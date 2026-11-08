تحلیل قیمت طلا: تاثیر انتخابات آمریکا و اشتغال بر انس جهانی

بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در هفته منتهی به ۶ نوامبر ۲۰۲۶، از جمله پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا و داده‌های اشتغال قوی که مسیر دلار و نرخ بهره را تعیین می‌کنند.

قیمت طلا در هفته منتهی به ۶ نوامبر ۲۰۲۶ نوسانات شدیدی را تجربه کرد و پس از یک بازگشت قدرتمند، در محدوده ۴ هزار و ۷۰ دلار تثبیت شد. این فلز گرانبها ابتدا از حمایت بهبود فضای ریسک‌پذیری و کاهش ارزش دلار بهره‌مند بود، اما تغییرات سریع سیاسی در واشنگتن مسیر قیمت را دستخوش تغییر کرد. اونس طلا در ابتدا به محدوده ۴ هزار و ۱۵۰ دلار رسید، اما نتوانست این سطح را حفظ کند و در پایان هفته شاهد عقب‌نشینی بود.

تاثیر پیروزی دموکرات‌ها بر بازارهای مالی

نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و به دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها، نقطه عطف اصلی در تحولات هفتگی بازار بود. بازارها پیش‌بینی کردند که دولت دونالد ترامپ در ادامه دوره ریاست‌جمهوری با محدودیت‌های سیاسی بیشتری از سوی کنگره مواجه خواهد شد. این اتفاق دو پیامد مستقیم برای بازار طلا داشت که مسیر قیمت را به سرعت تغییر داد.

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از یک سو، احتمال افزایش فشار کنگره برای محدود کردن اختیارات دولت در موضوع جنگ ایران، امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای را تقویت کرد. از سوی دیگر، افت قیمت نفت که ناشی از تغییر انتظارات سیاسی بود، نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از انرژی را کاهش داد. در چنین فضایی، دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت و طلا توانست در روز چهارشنبه بیش از ۳ درصد رشد کند.

تلاقی سیاست و هوش مصنوعی در بازار سهام

یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته، تغییر جهت بازار سهام آمریکا پس از روشن شدن نتایج انتخابات بود. استراتژیست‌های بانک OCBC معتقدند نگرانی درباره کند شدن سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به فروش شدید سهام مرتبط با این صنعت منجر شد. بر اساس ارزیابی این بانک، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در جریان این تحولات ۴.۴ درصد افت کرد.

همچنین شاخص نوسان بازار سهام آمریکا، موسوم به وی‌آی‌ایکس، به بالاترین سطح هشت ماه اخیر رسید. سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر موقعیت‌های بزرگی در سهام مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد کرده بودند، برای کاهش ریسک و تامین نقدینگی به فروش دارایی‌های خود روی آوردند. این تغییر رفتار برای طلا اهمیت داشت زیرا فشار نقدینگی، تقاضا برای دارایی امن را کاهش داد.

آمار اشتغال و تقویت احتمالی نرخ بهره

عامل مهم دیگر در عقب‌نشینی طلا، انتشار گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه بود. طبق آمار اداره آمار کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کرد. این رقم در حالی است که انتظار بازار افزایش تنها ۶۵ هزار شغل بود. همچنین آمار اشتغال سپتامبر از ۲۹ هزار به ۶۰ هزار شغل اصلاح شد.

نرخ بیکاری نیز از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان داد بازار کار آمریکا همچنان مقاوم‌تر از برآوردهای قبلی است. انتشار این داده‌ها باعث تقویت دلار شد و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را بالا برد. بازارها حدود ۷۶ درصد احتمال می‌دادند نرخ بهره در دسامبر ۲۵ واحد پایه افزایش یابد.

چشم‌انداز تورم و تقاضای بانک‌های مرکزی

در هفته پیش‌رو، توجه معامله‌گران به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه اکتبر معطوف خواهد شد. بازار انتظار دارد شاخص تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در مقیاس ماهانه ۰.۲ درصد افزایش یابد. اگر تورم هسته به ۰.۴ درصد یا بیشتر برسد، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر می‌تواند تقویت شود.

تقاضای بانک‌های مرکزی همچنان پشتوانه بلندمدت بازار طلا محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سپتامبر ۶۱ تن طلا خریداری کردند. مجموع خرید آنها در سه‌ماهه سوم به ۲۲۸ تن رسید، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشت. لهستان و چین از خریداران اصلی این دوره بودند و به طور همزمان، تحولات خاورمیانه و اظهارات مارکو روبیو درباره دیپلماسی همچنان بر نوسانات نفت و در نتیجه طلا اثرگذار هستند.