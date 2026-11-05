بررسی نتایج انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، موضع دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره جنگ با ایران، و شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی.

با اعلام نتایج انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده، سطح گمانه‌زنی‌ها درباره امکان درگیری مستقیم میان تهران و واشنگتن در هفته‌های پیش رو به شدت افزایش یافته است. در این میان، اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نقش هزینه‌های جنگ در شکست جمهوریخواهان و همچنین سفر محسن رضایی به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین ، ابعاد جدیدی به این بحران منطقه‌ای بخشیده است. منابع نزدیک به سپاه پاسداران نشان می‌دهند که محسن رضایی پیامی از سوی مجتبی خامنه‌ای به روسیه برده و محور اصلی این مذاکرات، چگونگی پایان بخشیدن به وضعیت جنگی فعلی بوده است.

موضع رسمی تهران درباره رفع محاصره دریایی

منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با یورونیوز صراحتا اعلام کرد که تهران متعهد به اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. وی بر این نکته تأکید کرد که اولین گام ضروری برای بهبود اوضاع، برداشتن محاصره دریایی است که طبق نظر وی توسط آمریکا به صورت غیرقانونی و با نقض حقوق بین‌الملل اعمال شده است. متکی معتقد است که وضعیت فعلی غیرقابل دوام است و برای عبور از بن‌بست میان "نه جنگ" و "نه صلح"، رفع این محاصره ضروری می‌باشد.

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این دیپلمات باستانی همچنین توضیح داد که پیش از شروع درگیری‌ها، تنگه هرمز باز بود و تردد تمامی کشورها از جمله اروپا، آسیا و آفریقا به خلیج فارس به راحتی انجام می‌شد. وی خاطرنشان کرد که مشکل اصلی منطقه، بسته کردن تنگه هرمز توسط طرف مقابل است و در صورت رفع این ممنوعیت، حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی مجدداً از سر گرفته خواهد شد. بنابراین، تهران شرط خود را برای بازگشایی کامل تنگه هرمز، پذیرش هفت شرط از سوی واشنگتن می‌داند.

واکنش‌های داخلی آمریکا و شکست جمهوریخواهان

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن اذعان به اینکه بخشی از دلایل شکست جمهوریخواهان در انتخابات به هزینه‌های جنگ ایران و بحران ایجاد شده در تنگه هرمز برمی‌گردد، تصریح کرد که تنها او تعیین‌کننده زمان پایان این درگیری‌هاست. وی با رد احتمال حمله فوری به ایران، اعلام کرد که اگر قرار باشد بار دیگر در مورد جنگ تصمیم‌گیری کند، همان تصمیم قبلی خود برای شروع جنگ را اتخاذ خواهد کرد. این گفته‌ها نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه او در عین پذیرش پیامدهای سیاسی درگیری‌هاست.

از سوی دیگر، جی دی ونس، معاون ترامپ، در یادداشتی مفصل شکست سنگین جمهوریخواهان را مستقیماً به پای جنگ با ایران نوشت. وی گفت که رأی‌دهندگانی که در سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رأی داده بودند، به دلیل همین رویکرد نظامی به حزب جمهوریخواه پشت کرده‌اند. این موضع‌گیری ضد جنگ، واکنش‌های تندی را در ایران برانگیخت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از ترامپ خواست که سخنرانی‌های جنگ‌طلبانه خود را کنار بگذارد.

قالیباف در نامه‌ای خطاب به جی دی ونس نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا در حال آماده‌سازی مرحله بعدی جنگ است و آمریکا در آستانه سقوط به پرتگاه اول اسرائیل قرار گرفته است. وی با انتقاد شدید از سیاست‌های واشنگتن، اشاره کرد که دونالد ترامپ باید با صدای بلندتر با رئیس‌جمهور خود درباره خطرات این مسیر صحبت کند. این واکنش‌های تند نشان می‌دهد که تنش‌های دیپلماتیک و تهدیدهای متقابل همچنان در اوج قرار دارد.

گزارش‌های رسانه‌ای درباره عملیات‌های احتمالی نظامی

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که احتمال یک عملیات شدید نظامی مشترک میان ایالات متحده و اسرائیل دور از انتظار نیست. اگرچه دونالد ترامپ احتمال توسل مجدد به زور علیه جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما برنامه فوری برای حمله به این کشور را تأیید نکرده است. با این حال، نتایج انتخابات و تقویت احتمال حمله سنگین و ضربتی واشنگتن به تأسیسات حیاتی ایران، گمانه‌زنی‌ها را در مورد استراتژی‌های آینده دو کشور بیشتر کرده است.

برخی تحلیل‌ها پیشنهاد می‌کنند که دونالد ترامپ ممکن است برای بازگشت جایگاه حزب جمهوریخواه به میان رای‌دهندگان آمریکایی، رویکرد حل بحران از طریق گفتگو را در پیش گیرد و شاید به دادن امتیازات اندک نیز راضی شود. این سناریو با گفته‌های منوچهر متکی مبنی بر لزوم تعامل و رفع محاصره همسو به نظر می‌رسد. با این حال، شرایط فعلی همچنان شکننده است و هرگونه اشتباه محاسباتی می‌تواند منجر به گسترش دامنه درگیری‌ها به اروپا و سایر نقاط شود.

سفر به روسیه و پیام‌های مخفی دیپلماتیک

سفر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به روسیه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، یکی از تحولات کلیدی در این هفته بوده است. گفته می‌شود که وی حامل پیامی از سوی مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، بوده و موضوع اصلی این دیدار، نحوه پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این سفر در حالی انجام می‌شود که پیش از آن، محسن رضایی در پاسخ به نامه جی دی ونس، راهکارهای آمریکا را قانع‌کننده ندانسته بود.

تأکید رضایی بر لزوم رعایت شروط از پیش تعیین شده تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، نشان می‌دهد که تهران همچنان بر اصول خود پافشاری می‌کند و تنها در صورت پذیرش کامل شرایطش، به مذاکره یا تغییر وضعیت فعلی متعهد خواهد شد. ترکیب این سفر دیپلماتیک با اعلام آمادگی برای رفع محاصره توسط منوچهر متکی، نشان‌دهنده چندصدایی در واکنش‌های ایران به تحولات جدید سیاسی در ایالات متحده است. با این حال، هدف نهایی همه این اقدامات، کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش جنگ به نظر می‌رسد.