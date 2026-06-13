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تحلیلگر خاورمیانه: دولت ترامپ در جنگ با ایران ناتوان و بدون حمایت کافی است

خاورمیانه News

تحلیلگر خاورمیانه: دولت ترامپ در جنگ با ایران ناتوان و بدون حمایت کافی است
دولت ترامپجنگ با ایرانجمهوری اسلامی
📆6/13/2026 3:41 AM
📰IranIntl
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جاناتان اسپایر، تحلیلگر خاورمیانه، در یادداشتی در نشریه بریتانیایی اسپکتیتور، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را ترکیبی از تهدید نظامی، تلاش برای معامله و ناتوانی در درک ماهیت جمهوری اسلامی توصیف کرده است. او نوشته است که واشینگتن همچنان فاقد راهبردی روشن برای خروج از بحران کنونی است و دولت ترامپ در جنگ با ایران ناتوان و بدون حمایت کافی است.

تحلیلی در نشریه اسپکتیتور نوشت دولت دونالد ترامپ بدون شناخت کافی از ماهیت جمهوری اسلامی وارد جنگ با حکومت ایران شد و اکنون در وضعیتی گرفتار شده که نه از حمایت لازم برای تشدید جنگ برخوردار است و نه قادر است تهران را به پذیرش شروط خود وادار کند.

جاناتان اسپایر، تحلیلگر خاورمیانه، در یادداشتی در نشریه بریتانیایی اسپکتیتور، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را ترکیبی از تهدید نظامی، تلاش برای معامله و ناتوانی در درک ماهیت جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته است که واشینگتن همچنان فاقد راهبردی روشن برای خروج از بحران کنونی است

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دولت ترامپ جنگ با ایران جمهوری اسلامی تحلیلگر خاورمیانه راهبردی روشن برای خروج از بحران کنونی

 

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