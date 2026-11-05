تحلیل انتخابات آمریکا: موانع جدید ترامپ برای جنگ با ایران

با تغییر اکثریت کنگره به دموکرات‌ها، هزینه سیاسی درگیری نظامی با ایران برای دونالد ترامپ افزایش یافته است. تحلیل موقعیت‌های داخلی و بین‌المللی پس از انتخابات میانه‌دوره.

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست رفتن اکثریت این حزب در هر دو مجلس کنگره آمریکا ، تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری جنگ با ایران را برای دونالد ترامپ دشوارتر کرده است.

این تغییر موازنه قدرت با افزایش فشارهای داخلی و اختلاف‌نظر در دولت آمریکا، گزینه‌های پیش روی رئیس‌جمهور را میان مذاکره، تشدید درگیری نظامی و ادامه فشارهای اقتصادی محدود کرده است.

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بر اساس گزارش باراک راوید در آکسیوس، در داخل دولت آمریکا سه رویکرد متفاوت درباره ایران مطرح است که هر کدام پیامدهای خاصی را به همراه دارند.

موانع قانونی و سیاسی جدید

با انتقال اکثریت کنگره به دموکرات‌ها، دولت ترامپ در پرونده ایران با موانع سیاسی و قانونی بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

این موانع با طولانی شدن جنگ و افزایش هزینه‌های آن جدی‌تر می‌شوند، هرچند رئیس‌جمهور آمریکا همچنان اختیار صدور فرمان نظامی را دارد.

شکست جمهوری‌خواهان هزینه سیاسی ازسرگیری جنگ را افزایش می‌دهد و به مخالفان دولت امکان بیشتری برای نظارت بر اهداف و هزینه‌های عملیات نظامی می‌دهد.

بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، ۶۲ درصد آمریکایی‌ها با جنگ مخالفت کرده‌اند و هزینه‌های نظامی تا اواخر اکتبر از ۴۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.

دولت ترامپ علاوه بر این، برای تأمین هزینه‌های جنگ و بازسازی ذخایر تسلیحاتی به دنبال بودجه بیشتری است و اقناع افکار عمومی برای آغاز دور تازه‌ای از جنگ دشوار خواهد بود.

عملیات قبلی نیز نتوانسته است به رویارویی با ایران پایان دهد و این موضوع نگرانی‌ها را درباره تداوم درگیری افزایش داده است.

تحریم‌ها و گزینه‌های دیپلماتیک

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، از دستیابی به توافق دیپلماتیک حمایت می‌کنند.

در مقابل، پیت هگست، وزیر جنگ، خواهان ازسرگیری حملات است و این رویکرد با موضع بنیامین نتانیاهو هم‌خوانی دارد.

گروه سوم، شامل مارکو روبیو، وزیر خارجه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و جان رتکلیف، رئیس سیا، ادامه فشار اقتصادی بدون توافق نهایی یا بازگشت به جنگی گسترده را ترجیح می‌دهد.

توافق دیپلماتیک می‌تواند برای ترامپ دستاوردی سیاسی به همراه داشته باشد و از فشارهای ناشی از اختلال در بازار انرژی بکاهد.

اما ممکن است به امتیازهایی نیاز داشته باشد که اسرائیل و برخی جریان‌های دولت آمریکا با آن مخالف‌اند و خطر ورود آمریکا به درگیری طولانی و غیرقابل‌کنترل را افزایش می‌دهد.

وضعیت اسرائیل و تحولات منطقه‌ای

نتانیاهو همچنان برای ازسرگیری حملات به ایران فشار می‌آورد و در تماس تلفنی شنبه گذشته از ترامپ خواسته بود بلافاصله پس از انتخابات میانه‌دوره حملات جدیدی علیه ایران انجام دهد.

ترامپ ترجیح داده است فرصت بیشتری به مذاکرات بدهد و روزنامه عبری جروزالم‌پست نوشت که نتایج انتخابات آمریکا اسرائیل را با دو سناریوی نگران‌کننده روبه‌رو می‌کند.

این سناریوها شامل توافق ترامپ با تهران همراه با امتیازدهی به ایران، یا پایان دادن به جنگ از طریق عملیاتی کوتاه‌مدت است.

رابطه نزدیک دو طرف و حمایت ترامپ از نتانیاهو، یکی از پشتوانه‌های سیاسی او در داخل اسرائیل بوده که اکنون ممکن است کارایی گذشته را نداشته باشد.

اعلام ناگهانی ترامپ در روز انتخابات درباره توقف کمک‌های سالانه چهار میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از پایان سال جاری، بحث‌ها را افزایش داده است.

برنامه زمانی و نظارت کنگره

کنگره جدید تا سوم ژانویه آینده (۱۳ دی) کار خود را آغاز نمی‌کند و ترامپ حدود دو ماه فرصت دارد تا با تکیه بر ترکیب فعلی کنگره، تصمیم‌های مورد نظرش را پیش ببرد.

پس از آغاز به کار کنگره جدید، اختیارات نظامی ترامپ به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از بین نمی‌رود، اما نظارت بر عملکرد دولت افزایش خواهد یافت.

دموکرات‌ها می‌توانند با بررسی هزینه‌های نظامی، تحقیق درباره تصمیم‌های دولت و احضار مقام‌ها، روند جنگ را با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کنند.

آن‌ها همچنین برای محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور در استفاده از نیروهای نظامی بدون مجوز کنگره تلاش خواهند کرد.

در ماه‌های گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا سه قطعنامه برای پایان دادن به مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات علیه ایران تصویب کرده بود.

سنا نیز قطعنامه مشابهی را به تصویب رسانده بود و دولت ترامپ با استناد به اختیارات رئیس‌جمهور، این قطعنامه‌ها را مانع ادامه عملیات ندانست.

تسلط دموکرات‌ها بر کمیته‌ها و دستور کار کنگره می‌تواند روند پیشبرد سیاست‌های جنگی دولت را دشوارتر کند و تسلط بر کمیته‌ها این امکان را فراهم می‌آورد.