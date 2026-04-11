سید حسین موسویان ، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد سیاست خارجی ، در مقاله‌ای در میدل‌ایست‌آی به بررسی دلایل آتش‌بس موقت میان ایران ، ایالات متحده و اسرائیل پس از ۴۰ روز درگیری نظامی پرداخته است. وی معتقد است که این آتش‌بس ، حاصل یک عامل واحد نبوده، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل نظامی، راهبردی، سیاسی و اقتصادی بوده که محاسبات بازیگران را تغییر داده است. موسویان همچنین بر این باور است که آتش‌بس کنونی شکننده بوده و آینده آن به عوامل متعددی بستگی دارد.

پس از ۴۰ روز درگیری شدید نظامی میان ایران از یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر، اعلام ناگهانی یک آتش‌بس دو هفته‌ای این پرسش اساسی را مطرح کرده است که چه عاملی طرف‌ها را وادار کرد در این مقطع جنگ را متوقف کنند؟ بر اساس گزارش‌های اولیه، ممکن است مذاکراتی در سطح عالی روز شنبه در اسلام‌آباد برگزار شود که گفته می‌شود محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، و جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در آن حضور خواهند داشت. در صورت تأیید، چنین دیداری بالاترین سطح تماس مستقیم سیاسی میان دو طرف طی ۴۸ سال گذشته خواهد بود و می‌تواند نشان دهد که آیا آتش‌بس راه را برای مذاکرات جدی باز می‌کند یا صرفاً توقفی موقت در درگیری‌هاست. موسویان در تحلیل خود، به هفت عامل اصلی اشاره می‌کند که در برقراری آتش‌بس نقش داشته‌اند. نخست، مقاومت ۴۰ روزه ایران و پاسخ قدرتمند نیروهای نظامی آن، که فرضیه دیرینه مبنی بر فروپاشی سریع ایران در صورت حمله نظامی را به چالش کشید. وی معتقد است که این مقاومت، محاسبات واشینگتن و تل‌آویو را تغییر داد و نشان داد که ایران در برابر حملات نظامی تاب‌آوری قابل توجهی دارد. علاوه بر این، وی به اهرم ایران بر تنگه هرمز اشاره می‌کند که به‌طور قابل توجهی محاسبات اقتصادی و راهبردی جنگ را تحت تأثیر قرار داد. این تنگه به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، باعث بی‌ثباتی بازارهای مالی و افزایش شدید قیمت انرژی شد. ناکامی در تصرف اورانیوم غنی‌شده ایران، عدم موفقیت در ایجاد بی‌ثباتی داخلی، حفظ کنترل مرزها توسط نیروهای امنیتی ایران، مخالفت‌های فزاینده در داخل آمریکا و در سطح بین‌المللی، و گسترش ابعاد منطقه‌ای جنگ، از دیگر عوامل موثر در برقراری آتش‌بس از نظر موسویان هستند. در ادامه، موسویان به شش عامل کلیدی اشاره می‌کند که تداوم آتش‌بس را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نخست، نامشخص بودن چارچوب آتش‌بس و مذاکرات احتمالی. وی معتقد است که عدم وجود یک درک مشترک از چارچوب مذاکرات، می‌تواند مانعی بر سر راه دستیابی به یک توافق پایدار باشد. دوم، وی به نامعلوم بودن اراده سیاسی واشینگتن اشاره می‌کند. موسویان می‌پرسد که آیا این توقف دو هفته‌ای، نشان‌دهنده تمایل واقعی به دیپلماسی است یا فرصتی برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی پیش از ازسرگیری جنگ





