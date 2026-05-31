تحلیل بازار میلگرد؛ ثبات نسبی و روند کاهشی در برخی برندها

در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ قیمت میلگرد با الگویی ترکیبی از ثبات و کاهش در برخی برندها مشخص شد. این حالت نشان‌دهنده احتیاط بازار و جستجوی تعادلی جدید پس از ابهامات اقتصادی است.

قیمت میلگرد در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با وجود ثبات در بخش عمده‌ای از محصولات، در برخی برندها روند کاهشی به‌طور مشخصی نشان داده است.

این الگوی ترکیبی نشان‌دهنده بازنگری و تنظیم مجدد قیمت‌ها در بازار است؛ به گونه‌ای که هنوز جهت‌گیری قطعی برای بازار تعیین نشده و نوسان بین دو نیروی متضاد ادامه دارد. از یک سو، برخی تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را حفظ کنند و از سوی دیگر، کاهش تقاضا و نیاز به نقدینگی باعث شده که برخی دیگر محصولات با افت قیمت عرضه شوند.

به طور کلی، این شرایط حاکی از احتیاط در بازار است و خریداران تمایلی به خرید در قیمت‌های فعلی ندارند. کاهش‌های مشاهده‌شده عمدتاً ناشی از تفاوت در مدیریت موجودی انبار و سیاست‌های فروش متفاوت برندها است و در واقع بازار در جستجوی یک سطح تعادلی جدید پس از رفع ابهامات است.

به عنوان مثال، میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب‌آهن با ۱۰۰۰ تومان افت تا رسیدن به نرخ ۶۴ هزار و ۲۲۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد نیز با ۲۸۰۰ تومان کاهش به قیمت ۶۳ هزار و ۳۰۳ تومان در دست مصرف‌کننده قرار گرفته‌اند. این تحولات با توجه به شرایط اقتصادی کلان و تأثیرات جنگ اوکراین و تنش‌های منطقه‌ای در مسیرهای انرژی و معادلات اقتصادی کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نیز همراه است.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بازار طلا نیز تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار داشته و قیمت‌ها در کانال‌های بالا مانند ۱۷ میلیون تومان معامله می‌شوند. همچنین قیمت خودروهای داخلی، مانند مدل‌های ایران خودرو و سورن پلاس، نیز در این روز با تغییرات جزئی همراه بوده‌اند.

در نهایت، این تصویر کلی نشان می‌دهد که بخش ساختمان‌سازی و صنایع وابسته در مرحله‌ای از بازنگری قیمتی قرار دارند و جهت‌گیری آینده بازار به تحولات اقتصادی کلان و سیاست‌های انبارداری و فروش برندها گره خورده است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

میلگرد قیمت میلگرد بازار فولاد ساختمان کاهش قیمت ثبات بازار

United States Latest News, United States Headlines