه این است که از زمان آغاز تنش‌های نظامی و تجاوزات آمریکا و صهیونیست‌ها به ایران در اواخر ماه فوریه، که در ابتدا باعث جهش قیمت نفت و نگرانی‌های تورمی شد، قیمت طلا در مجموع بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران در مواجهه با بحران‌های ژئوپلیتیک است. اکنون تمامی نگاه‌ها به روز جمعه و انتشار گزارش ماهانه اشتغال در ایالات متحده دوخته شده است.

این گزارش یکی از حیاتی‌ترین داده‌های اقتصادی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو است. سرمایه‌گذاران به دنبال این هستند که متوجه شوند آیا اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم است تا فدرال رزرو بتواند نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد یا اینکه نشانه‌هایی از رکود وجود دارد که منجر به تغییر در سیاست‌های پولی شود.

در کنار طلا، سایر فلزات گرانبها نیز نوساناتی داشتند؛ به طوری که نقره برای تحویل فوری با رشد ۰.۳ درصدی به ۷۷ دلار و ۵۲ سنت رسید. در مقابل، پلاتین با کاهش ۰.۴ درصدی به ۲۰۵۴ دلار و ۹۵ سنت سقوط کرد و پالادیوم با افزایش اندک ۰.۱ درصدی، قیمت ۱۵۳۸ دلار و ۲۲ سنت را ثبت کرد. این تغییرات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فعلی در بازارهای مالی است که در آن عوامل سیاسی و اقتصادی به طور همزمان اثرگذار هستند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت طلا بازار جهانی فدرال رزرو دلار آمریکا تورم

United States Latest News, United States Headlines