تحلیل بازار میلگرد در ۱۸ آبان ۱۴۰۵؛ رکود تقاضا و نوسانات محدود

بررسی قیمت روز میلگرد در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ضعف تقاضا مانع رشد قیمت‌ها شده و تنها برخی محصولات نوسان دارند.

بازار آهن و فولاد در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با شرایطی ترکیبی از ثبات نسبی و نوسانات جزئی مواجه شده است. اگرچه اکثر محصولات این حوزه شاهد تغییرات قیمتی چشمگیر نبوده‌اند، اما وضعیت عرضه و تقاضا همچنان به تعادل پایدار نرسیده است. در این میان، کاهش شدت افت‌های قیمتی پس از چند روز فشار کاهشی، نشان‌دهنده ورود بازار به مرحله‌ای از احتیاط و انتظار است.

تحلیل قیمت‌های میلگرد در ۱۸ آبان ۱۴۰۵

بررسی دقیق‌تر نرخ‌ها نشان می‌دهد که برندهای مختلف واکنش‌های متفاوتی به شرایط فعلی بازار داشته‌اند. نرخ میلگرد ۱۸ آجدار A۳ محصول آریان فولاد با کاهش ۴۰۰۰ تومانی به رقم ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان رسیده است. این تغییر قیمت نشان‌دهنده تلاش برخی تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار در شرایط رکودی است.

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در سمت دیگر، میلگرد ۸ آجدار A۳ تولیدی نوردگرم سمنان نیز با کاهش ۲۰۰۰ تومانی و قیمت نهایی ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان در حال معامله است. این نوسانات محدود نشان می‌دهد که فشار هزینه‌های تولید به‌تنهایی توانایی تغییر روند کلی بازار را نداشته و بازیگران اصلی همچنان محتاط عمل می‌کنند.

مقایسه عملکرد برندها و واکنش‌های متفاوت

علی‌رغم روند کاهشی یا ثبات در برخی محصولات، میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی توانسته است با افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت، نرخ ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان را تجربه کند. این افزایش قیمت جزئی در میان کسری‌های عمومی، تفاوت رویکرد برندهای مطرح فولادی را در مدیریت انبار و فروش برجسته می‌سازد.

ضعف تقاضای مصرفی همچنان به عنوان مانع اصلی رشد قیمت‌ها در بازار آهن شناخته می‌شود. تا زمانی که حجم خرید پروژه‌های عمرانی و ساختمانی افزایش نیابد، انتظار می‌رود که بازار از حالت نوسانات پراکنده خارج نشود و ثبات فعلی به معنای بازگشت قطعی روند افزایشی نباشد.

افق پیش‌رو و چشم‌انداز قیمت‌گذاری فولاد

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، احتمال تداوم نوسانات محدود و پراکنده در روزهای آینده زیاد است. خریداران باید در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری به خرج دهند، چرا که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا می‌تواند منجر به تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها شود. فعلا نمی‌توان ثبات امروز را نشانه بازگشت روند افزایشی دانست و احتمال تداوم نوسانات محدود و پراکنده همچنان وجود دارد.