بررسی قیمت طلا و سکه در چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵؛ با وجود افزایش ۳ هزار تومانی دلار به ۲۸۵ هزار تومان و حمایت از بازار داخلی، افت قیمت طلای جهانی مانع رشد بیشتر شد.

قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ ، علیرغم نوسانات مثبت در جریان معاملات، در سطوحی پایین‌تر از معاملات عصرگاهی روز گذشته قرار دارد. این وضعیت در حالی رقم خورده است که تابلوی اتحادیه طلا و جواهر روند صعودی را برای روزانه نشان می‌دهد، اما کاهش ارزش انس جهانی و تخلیه هیجانات بازار، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شده است. همزمان با این رویدادها، دلار با افزایش سه هزار تومانی خود به رقم ۲۸۵ هزار تومان رسیده و همچنان از بازار داخلی طلا حمایت می‌کند.

تضاد انس جهانی و رشد دلار در ۴ آذر

انس جهانی طلا امروز با افتی قابل توجه به رقم ۳۵۲۷ دلار رسید و این کاهش ارزش، بخش عمده‌ای از پتانسیل رشد قیمت‌های داخلی را خنثی کرد. در مقابل، قیمت دلار با رشد سه هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته، به سقف ۲۸۵ هزار تومان صعود کرده است. ترکیب این دو عامل، بازار طلا را با نوسانات پی‌درپی و متضادی همراه کرده که باعث شده قیمت‌ها در کانال‌های جدید تثبیت شوند. به نظر می‌رسد بخشی از هیجانات روز گذشته بازار تخلیه شده و ریزش انس جهانی تا حدودی مانع رشد بیشتر قیمت‌ها در روز جاری شده است.

Also read بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماهواره‌ اروپا در بلژیک افتتاح شد

وضعیت قیمت سکه امامی و قطعات دیگر

در بررسی دقیق‌تر بازار سکه، قیمت سکه امامی با رقم ۲۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده که نشان‌دهنده افت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته است. سکه بهار آزادی نیز با کاهش پنج میلیون تومانی، روی رقم ۲۵۴ میلیون تومان قرار گرفته است. نیم‌سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی به عدد ۱۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، در قیمت ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

تنها قطعه‌ای که از این روند کاهشی مستثنی بوده، سکه گرمی است که بدون تغییر قیمت، همچنان روی رقم ۳۸ میلیون تومان معامله می‌گردد. این تفاوت عملکرد در قطعات مختلف سکه، نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در تقاضا و عرضه برای هر کالای خاص است. تمامی قطعات غیر از سکه گرمی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته در سطوح پایین‌تری قرار گرفته‌اند که این امر نشان‌دهنده اصلاح قیمت در بخش عمده بازار است.

نوسانات قیمت طلا در تابلوی اتحادیه

قیمت طلا نیز در جریان معاملات امروز نوسانات صعودی دارد، اما قیمت‌های فعلی همچنان از معاملات عصرگاهی روز گذشته پایین‌تر هستند. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با کاهش یک میلیون و ۸۰۴ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم ۱۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۵۰۷ هزار تومانی، با رقم ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

عوامل موثر بر بازار و چشم‌انداز آینده

تحریم مرکز مبادله و هیجانات ناشی از آن نیز در کنار نوسانات طلای جهانی و دلار، بازار داخلی طلا را با نوسانات پی‌درپی همراه کرده است. این عوامل خارجی و داخلی به طور همزمان بر قیمت‌گذاری اثر گذاشته و باعث شده‌اند که بازار در شرایطی از عدم قطعیت نسبی قرار گیرد. با توجه به اینکه دلار همچنان از بازار داخلی حمایت می‌کند، انتظار می‌رود که در صورت تثبیت قیمت دلار، قیمت‌های طلا و سکه نیز بتوانند مسیر صعودی خود را در روزهای آتی دنبال کنند، مشروط بر اینکه انس جهانی با افت بیشتری مواجه نشود.

به طور کلی، بازار در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک تنش بین عوامل حمایتی داخلی (افزایش دلار) و عوامل کاهشی جهانی (کاهش انس) است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به دنبال تعادل میان این دو عامل باشند و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت پرهیز کنند. ثبت دقیق قیمت‌ها در تابلوی اتحادیه نشان می‌دهد که با وجود نوسانات، بازار هنوز در چارچوب منطقی خود قرار دارد و هیچ نشانه‌ای از فروپاشی قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود.