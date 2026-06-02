دونالد ترامپ در اظهاراتی متناقض مدعی شد که می‌تواند طی هفته آینده توافقی برای تمدید آتش‌بس با ایران و بازگشایی تنگه هرمز به دست آورد و همچنین میانجی‌گری میان اسرائیل و حزب‌الله را مدیریت کرده است.

کاخ سفید در اقدامی قابل توجه و در راستای حمایت از رویکردهای رئیس جمهوری آمریکا، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم و جامعه جهانی خواست تا به توانایی‌های دونالد ترامپ اعتماد کنند.

در این پیام تاکید شده است که مخاطبان باید آرام باشند و باور کنند که در نهایت تمامی امور به نحو مطلوبی پیش خواهد رفت، چرا که طبق ادعای کاخ سفید، تاریخ نشان داده است که رویکردهای ترامپ در نهایت به نتایج مثبت منجر شده است. این نوع بیان در حالی صورت می‌گیرد که فضای سیاسی منطقه خاورمیانه به شدت متلاطم است و هرگونه اظهارنظر از سوی مقامات ارشد ایالات متحده می‌تواند بر معادلات امنیتی و اقتصادی جهان، به ویژه در حوزه انرژی، تاثیرگذار باشد.

در همین راستا، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز، اظهاراتی را بیان کرد که با بسیاری از مواضع پیشین او در تضاد است. وی مدعی شد که برآورد می‌کند طی هفته آینده بتواند با جمهوری اسلامی ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافقی دست یابد.

ترامپ در این مصاحبه با لحنی مطمئن اشاره کرد که اگرچه در ابتدا مشکلی کوچک وجود داشت، اما او توانسته است به سرعت این چالش را برطرف کند. از دیدگاه او، ریشه این تنش‌ها به نارضایتی ایرانی‌ها از حملات اسرائیل به لبنان بازمی‌گشت، اما او مدعی شد که از طریق گفتگوهای مستقیم توانسته است طرفین را متقاعد کند.

او ادعا کرد که هم با رهبران حزب‌الله و هم با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و از هر دو طرف خواسته است که عملیات‌های نظامی و تیراندازی را متوقف کنند و طبق گفته او، هر دو طرف پذیرفته‌اند که درگیری‌ها را کاهش دهند. علاوه بر این، ترامپ به تاریخ ۲۳ می ۲۰۲۶ اشاره کرد و مدعی شد که یک توافق جامع میان ایالات متحده و ایران تنظیم شده و در حال حاضر در مراحل نهایی شدن قرار دارد.

او تاکید کرد که جزئیات و جنبه‌های فنی این توافق در دست بررسی است و به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد. با این حال، این ادعاها با واکنش‌های متفاوتی در داخل دولت آمریکا مواجه شده است. برای نمونه، واکنش‌های تندی از سوی برخی مقامات سابق و جاری مانند پمپئو دیده شده که مدعی‌اند ترامپ در مورد جزئیات این توافقات دچار اشتباه است یا واقعیت‌ها را به درستی نمی‌شناسد.

همچنین گزارش‌هایی از سوی رسانه‌هایی مانند اکسیوس منتشر شده که فضای گفتگوهای ترامپ با نتانیاهو را بسیار متشنج توصیف کرده و مدعی شده‌اند که این تماس‌ها به جای دیپلماسی آرام، با الفاظ تند و فحاشی همراه بوده است. در مجموع، این مجموعه از اظهارات نشان‌دهنده رویکردی غیرمتعارف در مدیریت بحران‌های بین‌المللی است که در آن ادعاهای پیروزی سریع و توافقات لحظه‌ای جایگزین فرآیندهای دیپلماتیک سنتی شده است.

در حالی که کاخ سفید سعی دارد با ایجاد فضای امیدواری، اعتماد عمومی را جلب کند، تضاد میان ادعاهای ترامپ مبنی بر صلح و گزارش‌های رسانه‌ای درباره تنش‌های شدید در پشت پرده، باعث ایجاد ابهامات زیادی در مورد آینده روابط آمریکا و ایران و همچنین ثبات در منطقه شام و خلیج فارس شده است. تحلیل‌گران معتقدند که تکیه بر توافقات شفاهی و ادعاهای یک‌جانبه بدون وجود مستندات رسمی، می‌تواند ریسک‌های امنیتی را افزایش داده و باعث سوءتفاهم میان قدرت‌های منطقه‌ای شود





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