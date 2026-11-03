تحلیل انتخابات ۲۰۲۶ کنگره آمریکا؛ هزینه آیپک و شکاف لابی صهیونیستی

بررسی تأثیر انتخابات میانه‌دوره کنگره آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ بر روابط واشینگتن و تل‌آویو، تمرکز بر هزینه‌های سنگین لابی آیپک، میریام آدلسون و واکنش رأی‌دهندگان یهودی.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد، در تحلیل‌های راهبردی محافل حامی رژیم صهیونیستی در واشینگتن و اورشلیم، فراتر از یک رقابت معمولی بر سر تسلط بر کنگره تلقی می‌شود. این رویداد سیاسی به مثابه یک همه‌پرسی درباره ماهیت و کیفیت رابطه استراتژیک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در بستر جنگ با ایران ارزیابی می‌گردد. رسانه‌های وابسته به تل‌آویو پیش از رأی‌گیری تأکید کردند که شهروندان ایالت‌های فلوریدا، تگزاس، میشیگان و نیویورک نه تنها سرنوشت داخلی کشور خود، بلکه آینده پیوندی تاریخی را تعیین خواهند کرد که پیش‌تر به عنوان گسست‌ناپذیر شناخته می‌شد.

تحلیل هزینه‌های لابی آیپک و استراتژی آدلسون

سرمایه‌گذاری مالی نیروهای حامی رژیم صهیونیستی در این انتخابات به ارقام بی‌سابقه‌ای دست یافته است. سازمان لابی آیپک در این دوره خاص برای تأثیرگذاری بر سرنوشت ۳۳۳ کرسی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هزینه کرده است. کمک‌های مستقیم سیاسی و هزینه‌های مستقل بازوی مالی غیرمستقیم این لابی، عدد ۱۲۰ میلیون دلار را پشت سر گذاشته و نزدیک به سه‌چهارم از ۴۷۳ کرسی قابل رقابت را پوشش داده است.

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با وجود این حجم عظیم بودجه، لابی آیپک در میان رأی‌دهندگان دموکرات به وضعیتی از نظر سیاسی سمی تبدیل شده است. این سازمان چند هفته پیش از انتخابات، حمایت رسمی از نامزدها و کمک‌های مستقیم را متوقف کرد. آیپک به جای اقدام مستقیم، به استفاده از کمیته‌های سیاسی پاپ‌آپ و انتقال‌های واسطه‌ای روی آورد تا بتواند پس از انتخابات نیز کنگره‌ای حامی رژیم صهیونیستی شکل دهد، بدون آنکه هزینه سیاسی آشکار موضع‌گیری خود را بپردازد.

در سمت مقابل، میریام آدلسون، همسر شلدون آدلسون، بازرگانی که در تل‌آویو متولد شده و مالک امپراتوری کازینو است، نقش مشخص‌تری ایفا کرد. او ۳۰ میلیون دلار به کمیته سیاسی اصلی حامی نامزدهای جمهوری‌خواه در سنا و ۱۰ میلیون دلار به کمیته متناظر در مجلس نمایندگان کمک کرد. این اقدام میریام آدلسون، او را به بزرگ‌ترین حامی مالی جمهوری‌خواهان در این دوره انتخاباتی تبدیل نمود.

تحلیلگران هدف راهبردی این جریان مالی را تضمین موضع سخت‌گیرانه نامزدهای جمهوری‌خواه در مسئله جنگ با ایران می‌دانند. شلدون آدلسون پیش از مرگ خود بر این باور بود که آمریکا باید تهدید کند در مرکز تهران بمب اتم می‌اندازد تا اراده خود را نشان دهد و جریان مالی میریام آدلسون امتداد همان منطق افراطی طرفدار جنگ در سیاست انتخاباتی است.

بررسی نظرسنجی‌ها و واکنش رأی‌دهندگان یهودی

منطق مالی طیف حامی رژیم صهیونیستی بر یک فرض روزبه‌روز مشکوک‌تر بنا شده است: اینکه رأی‌دهندگان یهودی آمریکا به دلیل جنگ با ایران و حمایت از تل‌آویو به سمت جمهوری‌خواهان می‌روند. داده‌های نظرسنجی این فرض را به شکلی نظام‌مند رد می‌کنند. مرکز منابع رأی‌دهندگان یهودی در نظرسنجی ملی شش ماه پیش از انتخابات نشان داد ۶۷ درصد رأی‌دهندگان یهودی قصد دارند از دموکرات‌ها حمایت کنند.

طبق همان داده‌ها، تنها ۲۸ درصد عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند. نکته سیاسی‌تر آنکه ۷۳ درصد رأی‌دهندگان یهودی معتقدند جنگ با ایران به افزایش یهودستیزی در داخل آمریکا می‌انجامد. علاوه بر این، ۶۷ درصد نسبت به نتانیاهو نگاه منفی دارند و ۵۵ درصد با شیوه جنگ رژیم صهیونیستی در غزه مخالف‌اند.

داده‌های مؤسسه سیاست‌گذاری مردم یهودی نیز پویایی فرسایش حمایت را نشان می‌دهد. حمایت یهودیان آمریکا از جنگ با ایران از ۶۸ درصد در هفته اول جنگ به ۶۰ درصد پس از آتش‌بس کاهش یافته است. حدود ۶۰ درصد کل یهودیان آمریکا با جنگ مخالفت می‌کنند و ۷۱ درصد از یهودیان لیبرال تندرو نیز با این جنگ مخالف‌اند.

پیامدهای انتخابات میشیگان و شکاف درونی دموکرات‌ها

این تنش میان لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی و افکار عمومی یهودی، یکی از عمیق‌ترین پارادوکس‌های انتخابات ۲۰۲۶ را ایجاد کرده است. این شکاف را می‌توان در انتخابات سنای میشیگان به شکل علنی مشاهده کرد. عبدالالصمد سید، سیاستمدار مسلمان دموکرات که سیاست رژیم صهیونیستی در غزه را نقد می‌کند، در انتخابات مقدماتی با اختلاف حدود یک درصد نماینده فعلی حامی آیپک، هیلی استیونز، را شکست داد.

سازمان UDP بیش از ۳۰ میلیون دلار در انتخابات مقدماتی میشیگان برای حمله به عبدالالصمد یا حمایت از استیونز هزینه کرد، اما نتوانست مانع نامزدی او شود. دراماتیک‌تر آنکه استیونز چند روز پیش از انتخابات علناً از رقیب جمهوری‌خواه سید، مایک راجرز، حمایت کرد. یکی از دلایل او این بود که سید در مناظره از پاسخ صریح به این پرسش که ایران یا رژیم صهیونیستی کدام تهدید بزرگ‌تری برای آمریکاست طفره رفت.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی انتخابات مقدماتی میشیگان را از منظر تل‌آویو یکی از پرپیامدترین رقابت‌ها خواندند و پذیرفتند که پیروزی سید می‌تواند شش سال یک صدای خصمانه را در سنا برای رژیم صهیونیستی ایجاد کند. پول حامی رژیم صهیونیستی در اینجا نه‌تنها نتوانست متحدی مطمئن بسازد، بلکه شکاف درونی دموکرات‌ها را تشدید کرد و ممکن است یک منتقد را به سنا برساند.