بررسی تناقضات داخلی آمریکا در خصوص بودجه دفاعی و تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایران پس از پیروزی ترامپ و تأثیر آن بر آینده سیاسی اسرائیل و کنگره.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، با بیان نارضایتی از روند مذاکرات با تهران، هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، عملیات نظامی علیه ایران در سال جدید میلادی مجدداً آغاز خواهد شد. او در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس نیوز تصریح کرد که مقامات ایرانی بیشتر به گفتگو پرداخته‌اند تا اقدام عملی و این بی‌عملی طرف مقابل را عامل اصلی نارضایتی خود دانست. این اظهارات تند ترامپ، لایه جدیدی از تنش را در روابط واشنگتن و تهران آشکار کرده و پرسش‌های جدی را درباره احتمال وقوع درگیری نظامی جدید در منطقه مطرح می‌سازد.

نقش نتانیاهو در تله‌گذاری برای تنش با ایران

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به صورت مستقیم و از طریق نمایندگانش با دولت انتقالی ترامپ در حال چانه‌زنی برای شروع مجدد جنگ با ایران است. نیویورک تایمز در گزارش تحلیلی خود نوشته که نتانیاهو با استفاده از تصویر ترامپ در تبلیغات انتخاباتی، نشان داده است که چگونه سعی می‌کند نزدیکی خود به قدرت جدید آمریکا را تثبیت کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات اسرائیلی شخصا تلاش کرده‌اند ترامپ را متقاعد کنند که تهران تهدیدی حیاتی است و اقدام نظامی فوری ضروری می‌باشد.

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منتقدان نتانیاهو معتقدند که هدف واقعی از تحریک جنگ، نجات آینده سیاسی نخست‌وزیر اسرائیل است و ایران در حال حاضر تهدیدی فوری برای وجود اسرائیل محسوب نمی‌شود. در مقابل، نتانیاهو هرگونه ادعای مبنی بر غیرفوری بودن تهدید ایران را رد کرده و آن را نشانه‌ای از ignorance سیاسی و عدم آگاهی کافی از واقعیت‌های میدانی می‌داند. این تقابل دیدگاه‌ها، تنش‌های داخلی در اسرائیل و همچنین اختلافات دیپلماتیک بین دو متحد اصلی را در آستانه سال جدید میلادی تشدید کرده است.

مانع بودجه پنتاگون و تقابل دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان

با وجود تمایل ظاهری ترامپ و نتانیاهو به اقدام نظامی، کنگره ایالات متحده در حال بررسی لایحه‌ای است که دسترسی دولت را به منابع مالی برای شروع حملات جدید علیه ایران محدود یا متوقف کند. شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا ممکن است به توافقی برسند که بودجه عادی پنتاگون را تأمین می‌کند اما دستور حمله تهاجمی را لغو کرده و تنها اقدامات دفاعی را مجاز می‌داند. این طرح به معنای بستن دست دولت برای آغاز جنگ است.

وزارت دفاع آمریکا اخیرا درخواست ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش بودجه را داشته است، چرا که بودجه پنتاگون در سال ۲۰۲۷ به بالای یک تریلیون دلار می‌رسد. جان تون، رهبر جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، از طرحی حمایت کرده که امکان تأمین بخشی از این بودجه را فراهم می‌کند، اما این طرح با چالش‌های جدی در مجلس نمایندگان روبرو است. گواهی‌های پشت پرده نشان می‌دهد که برخی جمهوری‌خواهان احساس می‌کنند پنتاگون با ابهام در هزینه‌ها، تأیید بودجه را دشوارتر کرده است.

پیامدهای سیاسی بر گادی آیزنکوت و آینده اسرائیل

گادی آیزنکوت، رقیب سیاسی نتانیاهو که مأموریت تشکیل دولت را بر عهده دارد، تا ششم دسامبر فرصت دارد تا کابینه جدید را شکل دهد. گزارش نیویورک تایمز هشدار می‌دهد که اگر جنگ جدیدی با ایران آغاز شود، این رویداد می‌تواند تمام تلاش‌های آیزنکوت برای مدیریت بحران داخلی و سیاسی را زیر سوال ببرد. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره از ماه ژانویه، شرایط را برای رئیس‌جمهور جدید آمریکا سخت‌تر کرده و هرگونه اقدام نظامی نیازمند کسب بودجه از کنگره خواهد بود.

جاب جویی قدرت در کنگره به ضرر جمهوری‌خواهان، یعنی ترامپ را مجبور می‌کند برای هرگونه عملیات گسترده جدید با واقعیت‌های پارلمانی سازگار شود. جک کین، ژنرال بازنشسته و معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، در شبکه فاکس نیوز ادعا کرده که ایران به دلیل محاصره دریایی و تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارد و حملاتش در تنگه هرمز تلاشی برای وادار کردن آمریکا به مذاکره است. با این حال، کین تأکید کرده که ایالات متحده در برابر چنین فشارهایی تسلیم نخواهد شد.

توصیه رابرت مالی به دموکرات‌ها برای توقف جنگ

رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در دوره بایدن، در مقاله‌ای برای نیویورک تایمز به دموکرات‌ها توصیه کرده است که هرچه سریع‌تر از مسیر جنگ با ایران فاصله بگیرند. او استدلال می‌کند که جنگ با ایران در میان رای‌دهندگان آمریکایی نامحبوب است و تأثیر منفی آن بر عملکرد سیاسی دموکرات‌ها فرقی نمی‌کند که در زمان حال رخ دهد یا بعد از ماه ژانویه. مالی معتقد است که دموکرات‌ها نباید از خطر تعطیلی دولت بترسند و باید شجاعت پذیرش این ریسک را برای جلوگیری از درگیری گسترده داشته باشند.

سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته بودجه، اشاره کرده است که یکی از اهداف توافق احتمالی، تولید مجدد مهماتی است که در درگیری‌های پیشین با ایران یا ارسال به اوکراین مصرف شده است. با این حال، پتی موری، دموکرات ارشد در کمیته بودجه سنا، هشدار داده که تصویب چنین طرح‌های پیچیده‌ای در مجلس نمایندگان به دلیل شکاف‌های داخلی در میان جمهوری‌خواهان دشوار خواهد بود. این بن‌بست بودجه‌ای، نشان‌دهنده عمق اختلافات در واشنگتن درباره آینده روابط با ایران است.