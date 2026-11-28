مقایسه رویکردهای دولت آلمان و ایران در مواجهه با کمبود انرژی و نقش همدلی عمومی در پذیرش محدودیت‌ها

در روزهای اول آغاز درگیری‌های نظامی میان روسیه و اوکراین در سال دو هزار و بیست و دو، یکی از پرتنظیم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مصاحبه‌های وزارت اقتصاد آلمان در آن زمان منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح عمومی و رسانه‌ای به خود جلب کرد.

در دورانی که فضای عمومی اروپا با شعارهای تکراری درباره زمستان سرد و سختی‌های پیش‌رو دست‌وپنجه نرم می‌کرد، روبرت هابک، وزیر اقتصاد وقت آلمان، با اعلام تصمیم برای کاهش چشمگیر زمان مصرف آب داوش در حمام‌ها، توجهات را به خود جلب نمود. این اقدام در نگاه اول ممکن است صرفاً یک تدبیر نمادین یا حتی خنده‌دار به نظر برسد، اما در عمل نشان داد که چگونه یک رهبر سیاسی می‌تواند با شفافیت و همدلی، جامعه را به سمت پذیرش سختی‌ها هدایت کند.

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برخلاف انتظارات برخی که گمان می‌بردند این پیشنهاد با طرد و نقد شدید روبه‌رو خواهد شد، رسانه‌های آلمانی و شهروندان عادی از وزیر اقتصاد حمایت کردند و حتی کمپین‌های مردمی برای کاهش زمان دوش گرفتن راه‌اندازی کردند. این همبستگی ملی نشان داد که مردم آلمان آماده‌اند تا برای حفظ ثبات انرژی کشورشان، مشارکت فعال داشته باشند و دولت نیز متعهد شود که تنها به درخواست صرفه‌جویی اکتفا نمی‌کند.

همزمان با این اقدامات نمادین، دولت آلمان پروژه‌های جدی و فوری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، را با سرعتی باورنکردنی به پیش برد تا در کوتاه‌مدت وابستگی به گاز روسیه را کاهش دهد. واقعیت تلخ این است که آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی، پیش از جنگ نیز با چالش‌های جدی در تأمین انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و ناچار بودند برای تأ نیازهای خود به سوخت‌های وارداتی از روسیه و خاورمیانه متکی باشند.

وقتی متوجه شدند که مسکو از گاز به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده می‌کند، به جای سرزنش صرف مردم، اقدام به ارائه راهکارهای ساختاری و زیرساختی کردند. اگرچه محدودیت‌هایی مانند کم‌نور کردن خیابان‌ها و تعطیلی استخرها اعمال شد، اما این اقدامات در کنار برنامه‌های بلندمدت برای استقلال انرژی، پذیرش اجتماعی پیدا کرد.

این در حالی است که تلاش‌های اخیر دولت ایران برای مدیریت بحران انرژی با استقبال عمومی مواجه نشده و حتی باعث ایجاد جوک‌های اجتماعی در فضای مجازی شده است. ایران که یکی از بزرگ‌ترین دارنده‌گان ذخایر نفت و گاز جهان است، نمی‌تواند خود را با کشوری مانند آلمان که فاقد منابع فسیلی است، مقایسه کند.

شهروندان ایرانی با توجه به پیشینه‌ای از قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، و همچنین باور به اینکه ثروت ملی باید مایه رفاه آن‌ها باشد، حاضر به پذیرش صرفه‌جویی‌های اجباری نیستند. آن‌ها انتظار دارند که حکمرانان به جای مطالبه صرف از مردم، با مدیریت کارآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی، امنیت انرژی را تضمین کنند.

سوال اصلی این است که چرا با وجود پنج دهه تجربه حکمرانی و دسترسی به منابع بی‌پایان، مسئولان ایرانی نتوانسته‌اند ریشه‌ای مشکل کمبود انرژی را حل کنند، در حالی که آلمان در مدت کوتاهی توانست با همکاری مردم و اقدامات سریع، چرخه انرژی خود را بازآرایی کند. این تفاوت رویکرد نه تنها در توانمندی مدیریتی، بلکه در نوع رابطه میان حکومت و جامعه ریشه دارد.