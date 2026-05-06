بررسی گسترده تحولات اخیر شامل نقش ایران در توافقات لبنان، تشدید محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز، موضع فرانسه در قبال کشتیرانی، هشدار قالیباف درباره جنگ اقتصادی و اظهارات جنجالی دونالد ترامپ درباره انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا.

در فضای متلاطم سیاسی خاورمیانه، تحولات اخیر نشان‌دهنده پیچیدگی‌های عمیق در روابط میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است. نبیه بری، رئیس مجلس لبنان ، در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره به موضوعات حساسی پرداخت که محوریت آن نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات دیپلماتیک منطقه است.

او اشاره کرد که تهران به مقام‌های لبنانی اطمینان داده است که هرگونه توافق احتمالی میان واشینگتن و ایران، لزوماً لبنان را نیز در بر خواهد گرفت. بری با استناد به گفتگوهایش با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تاکید کرد که لبنان بخشی جدایی‌ناپذیر از هرگونه توافق برای برقراری آتش‌بس خواهد بود.

با این حال، رئیس مجلس لبنان که نزدیکی وی به محور تهران همواره مورد بحث بوده است، بر لزوم وجود تضمین‌های محکم برای هرگونه توافق با اسرائیل تاکید کرد، زیرا از دیدگاه او، رژیم اسرائیل سوابق مناسبی در پایبندی به تعهدات خود ندارد و همواره در تلاش است تا توافقات را به نفع خود تغییر دهد. وی همچنین اسرائیل را متهم کرد که با وجود پایبندی حزب‌الله به مفاد توافقات پیشین، بارها آتش‌بس را نقض کرده و باعث تداوم درگیری‌ها شده است.

از سوی دیگر، تنش‌ها در عرصه‌های دریایی و بین‌المللی به شدت افزایش یافته است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرد و حملات صورت گرفته به زیرساخت‌های غیرنظامی در امارات و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها را توجیه‌ناپذیر دانست. مکرون با تاکید بر ضرورت بازگشت به وضعیت آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز، خواستار برداشتن فوری و بدون قید و شرط محاصره‌ها شد.

در همین راستا، حضور ناو هواپیمابر شارل دو گل و ماموریت‌های مشترک فرانسه و بریتانیا به عنوان تلاشی برای بازسازی اعتماد میان شرکت‌های بیمه و مالکان کشتی‌ها توصیف شده است. همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام، از اجرای سخت‌گیرانه محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۵۲ کشتی تجاری به دلیل رعایت این محاصره مجبور به تغییر مسیر یا بازگشت به بندر مبدا شده‌اند. استقرار ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج اچ. دبلیو.

بوش در منطقه، نشان‌دهنده عزم آمریکا برای اعمال فشار نظامی و سیاسی بر تهران است. گزارش‌های نیروی تجارت دریایی بریتانیا نیز وضعیت تنگه هرمز را بی‌ثبات توصیف کرده و از اصابت یک پرتابه ناشناس به کشتی باری مالت با نام سی‌اِم‌اِی سی‌جی‌اِم سَن آنتونیو خبر داده است که این امر ریسک درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد. در جبهه داخلی ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پیامی صوتی به هشدار درباره طراحی‌های دشمن برای تضعیف ایران از درون پرداخت.

او معتقد است که دشمن علاوه بر تهدیدات نظامی و حملات تروریستی، به شدت بر فشار اقتصادی امید بسته تا جامعه ایران را دچار تزلزل کند. قالیباف تاکید کرد که ملت ایران به دلیل اعتقادات دینی و حس استقلال، در برابر این فشارهای اقتصادی ایستادگی خواهند کرد. همزمان در سازمان ملل، نمایندگی دائم ایران در شورای امنیت، آمریکا را به مانع‌تراشی در حل بحران‌های منطقه‌ای متهم کرد و پیش‌نویس قطعنامه اخیر آمریکا را معیوب و دارای انگیزه‌های سیاسی خواند.

تهران معتقد است که آمریکا به بهانه آزادی کشتیرانی در پی مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی خود است و تنها راه حل عملی، پایان دائمی جنگ و رفع محاصره دریایی است. در نهایت، بحث‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه پی‌بی‌اس، مدعی شد که انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به ایالات متحده می‌تواند بخشی از توافق در دست بررسی باشد.

اگرچه تهران این موضوع را انکار کرده است، اما ترامپ بر این باور است که تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تاسیسات زیرزمینی بخشی از هرگونه توافق احتمالی خواهد بود. او همچنین تصریح کرد که غنی‌سازی در سطح ۳.۶۷ درصد ممکن است پذیرفته شود، اما هر سطحی بالاتر از آن، به ویژه غنای ۶۰ درصد، در چارچوب توافقات کنونی جایگاهی ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارها بر بانک‌های چینی خریدار نفت ایران نیز افزایش یافته و ترامپ قصد دارد این موضوع را در دیدارهای آتی با مقامات چینی مطرح کند تا حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگ‌تر نماید





