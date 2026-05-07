تحلیل جامع بحران نظامی در خاورمیانه و مسدود شدن تنگه هرمز

بررسی پیامدهای جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سقوط مقامات ارشد، تنشهای کشتیرانی در تنگه هرمز و نقش کشورهای کره جنوبی، فرانسه و عربستان در این بحران.
در تاریخ نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴، جهان شاهد آغاز یکی از پیچیدهترین و ویرانگرترین درگیریهای نظامی در خاورمیانه بود. جنگی که توسط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاد و در همان مراحل اولیه خود، ضربات سخت و مهلکی را به ساختار سیاسی و نظامی ایران وارد کرد.
در پی این حملات گسترده، شماری از ارشدترین مقامات حکومتی ایران، از جمله علی خامنهای، جان خود را از دست دادند که این اتفاق باعث ایجاد یک خلأ قدرت عمیق و تغییرات بنیادین در مدیریت داخلی ایران شد. پس از چهل روز نبرد شدید و ویرانیهای گسترده، تهران و واشنگتن در نهایت توانستند بر سر یک آتشبسی دو هفتهای به توافق برسند تا فرصتی برای ارزیابی خسارات و مذاکرات احتمالی فراهم شود.
با این حال، این آرامش موقت بسیار شکننده بود. در آخرین ساعات باقیمانده از این آتشبس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که به دلیل درخواستهای مکرر و فشار برخی از مقامات بلندپایه پاکستانی، تصمیم گرفته است سرگیری احتمالی حملات را به طور موقت متوقف کرده و مدت زمان آتشبس را تمدید کند. این تصمیم نشاندهنده تاثیرگذاری بازیگران منطقهای بر تصمیمات استراتژیک واشنگتن در این بحران بود.
همزمان با این تحولات سیاسی، تنشها در یکی از حیاتیترین نقاط جغرافیایی جهان، یعنی تنگه هرمز، به اوج خود رسید. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز جنگ، این آبراه استراتژیک را که شاهرگ اقتصاد جهانی و انتقال انرژی است، مسدود کرد. این اقدام باعث ایجاد شوک شدیدی در بازارهای جهانی نفت و افزایش قیمتها شد و واکنشهای تندی را از سوی کشورهای مختلف برانگیخت.
در همین میان، حادثهای تکاندهنده در مورد یک کشتی باری متعلق به شرکت اچامام کره جنوبی با پرچم پاناما رخ داد. این کشتی در پی یک انفجار دچار آتشسوزی شد که دونالد ترامپ بلافاصله آن را نتیجه شلیک پرتابههای جمهوری اسلامی دانست. او با تکیه بر این حادثه، از دولت کره جنوبی خواست تا در عملیات نظامی آمریکا برای بازگرداندن تردد عادی کشتیها در تنگه هرمز مشارکت کند.
اما سفارت ایران در سئول با انتشار بیانیهای رسمی، هرگونه دخالت نیروهای مسلح خود در این حادثه را تکذیب کرد و تنگه هرمز را بخش جداییناپذیر از جغرافیای دفاعی ایران دانست. ایران تاکید کرد که عبور ایمن از این منطقه مستلزم رعایت کامل مقررات است و هرگونه بیتوجهی به واقعیتهای عملیاتی میتواند منجر به حوادث ناخواسته شود.
دولت کره جنوبی نیز در وضعیتی دشوار قرار گرفت و اعلام کرد که پس از درخواست ترامپ، موضع خود را بازبینی خواهد کرد، هرچند که خوشبختانه هیچیک از خدمه کشتی در این حادثه کشته نشدند. در سطح بینالمللی، کشورهای اروپایی نیز تلاش کردند تا نقش خود را در مدیریت این بحران تعریف کنند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با هدف بازگرداندن اعتماد شرکتهای کشتیرانی و بیمه جهانی، دستور اعزام ناو هواپیمابر هستهای شارل دوگل و ناوگان همراه آن را صادر کرد. این ناوگروه در حال حرکت به سمت دریای سرخ و خلیج عدن است تا در صورت نیاز، امنیت تردد در تنگه هرمز را دوباره برقرار سازد.
مکرون تاکید کرد که فرانسه مستقل از طرفهای درگیر در جنگ عمل میکند و قصد دارد موضوع امنیت کشتیرانی را از مذاکرات سیاسی میان ایالات متحده و ایران جدا نگه دارد. این رویکرد نشاندهنده تلاش فرانسه برای حفظ نفوذ خود در منطقه بدون ورود مستقیم به درگیریهای ایدئولوژیک جنگ بود. از سوی دیگر، ابعاد دیپلماتیک این جنگ با چالشهای پیشبینی نشدهای روبرو شد.
محمدباقر قالیباف، که در این دوران نقش مذاکرهکننده ارشد ایران در گفتگو با آمریکا را بر عهده داشت، از طریق شبکههای اجتماعی به شدت از دولت ترامپ انتقاد کرد. دلیل این انتقاد، توقف ناگهانی عملیات اسکورت کشتیها در تنگه هرمز بود. طبق گزارشهای دریافتی، عربستان سعودی به طور قاطع به ایالات متحده اعلام کرده بود که اجازه نمیدهد هواپیماهای آمریکایی برای انجام عملیات اسکورت از حریم هوایی یا خاک این کشور استفاده کنند.
این مخالفت عربستان، ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داد و حتی گفتگوهای تلفنی او با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، نتوانست راه حلی برای این بنبست فراهم کند. این موضوع نشان داد که حتی در میان متحدان نزدیک آمریکا نیز، دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه مدیریت بحران در خلیج فارس وجود دارد و سرعت اتفاقات به گونهای بود که حتی رهبران ارشد را غافلگیر میکرد
