دکتر مصطفی جانر، عضو هیئت علمی دانشگاه ساکاریا، معتقد است که با وجود آتش‌بس، خطر بازگشت درگیری‌ها جدی است و تهران تلاش دارد از دستاوردهای خود برای تحمیل نظم جدید منطقه‌ای استفاده کند. به باور این تحلیلگر، با وجود اعلام آتش‌بس، ساختار شکننده کنونی و خطر بازگشت درگیری‌ها همچنان به عنوان یک تهدید جدی بر منطقه سایه افکنده است.

به باور این تحلیلگر، با وجود اعلام آتش‌بس، ساختار شکننده کنونی و خطر بازگشت درگیری‌ها همچنان به عنوان یک تهدید جدی بر منطقه سایه افکنده است. جانر با اشاره به مواضع بازیگران درگیر تأکید کرد که در حال حاضر هیچ طرفی جز اسرائیل تمایل جدی برای از سرگیری جنگ ندارد؛ با این حال، تل‌آویو به دنبال تداوم تقابل با تهران است و هم‌زمان آمریکا و ایران نیز از فرصت پیش‌آمده برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه توان نظامی خود استفاده می‌کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در بخش دیگری از تحلیل خود به تحولات سیاست داخلی ایران پرداخته و خاطرنشان کرد که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در جریان این جنگ به سمت اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر حرکت کرده است. به باور او، جریان‌های تندرو و نیروهای نزدیک به «جبهه پایداری» نفوذ بیشتری در ساختار تصمیم‌گیری پیدا کرده‌اند.

جانر معتقد است کشته شدن رهبر ایران در بحبوحه مذاکرات و همچنین برداشت تهران از تحقق «پیروزی» در برابر آمریکا، سبب شده است که مقامات ایران دیگر بدون پیش‌شرط حاضر به ورود به مذاکره نباشند. به عقیده عضو هیئت علمی دانشگاه ساکariا، اهمیت راهبردی تنگه هرمز، نگاه امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران را به طور بنیادی تغییر داده است؛ به طوری که تهران اکنون تلاش می‌کند از دستاوردهای این جنگ به عنوان اهرمی برای تحمیل یک نظم جدید منطقه‌ای بهره‌برداری کند، چرا که ساختار امنیتی و اقتصادی پیشین خاورمیانه را پایان‌یافته تلقی می‌کند.

جانر در پایان یادآور شد اگرچه جریان‌های اصلاح‌طلب و منتقدان داخلی در دوران جنگ به منظور حفظ انسجام، انتقادات خود را محدود کرده بودند، اما در دوره پساجنگ، افزایش نفوذ فرماندهان نظامی و جایگاه رهبری دینی می‌تواند به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و مناقشه‌برانگیز در سیاست داخلی ایران تبدیل شود





