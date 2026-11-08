طلا با وجود نوسانات ناشی از انتخابات آمریکا و داده‌های اشتغال، در محدوده ۴۷۰۰ دلار تثبیت شد. تحلیل مقاومت‌ها، تاثیر دموکرات‌ها و چشم‌انداز تورم.

قیمت طلا در هفته منتهی به ۶ نوامبر ۲۰۲۶ با حرکتی پرنوسان و باثبات در انتهای بازه معاملاتی خود را به محدوده ۴ هزار و ۷۰ دلار رساند. این فلز گرانبها پس از ثبت کف جدید سال ۲۰۲۶ در سطح ۳ هزار و ۹۰۰ دلار، موفق شد بازگشتی قابل توجه را تجربه کند. اونس جهانی طلا در اوج معاملات به ۴ هزار و ۱۵۰ دلار رسید اما تحت فشارهای بعدی نتوانست در آن سطح تثبیت شود. این نوسانات بازتاب‌دهنده تحولات پیچیده سیاسی در ایالات متحده و داده‌های اقتصادی اخیر است که مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را تغییر داد. تحلیلگران بر این باورند که حفظ این سطح از قیمت برای ادامه روند صعودی حیاتی است.

چشم‌انداز تکنیکال و سطوح کلیدی قیمت طلا

برای حفظ شتاب صعودی، طلا باید محدوده حمایتی ۴ هزار و ۶۵ تا ۴ هزار و ۷۰ دلار را حفظ کند. تثبیت قیمت در بالای این بازه، اولین شرط برای ورود به مراحل بعدی حرکت صعودی محسوب می‌شود. در صورت موفقیت در این زمینه، مقاومت بعدی در بازه قیمتی ۴ هزار و ۱۸۵ تا ۴ هزار و ۲۰۰ دلار قرار دارد. عبور موفقیت‌آمیز از این سطح مقاومت می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر در بازه ۴ هزار و ۲۸۵ تا ۴ هزار و ۳۰۰ دلار هموار کند.

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تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بازار در حال بلوغ پس از شوک اولیه سقوط قیمت به زیر ۳ هزار و ۹۰۰ دلار است. نوسانات اخیر نشان‌دهنده رقابت شدید بین خریداران و فروشندگان است که هر یک بر اساس داده‌های اقتصادی و سیاسی خود عمل می‌کنند. تثبیت قیمت در محدوده فعلی می‌تواند سیگنالی برای شروع یک رالی قدرتمند جدید باشد، مشروط بر اینکه فشارهای صعودی ادامه یابد.

تاثیر انتخابات آمریکا و موضع مارکو روبیو بر بازار

انتخاب دموکرات‌ها برای کنترل کنگره آمریکا، معادلات بازار را به سرعت تغییر داد و تاثیر مستقیمی بر قیمت طلا گذاشت. این تحول سیاسی باعث شد سرمایه‌گذاران محاسبه کنند که دولت دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با ابراز تمایل ترامپ به حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ایران، امیدها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای را تقویت کرد. این پیام دیپلماتیک به عنوان یک محرک مثبت برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک عمل کرد.

از سوی دیگر، احتمال افزایش فشار کنگره برای محدود کردن اختیارات دولت در موضوع جنگ ایران، امید به کاهش تنش‌ها را بیشتر کرد. این کاهش انتظار برای تشدید درگیری‌های نظامی، باعث کاهش نگرانی‌های تورمی ناشی از قیمت انرژی شد. افت قیمت نفت در پی تغییر انتظارات سیاسی، عامل دیگری بود که فشار تورمی را کاهش داد و در نهایت به کاهش ارزش دلار آمریکا منجر شد. طلا در روز چهارشنبه بیش از ۳ درصد رشد کرد و در روز پنجشنبه به بالاترین قیمت دو هفته اخیر، نزدیک به ۴ هزار و ۱۵۰ دلار، رسید.

داده‌های اشتغال آمریکا و استراتژی بانک OCBC

گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه، نقطه عطف دیگری در نوسانات این هفته بود. طبق آمار اداره آمار کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه اکتبر ۱۶۵ هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کرد. این رقم در حالی بود که انتظار بازار افزایش ۶۵ هزار شغل بود. همچنین آمار اشتغال سپتامبر از ۲۹ هزار به ۶۰ هزار شغل اصلاح شد و نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان داد که بازار کار آمریکا مقاوم‌تر از برآوردهای قبلی است.

پس از انتشار این داده‌ها، دلار تقویت شد و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو بالا رفت. بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، بازارها در زمان انتشار گزارش اف‌ایکس‌استریت حدود ۷۶ درصد احتمال می‌دادند نرخ بهره در دسامبر ۲۵ واحد پایه افزایش یابد. استراتژیست‌های بانک OCBC معتقدند که نگرانی از کند شدن سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی باعث فروش شدید سهام فناوری شده است. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در این جریان ۴.۴ درصد افت کرد و شاخص نوسان وی‌آی‌ایکس به بالاترین سطح هشت ماه رسید.

چشم‌انداز تورم و تحولات خاورمیانه در هفته پیش‌رو

توجه معامله‌گران در هفته آینده به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه اکتبر معطوف خواهد شد. بازار انتظار دارد شاخص تورم هسته در مقیاس ماهانه ۰.۲ درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم در سپتامبر ۰.۳ درصد بود. اگر تورم هسته به ۰.۴ درصد یا بیشتر برسد، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر تقویت می‌شود و فشار بیشتری بر طلا وارد می‌کند. در مقابل، رقم پایین‌تر از پیش‌بینی می‌تواند فرصت بازیابی قیمت طلا را فراهم آورد.

تحولات خاورمیانه همچنان یکی از عوامل اصلی نوسان طلا باقی خواهد ماند. گزارش‌ها از آمادگی تهران برای تشدید درگیری و اظهارات ترامپ درباره اقدامات نظامی علیه ایران، نگرانی‌ها را دوباره افزایش داده است. تشدید درگیری‌ها می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد و نگرانی‌های تورمی را تقویت کند. در مقابل، پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک که مارکو روبیو به آن اشاره کرد، ممکن است فشار بر سیاست پولی را کاهش دهد و تقاضای بانک‌های مرکزی پشتوانه بلندمدت بازار طلا محسوب شود.