تحلیل بحران مدیریت و ساختار قدرت در ایران با تمرکز بر حقوق شهروندی

بررسی چالش‌های مدیریتی، عدم رضایت عمومی و نقش قانون در جامعه ایران؛ تحلیلی درباره حقوق شهروندی، مشروعیت قدرت و تأثیر بحران‌های ساختاری بر اقتصاد و امنیت ملی.

جوامع انسانی مانند موجودات زنده برای توسعه و ارتقای کرامت انسانی خود نیازمند فضایی هستند که در آن شنیدن و گویش دادن در سطوح خرد و کلان امکان‌پذیر باشد. اگر در یک جامعه فضای کافی برای تنفس و بیان دیدگاه‌های مخالفان وجود داشته باشد، فرآیند اصلاح جایگزین اعتراضات می‌شود و پایداری جامعه تضمین می‌گردد. در غیر این صورت، وقتی ساختار حاکمیت توانایی تحمل نظرات مخالف را نداشته باشد و خود را تنها در نظم اجباری تعریف کند، جامعه طبق تعریف جیمز روزنا وارد بحران و آشوب می‌شود.

مکانیزم قدرت و پاسخ به بحران‌های اجتماعی

در شرایطی که آشوب برقرار می‌شود، در ظاهر بی‌نظمی حاکم است اما در باطن نوعی نظم ستمگرانه برقرار است. در این موقعیت‌ها، مدیران و تصمیم‌گیرندگان در ابتدای راه مجبور به تطهیر مداوم قدرت خود با توجیه ناکارآمدی رفتارها و بی‌برنامگی در تصمیم‌گیری‌های خویش می‌شوند. آن‌ها برای انحراف توجه، حریفان یا دشمنان را به عنوان مقصر اصلی نشان می‌دهند. این شیوه مدیریت بدون تردید در بلندمدت پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود و برای پایداری قدرت، به یارکشی در شکل‌های مختلف و روی‌آوردن به گفتمان‌های افراط‌گرایی متوسل می‌شوند.

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نقش سانسور و کاهش اعتماد عمومی

فضای اجتماعی در این دوران خواه‌ناخواه از سانسور، جرم‌انگاری، اتهام زنی به مخالفان و محدودیت‌های انباشته پر می‌شود. وجود این چالش‌ها نشان‌دهنده ضعف فاحش در اقتدار و فروپاشی کامل اعتماد عمومی است. ناکارآمدی در مدیریت و بازیگرانی که صرفاً مانند آتش‌نشانانی عمل می‌کنند که تنها به دنبال بازتولید روایت‌های مورد نظر با ابزارهای قدیمی هستند، به جای خاموش کردن آتش بحران، آن را پنهان می‌کنند. این در حالی است که هیچ اقدام عقلانی برای کنترل پویایی پیش از آشکار شدن بحران صورت نگرفته است.

قانون، عدالت و چالش مسکن غیرقانونی

یکی از عوامل اصلی توسعه، وجود مشروعیت همراه با اقتدار حاکمیت، برپایی قانون و اجرای عدالت جمعی در جهت صلح و امنیت جامعه است. حقوق طبیعی برای هر ملتی شامل حق فراگیر، غیرقابل سلب، برخورداری از زندگی آرام با هر اندیشه‌ای و انتخاب آزادانه است. اما این حق نباید با دادن امتیازهای صرفاً گزینشی به برخی گروه‌ها همراه باشد. چندی پیش در خبرها از طرف یکی از مسئولان اعلام شد که هزار و ۴۰۰ واحد غیرقانونی توسط نهادی در ارتفاعات یکی از مناطق تهران بدون مجوز ساخته شده است.

تضاد در برخورد با مخالفان و اعتراضات

در حالی که کشور با کمبود مسکن روبروست، این سوال مطرح است که آیا این پروژه عظیم می‌تواند به صورت پنهانی و کوتاه‌مدت انجام شده باشد؟ ناظران شهرداری و شورای شهر کجا بودند؟ آیا بخش خصوصی نیز می‌توانست چنین کاری انجام دهد و پرونده را با پرداخت هزینه ببندد؟ در مقابل، عده‌ای جلوی منزل یا دفتر مدیران سابق کشور به صورت آزادانه شعار می‌دهند و در فضای مجازی پخش می‌کنند. چالش اصلی این است که این افراد با چه مجوزی در روز روشن و با برنامه قبلی تجمع می‌کنند؟

آینده اقتصادی و پیامدهای جنگ داخلی

امروز در جنگی تمام‌عیار قرار داریم که با جنگ‌های پیشین کاملاً متفاوت است. اگر همین امروز تفاهم و صلح برقرار نشود، آثار ویرانی جنگ پس از جنگ هنگام بازسازی‌ها به صورت بحران اصلی ظاهر خواهد شد. بحران زمانی بروز می‌کند که درآمدها با افزایش هزینه‌های زندگی همراه نباشند و خریدهای غیرضروری حذف شوند. انعکاس چنین وضعیتی در جامعه باعث رکود اقتصادی، کاهش گردش تولید، درآمد و استخدام می‌شود. در نهایت، اگر حکمرانان تصور کنند که با اعمال محدودیت می‌توانند مخالفان را کنترل کنند، با افزایش آسیب‌پذیری‌های ساختاری و کاهش انسجام‌بخشی در جامعه مواجه خواهند شد.